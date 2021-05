Uviéu volverá tocar los 70 metros, una cifra casi mitolóxica nel urbanismu local. Sobre cada edificiu que se llevanta perriba del perfil de la ciudá cavílgase cola cifra a la que se venceyó a munchos de los rascacielos uvieínos, empezando pola mesma torre de la Catedral (68,70 metros), pero nin la Xirafa (64,8 metros), nin la torre de Teatinos (66,8 metros) nin Montenuño Residencial (55,5 metros) algamen esa cifra, anque s'especuló asina en delles ocasiones. Espérase que les torres de San Llázaro, proxectaes per primer vegada por Patxi Mangado nel añu 2008 y qu'agora vuelven tar sobre la mesa del Conceyu, sí qu'algamen los setenta metros, cuatro per debaxo de los sos primeros dibuxos.

Sobre les altures hai lleenda y tracamundiu que s'estiende dende los artículos publicaos en prensa hasta los mesmos proyectos que se guarden con celu nel archivu municipal. Nin la Catedral mide 72 metros, nin el Calatrava ye'l cielu d'Uviéu, nin la torre de Teatinos se llevanta setenta metros sobre la cai. La estructura que marca'l puntu más altu de la ciudá ye l'antena del pirulí de Telefónica en Llamaquique, que ta a 78 metros de la cai. Anque tien trucu, la torre ta mangada sobre un edificiu de trés plantes. El siguiente inmueble sí que ye'l Calatrava. La costiella más alta de la visera del centru comercial alcuéntrase a 75,87 metros sobre la cai, anque tamién tien la so trampa, esti altor cunta col soporte de la “megaestructura” dibuxada pol arquiteutu valencianu. Esa visera, que pretendía ser móvil, quedó afita nel so puntu más altu. En contra de lo que podría paecer, si se pudiera abrir la estructura ensin riesgu de francer y esbarrumbar, esta quedara paralela a les oficines elevaes en forma de “O”. Esi altor máximu de 75,87 metros ta midíu dende'l suelu de la entrada principal, so la plaza elíptica pela que s'entraba al fallíu centru comercial, güei en concursu d'acreedores.

Tres el Calatrava van tar les torres de Mangado. Cuando se llevanten. Esti día, l'arquiteutu navarru visitó'l serviciu d'Urbanismu, treslladándo-yos la so voluntá de llevantar eses venticinco plantes, onde quedaríen asitiaes les viviendes más elevaes d'Uviéu. Dende Urbanismu señalen que se destorgaron toles duldes sobre'l proyectu y qu'esti avanza, cuntando yá col vistu bonu de la conceyalía y de la Comisión d'Urbanismu y Ordenación del Territoriu (CUOTA), per parte del Principáu. El responsable del área, Nacho Cuesta, señala que dende'l Conceyu "entainaránse los plazos” pa un proyectu “que va reportar enormes beneficios pa Uviéu y va a dinamizar un barriu como'l de San Llázaro, pol que tamos apostando de manera decidida”. Los promotores de la obra tienen que presentar agora un estudiu de detalle, incluyíu un plan especial. Pa que les torres puedan ver la lluz fai falta que pasen per un periodu d'alegaciones y se llogre un nuevu informe de la CUOTA.

Les bigardes torres de Mangado, si finalmente d'esta salen p'alantre, quéden con too y con ello pequenes frente a otres idees que nun pasaron de la infografía. Al par que'l complexu de Buenavista, Santiago Calatrava llegó a proxectar na parcela del Vascu trés torres de 133 metros d'altor. Superestructures de namás 14,5 metros d'anchor y con una separación entre eles de namás 20 metros que nunca llegaron a ver la lluz. Sobre'l papel yeren una axuntadura de piedra blanco, aceru y cristal que cuntaben con allugar un total de 300 viviendes partíes en 39 plantes. Un altor asemeyáu al que tien la torre de la Llaboral en Xixón desque nel añu 2007 se-y mangase una nueva espiga. En magnitúes uvieínes, les torres dibuxaes por Calatrava seríen l'equivalente a llevantar la torre de la Catedral sobre'l que foi'l primer rascacielos de la ciudá, la Xirafa, que queda, coles sos diecinueve plantes, nos 64,84 metros d'altor.

Perriba de la Xirafa, ta la torre de Teatinos. El planu que se guarda nel Archivu municipal ufierta una midida bien precisa del so altor real. Col escalímetru sobre los dibuxos de la torre del arquitectu Julio Galán puede calculase que l'icónicu edificiu mide 66,82 metros. Quedaría solo dos plantes y poco más de trés metros per debaxo de la idea de Patxi Mangado.

L'últimu edificiu que se cola na llista de les estructures más altes de la ciudá ye Montenuño Residencial. Les cuatro torres, que tamién se rellacionaron (de manera bien optimista) colos setenta metros queden nos 55,50. Los últimos centímetros súmalos gracies a les pasareles y les góndoles de llimpieza asitiaes sobre l'azotea, que llevanten el so altor perriba d'otros edificios que podríen tar na llista, como la torre de la ilesia de los Carmelites, en Santa Susana, que, cola cruz instalada na so parte cimera, queda mui cerca de los 55 metros, o l'edificiu güei de Liberbank, al que mira al otru llau del Parque. Pero ye Montenuño, últimu paraísu de los paracaidistes en tirándose dende ellí ún va delles selmanes, el que s'alza col séptimu llugar de los edificios más altos de la ciudá. Pel momento. La idea nel urbanismu municipal pa los próximos años pasa por potenciar la construcción n'altura que, argumenten dende'l serviciu, ameyora la eficiencia enerxética de les viviendes y ye más respetuosu col mediu ambiente.

Los antiguos rascacielos van quedando pequenos. El mesmu Julio Galán que llevantó la torre de Teatinos tamién foi l'encargáu del meyor exemplu del gustu o sorpresa de los vecinos poles altures. El númberu 15 de la cai Toreno, ún de los edificios más altos de la ciudá dende la so construcción en 1947, inda se conoz como “la Casa del Coño”. “¡Coño, qué alta!”, esclamaben los uvieínos y el nome quedó pa siempres, anque quedara como tantos otros edificios pequenu.