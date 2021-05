El Monsacru, el monte santu d'Asturies, foi mientres sieglos “l'espaciu de griesca de los dos grandes señores feudales del centru d'Asturies, el monasteriu de San Vicente y la Catedral d'Uviéu”. L'arqueólogu Alejandro García Álvarez-Busto, miembru del grupu d'investigación de la Universidá d'Uviéu “Arqueos”, esplicó esti día, na segunda conferencia de les Xornaes d'Investigación y Espardimientu sobre'l Monsacru entamaes pol Real Institutu d'Estudios Asturianos (Ridea), cómo les relaciones de poder ente dambos poderes configuraron esi territoriu, acobiciáu pola riqueza de les sos camperes.

Esa visión, que se proxecta más allá de la mística y la lleenda que tien el monte, encontase en fechos documentaos. Alejandro García cita a Rodericus Sebastianiz, un monxu del monasteriu de San Vicente al qu'el 1 de xunetu de 1158 el rei Fernando II de Llión y la so hermana la reina Urraca entreguen los terrenes y el cotu del Monsacru. “Dellos investigadores piensen qu'esi ye l'orixe de les capiyes”, repostia l'arqueólogu.

El grupu “Arqueos”, col catedráticu José Avelino Gutiérrez González al frente y collaboradores notables como'l grupu “Vestigia”, lideráu por Natividá Torres, suponen que la primera en llevantase foi la capiya de la Madalena, la menos elevada y la más visible dende'l valle, p'hacia'l sieglu XIII. “Creemos que'l monasteriu de San Vicente mandó edificala y que yera una manera d'afitar el so poder nesa zona. Creóse una pequena granxa monástica cola so capiya –queda por resolver si yera una decanía o un prioratu– que tendría dellos llabradores al so serviciu”, esplica Alejandro García.

La Catedral d'Uviéu, col so obispu y el so Cabildru, constituyía na Edá Media l'otru gran focu de poder nos territorios asturianos. Sol so señoríu taben los territorios qu'arrodiaben el dominiu de los monxos de San Vicente nel Monsacru. Nun determináu momentu, esplica Alejandro García, la Catedral quixo caltener a los monxos baxu control nel Monsacru y sacar réditu de la so posición, cobrando al monasteriu de San Vicente por transitar peles sos tierres.

Los monxos dedicábense a la cría de ganáu vacuno, ovín y caprino, del que llograben lleche que tresformaben en quesu. Les nutritives camperes del Monsacru yeren la so mayor riqueza, porque'l quesu constituyía una parte importante de la dieta monástica y amás utilizábase, como'l vinu y el mesmu ganáu, como moneda de pagu.

“A partir de los sieglos XIV y XV San Vicente entró en ciertu enclín, fai aforamientos, y l'obispu y los canónigos aprovechen pa facese col control del Monsacru. A finales del sieglu XIV la Catedral controla yá'l Monsacru”, afirma Alejandro García. Ye nesa dómina na que se supón que la Catedral, pa facer más evidente esa supremacía, alza la capiya de Santiago, más elevada, de planta octogonal y rematada nel sieglu XV con una bóveda nervada, de calter memorial y más amestada a la tradición y el cultu a les reliquies, col pozu de Santu Toribio y la Cueva del Ermitañu, onde se diz que s'escondió l'Arca Santa.

Del entamu y el final d'esti pulsu de poder ente los dos grandes señores, terrenales y espirituales, de la Edá Media n'Asturies quedó constancia inclusive documental, pero lo que los historiadores echen de menos ye información sobre los capítulos entemedios. Pa reconstruyilos fae-yos falta “investigar nos archivos y escavar”, y nello taben cuando españó la pandemia.

Alejandro García asegura que yá hai muncho trabayu fechu. “Fiximos un barríu con xeorradar, con resultancies bien prometedores, qu'amosó un conxuntu perimportante d'estructures soterraes y agora vamos plantegar escavar nunes zones determinaes y facer dataciones absolutes de los morteros de les capiyes”, indicó, pa ello confíen nel sofitu institucional: el Conceyu de Morcín, la Conseyería de Cultura y l'Universidá d'Uviéu.