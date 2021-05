Son les nueve y media de la mañana. Y Roberto Balado Naves, uvieín de 28 años, lleva un bote de Cocacola na mano. Alpenes lleva cinco hores de suañu enriba. La nueche anterior tuvo hasta les cuatro de la madrugada trabayando. Esti mozu economista ta nel so últimu añu de doctorandu y la d'él foi una carrera de superación personal. Salió del grau con un currículum non especialmente brillosu y, a fuerza de muncho aneciar, consiguió l'añu pasáu una ayuda rexonal “Severo Ochoa”, que ye la que reciben los investigadores predoctorales más competitivos. Por si fora poco, el conteníu de la so tesis sobre'l crecimientu económicu nel contestu de cambéu climáticu, foi un “trabayón”, en palabres d'ún de los sos directores, el profesor titular del departamentu d'Economía Aplicada Matías Mayor.

“Los oxetivos que se marcó son mui amplios y ambiciosos. Y optar pel camín, a priori, más complexu, cuando sabemos que la carrera de los mozos investigadores nun ta financiada abondo, ye amuesa de la so vocación”, sorraya Mayor. El so discípulu Roberto Balado acolumbra'l final d'esti camín –cuenta presentar la tesis a finales de branu– non ensin estrés. “La investigación ye bien dura. Eches una montonera tiempu pa consiguir resultancies. Pero la mio idea ye siguir nella. Nun voi tirar agora tol mio trabayu pela borda”, almite.

La tesis de Balado consta de trés partes: la realización d'un estudiu empíricu, el desenvolvimientu d'un modelu macroeconómicu y la comprobación de qu'esi marcu teóricu funciona na práctica. Coles resultancies del primer capítulu publicó'l so primer estudiu nuna revista científica. “L'oxetivu yera –esplica– recoyer datos de fontes oficiales y facer estimaciones. En concretu, trátase de midir si la crecedera económica podría ser compatible con menos emisiones de dióxidu de carbonu considerando un grupu representativu de países y teniendo en cuenta variables como l'usu d'enerxíes anovables y el pesu del sector terciariu”.

Lo más novedoso del so estudiu ye qu'incorporó la esistencia de dependencia espacial. Dicho con otres palabres, cómo inflúi un país sobre otru na contaminación, yá sía al traviés del espardimientu de meyores tecnoloxíes o de les relaciones comerciales. Y les principales conclusiones fueron que “el crecimeintu económicu por sí solu nun puede amenorgar les emisiones, sinón qu'acelera'l cambéu climáticu”; que “tou apunta a qu'hai un treslláu de contaminación de los países ricos a los probes al traviés del comerciu”; y que “l'espardimientu de tecnoloxía eficiente nel usu de la enerxía ye bien significativa p'amenorgar emisiones”.

La segunda parte de la investigación foi la más trabayosa y la más novedosa. Roberto Balado propúnxose facer un modelu macroeconómicu que sirviera de sofitu pa la investigación de la relación de la economía, les instituciones y el cambéu climáticu. “Nun atopemos nengún modelu formalizáu qu'incorporara'l rol de les élites y les instituciones, como ficimos nós, pa conocer el so efectu económicu sobre'l cambéu climáticu al traviés de la crecedera económica”, destaca l'uvieín. “Tratamos de ver si aquellos países con meyores controles sobre'l comportamientu de les élites polítiques dan llugar a unos impuestos y financiamientu n'I+D que puedan favorecer o non la sostenibilidá”, apunta. Anque les resultancies finales entá nun tán publicaes, Balado y Mayor adelantren qu'una de les coses que comprobaron ye que “amenorgando la cantidá d'enerxía consumida al traviés d'una rápida meyora tecnolóxica, quiciabes nun ficiera falta entamar una transición hacia les anovables o xubir los impuestos a les empreses más contaminantes”. Sicasí, son conscientes de qu'esti puntu ye “malo de consiguir”, yá qu'obligaría a “movilizar munchos recursos públicos hacia la innovación” de les compañíes y “riquiría d'unes instituciones non extractivas”. Esto ye, que “l'acción de les élites polítiques al traviés de les polítiques públiques empobinara a crear incentivos a la competencia y la innovación, ameyorando'l bienestar xeneral, y non a la mera estracción de rentes”.

A lo último, el tercer capítulu de la tesis consiste en facer un analís empíricu pa comprobar, por de aciu técniques econométriques, que'l modelu teóricu s'afaya a la realidá, utilizando variables como la renta per cápita, la intensidá enerxética, o la calidá institucional. Nesti contestu, “vamos realizar un analís de converxencia, que va más allá de pescudar cómo se rellacionen les variables. Lo qu'intentamos ye ver si un país más o menos democráticu fomenta o non les emisiones de CO2, y si los países se mueven nun mesmu sentíu o non”, detalla Roberto Balado. Porque lo importante, amiesta, “nun ye que cada país mengüe les emisiones, sinón qu'amás vaigan toos pela mesma sienda y nun haya diverxencies”.

Detrás de too esto, señala Matías Mayor, hai “polítiques”. “Analizamos lo que se ta faciendo y, per otru llau, proponemos orientaciones de política económica pa saber en qué se debe incidir”. Mayor, que codirixe la tesis de Roberto Balado xunto al investigador José Baños, del departamentu d'Economía, destaca la importancia de facer un modelu teóricu y nun quedase solo con un analís empíricu, porque solo con ésti “puedes tar equivocáu”.

El mozu investigador uvieín acabó la carrera d'Economía nel cursu 2014-2015 y, tres d'ello, decidió estudiar un máster de Instrumentos del Analís Económicu. “Nesi momentu nun vía munches posibilidaes de trabayar nel sector priváu y decidí facer un máster pa estremame un pocu del restu, yá que n'Económiques somos munchos los graduaos”, cuenta. Y una cosa llevolu a la otra y acabó matriculándose nel programa de doctoráu en 2016. La so tesis enmárcase dientro de la macroeconomía, porque ye l'área que más-y gusta. “Ye como un puzzle”, diz. Pa sacar alantre la investigación tuvo dando clases particulares y exerció como profesor de sustitución na Facultá d'Economía y Empresa hasta qu'a principios de 2020, esto ye, cuatro años depués d'empecipiar el doctoráu, consiguió un contratu “Severu Ochoa”, d'unos 1.000 euros mensuales. “Nun me puedo quexar. Cuando acabé la carrera nun tenía un bon currículum y entiendo que les ayudes les dean primero a otros qu'a mi”, sentencia.