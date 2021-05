Ventitrés conceyos asturianos, casi un terciu del total, tán en “riesgu de despoblación” y la so viabilidá futura ta “seriamente amenaciada” si nun ganen habitantes, según les conclusiones del últimu informe añal del Bancu d'España, correspondiente a 2020, que se fizo públicu. Tolos conceyos que cuerren peligru de sumir pol esbarrumbe demográficu asitien nel interior de la rexón, na denominada “Asturies vaciada”, y destaquen pola so ruralidad. N'España son en total 3.403 conceyos (el 42 por cientu del total) los que tán en riesgu de despoblación.

Ente los conceyos asturianos en trance de sumir figuren cinco de la contorna oriental: Peñamellera Alta, Cabrales, Onís, Amieva y Ponga. Hai otros cinco de la zona central de la rexón: Quirós, Proaza, Teberga, Yernes y Tameza y Casu. La zona suroccidental asturiana ye la que más conceyos en riesgu de despoblación presenta, un total de trece: Taramundi, Vilanova d'Ozcos, Samartín d'Ozcos, Santalla d'Ozcos, Grandas de Salime, Pezós, Eilao, Villayón, Ayande, Ibias, Degaña, Somiedu y Balmonte.

Estos 23 conceyos sumen solo 21.599 habitantes, el 2 por cientu del total d'Asturies, pero algamen una superficie conxunta de 3.506,81 kilómetros cuadraos, lo que supón xusto un terciu del total de la rexón.

El Bancu d'España incluyó ente los conceyos en riesgu de despoblación a aquellos que la so población escayó ente 2001 y 2018, nos que los fallecimientos fueron superiores a les nacencies dende 2001 y nos que viven menos de 12,5 habitantes per kilómetru cuadráu.

N'Asturies hai otros cinco conceyos que tuvieron mui cerca de quedar incluyíos nesa llista. Son Boal, Peñamellera Baxa, Santiso d'Abres y Santo Adriano, que solo incumplen la condición referida a la densidá de población, y Sobrescobiu, que se “salvó” porque, según los datos del Institutu Nacional d'Estadística (INE), ganó 10 habitantes ente 2001 y 2018, pero que puede entrar na llista en cualquier momentu.

El desplome demográfico en Asturias Densidad (hab./km2) Villanueva de Oscos Próximos a entrar en riesgo de despoblación En riesgo de despoblación San Tirso de Abres 4,08 Boal Villayón 13,79 13,06 9,42 Peñamellera Alta Illano Taramundi 3,43 Onís Belmonte de Miranda Yernes y Tameza Sto. Adriano 5,76 7,86 9,81 12,74 Pesoz Cabrales Peñamellera Baja Allande 7,32 4,42 Amieva 3,75 8,40 4,96 Proaza 5,93 14,86 Sobrescobio Sta. Eulalia de Oscos 9,60 Grandas de Salime Ponga 11,78 Teverga Caso 9,61 2,90 7,58 Quirós 9,64 5,04 Somiedo 5,72 3,86 S. Martín de Oscos Ibias 5,90 3,90 Degaña 10,89 • Concejos en riesgo de despoblación • Concejos próximos a entrar en riesgo de despoblación Habitantes (2018) Superficie (km2) Habitantes (2018) Superficie (km2) Habitantes (2018) Superficie (km2) Municipio Municipio Municipio Cabrales Onís Boal 2.002 238,29 740 75,42 1.571 120,28 Allande Proaza Peñamellera Baja 1.697 342,24 737 76,79 1.246 83,85 Teverga Amieva Sobrescobio 1.628 168,86 675 113,90 818 69,43 Caso Taramundi San Tirso de Abres 1.553 307,94 646 82,16 433 31,41 Belmonte de Miranda Ponga Santo Adriano 1.522 208,01 598 205,98 288 22,60 Ibias Peñamellera Alta 1.301 333,30 531 92,19 Villayón Santa Eulalia de Oscos 1.248 132,46 453 47,12 Quirós San Martín de Oscos 1.194 208,79 393 66,56 Somiedo Illano 1.125 291,38 352 102,70 Degaña Villanueva de Oscos 949 87,16 298 72,98 Grandas de Salime Pesoz 853 112,55 146 38,97 Ruinas del pueblo abandonado de El Coito, Quirós. | Miki López Yernes y Tameza 140 31,63 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) El desplome demográfico en Asturias Densidad (hab./km2) San Tirso de Abres Villanueva de Oscos Boal Proaza Próximos a entrar en riesgo de despoblación En riesgo de despoblación 13,79 4,08 13,06 9,60 Yernes y Tameza Taramundi Illano 7,86 3,43 4,42 Peñamellera Alta 5,76 Villayón 9,42 Belmonte de Miranda Onís Sto. Adriano Sobrescobio 9,81 12,74 Allande 7,32 Sta. Eulalia de Oscos 11,78 Cabrales 4,96 8,40 9,61 Ibias Somiedo 3,90 3,86 Peñamellera Baja Degaña Quirós Caso Amieva S. Martín de Oscos 10,89 5,72 5,04 5,93 14,86 Pesoz Ponga Teverga 5,90 3,75 9,64 2,90 Grandas de Salime 7,58 • Concejos en riesgo de despoblación Superficie (km2) Municipio Habitantes (2018) Cabrales 2.002 238,29 Allande 1.697 342,24 Teverga 1.628 168,86 Caso 1.553 307,94 Belmonte de Miranda 1.522 208,01 Ibias 1.301 333,30 Villayón 1.248 132,46 Quirós 1.194 208,79 Somiedo 1.125 291,38 Degaña 949 87,16 Grandas de Salime 853 112,55 Onís 740 75,42 Proaza 737 76,79 Amieva 675 113,90 Taramundi 646 82,16 Ponga 598 205,98 Peñamellera Alta 531 92,19 Santa Eulalia de Oscos 453 47,12 San Martín de Oscos 393 66,56 Illano 352 102,70 Villanueva de Oscos 298 72,98 Pesoz 146 38,97 Yernes y Tameza 140 31,63 • Concejos próximos a entrar en riesgo de despoblación Superficie (km2) Municipio Habitantes (2018) Boal 1.571 120,28 Peñamellera Baja 1.246 83,85 Sobrescobio 818 69,43 San Tirso de Abres 433 31,41 Santo Adriano 288 22,60 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) El desplome demográfico en Asturias Densidad (hab./km2) Villanueva de Oscos Próximos a entrar en riesgo de despoblación En riesgo de despoblación San Tirso de Abres 4,08 Boal Villayón 13,79 13,06 9,42 Peñamellera Alta Illano Taramundi 3,43 Onís Belmonte de Miranda Yernes y Tameza Sto. Adriano 5,76 7,86 9,81 Pesoz 12,74 Cabrales Peñamellera Baja Allande 7,32 4,42 Amieva 3,75 8,40 4,96 Proaza 5,93 14,86 Sobrescobio Sta. Eulalia de Oscos 9,60 Grandas de Salime Ponga 11,78 Teverga Caso 9,61 2,90 7,58 Quirós 9,64 5,04 Somiedo 5,72 3,86 S. Martín de Oscos Ibias 5,90 3,90 Degaña 10,89 • Concejos en riesgo de despoblación • Concejos próximos a entrar en riesgo de despoblación Habitantes (2018) Superficie (km2) Habitantes (2018) Superficie (km2) Habitantes (2018) Superficie (km2) Municipio Municipio Municipio Cabrales Onís Boal 2.002 238,29 740 75,42 1.571 120,28 Allande Proaza Peñamellera Baja 1.697 342,24 737 76,79 1.246 83,85 Teverga Amieva Sobrescobio 1.628 168,86 675 113,90 818 69,43 Caso Taramundi San Tirso de Abres 1.553 307,94 646 82,16 433 31,41 Belmonte de Miranda Ponga Santo Adriano 1.522 208,01 598 205,98 288 22,60 Ibias Peñamellera Alta 1.301 333,30 531 92,19 Villayón Santa Eulalia de Oscos 1.248 132,46 453 47,12 Quirós San Martín de Oscos 1.194 208,79 393 66,56 Somiedo Illano 1.125 291,38 352 102,70 Degaña Villanueva de Oscos 949 87,16 298 72,98 Grandas de Salime Pesoz 853 112,55 146 38,97 Ruinas del pueblo abandonado de El Coito, Quirós. | Miki López Yernes y Tameza 140 31,63 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nel ranking ellaboráu a partir de les condiciones establecíes pol Bancu d'España apaeceríen de siguío los dos conceyos más estensos de la rexón: Cangas del Narcea y Tinéu, que perdieron población y presenten crecedera vexetativa negativa, pero que tamién superen por poco'l mínimu referíu a la densidá poblacional.

La despoblación rural, que n'Asturies vien d'antiguu, ta viéndose agravada nos últimos decenios por una fonda crisis demográfica xeneral. Una recesión que provocó que solo 6 de los 78 conceyos asturianos ganaren población nel períodu analizáu pol Bancu d'España (2001-2018): Xixón, Uviéu, Siero, Villaviciosa, Llanes y el yá citáu Sobrescobiu.

La importancia del esbarrumbe demográficu y el so impactu na economía llevó al Bancu d'España a incluyir per primer vegada nel so informe añal un apartáu específicu sobre esti fenómenu.

Los 23 conceyos asturianos en riesgu de despoblación incluyense ente los que la so viabilidá taría “amenaciada na midida na que el so procesu secular de perda de población podría considerase irreversible y eventualmente desencadenar la so propia desapaición”, señala l'informe, qu'añede: “La desapaición d'estos conceyos podría representar coles mesmes una amenacia sobre'l mediu ambiente pol aumentu de quemes y un amenorgamientu de la biodiversidá”.

El diagnósticu d'España ye notablemente más esmolecedor qu'el del restu d'Europa, onde namás Finlandia, Estonia y Letonia rexistren una mayor proporción de conceyos en riesgu de despoblación. L'escenariu español nun diz col de países como Alemania, con solo un unu por cientu de conceyos en peligru, Italia (4 por cientu) o Francia (7 por cientu).

Facilitar el teletrabayu, midida indispensable pa revitalizar los conceyos rurales

L'informe del Bancu d'España sobre despoblamientu nun ufierta recetes concretes pa frenar esi fenómenu, pero sí encamienta arreparar n'otros países onde funcionaron les polítiques pa tornar la situación y revitalizar el mundu rural, como Francia, y onde s'apuesta por afalar los elementos que faciliten el teletrabayu, como la conexón a internet de banda ancha, el comerciu electrónicu, les enerxíes anovables o les actividaes venceyaes a la economía de los ciudadanos p'ameyorar la so calidá de vida y cubrir les sos necesidaes.

Les diferencies nel accesu a los servicios ente'l mundu urbanu y el rural ye otru de los aspeutos que resalta l'informe. Nel segundu hai peor provisión de los servicios; por casu, p'aportar al colexu, al consultoriu médicu, a una gasolinera o a un pabellón deportivu, los habitantes de conceyos rurales tienen de movese de media 22,6 kilómetros frente a los 2,15 de los que viven en zones urbanes. Pero'l percorríu ye entá mayor si'l conceyu ta en riesgu de despoblación: más de 30 kilómetros. Estos tamién sufren un “déficit significativu” d'accesu a los servicios financieros y dixitales, lo que resulta una torga tanto p'afitar población como p'atraela.