N'Asturies abonden los ciudadanos ilustres y d'ello da fe'l sevillanu Feliciano Robles Blanco. Con un blogue y un llibru, esti profesor d'institutu xubiláu, venceyáu a Asturies pol so matrimoniu, puede convertise nel gran biógrafu contemporaneu de la rexón. Nel so blogue (ilustresasturianos.blogspot.com) mangó les semblances, personales y profesionales, de 271 personalidaes de la ciencia, l'arte, les humanidaes y la empresa y d'ente toes eses biografíes entesacó 31 pal so primer llibru, “Científicos asturianos ilustres”.

Feliciano Robles dedíca-ylu a “los nuesos maestros” y contién biografíes de personalidaes maxistrales, como Severo Ochoa, Margarita Salas, Carlos López Otín, Julio Rodríguez Villanueva, Juan Luis Vázquez, Pedro Gil, Santos González, María Ángeles Gil y Rosa María Menéndez, ente otres munches; tamién tán les de los rectores de la Universidá d'Uviéu como Vicente Gotor y Santiago García Granda, y toes actualizaes en febreru d'esti mesmu añu.

Feliciano Robles busca nos sos biografiados les “grandes cualidaes académiques o creatives que tuvieron o siguen tando mui rellacionaes cola docencia, la investigación y la divulgación de les sos conocencies”. “Investigar, restolar, indagar, preguntar, aprender... Buciar na hestoria de la vida de grandes seres humanos sigue dándome lluz. Narrar el so legáu ye'l mio pequeñu gran homenaxe a ellos”, esplica Feliciano Robles nel prólogu del so llibru. Esi interés poles biografíes de personalidaes pernomaes –non solo d'Asturies, tamién d'otres comunidaes– medró en 2014. Ye entós cuando empieza a axuntar material y a ponelu per escrito. Busca nes páxines institucionales, como les de les academies y les universidaes, contacta colos sos biografiaos, o colos sos familiares, y coles sos aportaciones personales afina y completa los testos. Cuenta que parte de la biografía de la bioquímica Margarita Salas, a la que se refier con almiración y llamentando que nun fuera distinguida col premiu “Princesa d'Asturies”, escribióla al dictáu. Davezu, un biografiáu llevólu a conocer a otros, y asina foi abriendo puertes y ampliando la so galería d'ilustres.

L'autor prepara un segundu volume, dedicáu esta vegada a muyeres asturianes notables

Nel so primer llibru, el dedicáu a los científicos del Principáu y pal qu'agora anda buscando editor, cuntó cola collaboración del catedráticu de Derechu Alministrativu Leopoldo Tolivar y el matemáticu Juan Luis Vázquez, profesor eméritu de la Universidá Autónoma de Madrid, dambos asturianos. La ilusión de Feliciano Robles Blanco ye que dalguna institución asturiana se faiga cargu de la edición y que'l llibru tea disponible nes biblioteques públiques y escolares, y nos agospiamientos turísticos.

Feliciano Robles Blanco preséntase como “ún de los editores más activos de Wikipedia” y, nesi enfotu enciclopédicu, al xubilase, decidió “especializase en biografíes de personaxes contemporaneos”, asegurándose de “que naide les pudiera retocar”. Asina nació'l blogue “Asturianos ilstres”, que tien otres versiones rexonales dedicaes a los andaluces y a los estremeños. A partir d'ende, nos últimos meses foi dando forma al so primer llibru y anuncia un futuru volume, dedicáu a muyeres asturianes notables.

Comenta que nel so blogue hai poques muyeres, “porque nel pasáu teníen problemes pa estudiar y aportar a la carrera profesional” pero ye testigu de cómo eso foi camudando col pasu de los años. Esta mesma selmana incorporó a la so llista d'ilustres n'internet la biografía de la cantante Tina Gutiérrez.