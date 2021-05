Avelina Suárez Ortiz tien 96 años y fai trés (en 2018) emperróse en solicitar el so títulu universitariu de perita mercantil. Nunca llegó a tenelu ente les manes, magar qu'acabó la carrera fai más de siete décades, en xunu de 1946. Facer realidá'l so suañu foi una xera trabayosa: el títulu yá nun taba n'Uviéu, sinón qu'hubo que buscalu dientro de dalgún vieyu y escaecíu archivador de Madrid. Va unos díes llegó. Con muncho retrasu, pero por fin llegó.

Esti día Avelina amosaba arguyosa l'enorme documentu, robláu pol rei Felipe VI, al rector de la Universidá d'Uviéu, Ignacio Villaverde, que la recibió nel so despachu como una “universitaria exemplar”. “Yo nun soi amiga de presumir. Pero esto ye un regalu escepcional”, dicía la xixonesa, qu'a los sos casi 97 años –va cumplílos el 6 de payares– gocia d'una salú envidiable. El Rector, que s'enteró de la “guapa” hestoria d'Avelina por una de les sos fíes, Isabel Carrera, catedrática de Filoloxía Inglesa de la Universidá d'Uviéu, apurrió-y una emotiva carta na que la punxo como símbolu de les primeres muyeres universitaries. “Vencistis toles dificultaes, nun vos arredró la incomprensión d'una redolada y una sociedá miope y gris, y demostrastis que'l saber y la formación tamién vos pertenecíen por derechu propiu. Sois pioneres y valientes y nun camiento forma meyor d'espresar l'espíritu universitariu qu'el vuesu exemplu”, escribió-y Villaverde.

Avelina Suárez estudiaba'l Bachilleratu cuando decidió matriculase na Escuela Profesional de Comerciu “Xovellanos” de Xixón. “Aquello (el Bachilleratu) nun me sirvía pa nada y col títulu de perita podía asitiame ayures”, cuenta. Sicasí, nunca exerció. “Tenía unos tíos ensin fíos que llevaben la llínea d'autobuses de Tazones a Xixón y precisaben a daquién que remanara les cuentes. Ende acabó tou: namoré y tuvi fíos”, sigui rellatando. En concretu, cuatro fíos –descontando a otros dos que tuvo primero y que-y morrieron–: Consuelo, Avelina, Isabel y Eladio Carrera.

La nonaxenaria xixonesa quedó güérfana con 16 años y crióse con esos tíos –los sos segundos padres– de la llínea d'autobuses: Epifenio Palacio y Belarmina Ortiz. Asina que se vio na obligación d'ayudar. “Había que llevar les fueyes de les rutes, la contabilidá... Y d'eso encargábame yo”, esplica. Y ente cuenta y cuenta conoció al amor de so vida: Eladio Carrera. Él trabayaba na empresa de los sos tíos y depués montó la suya propia. Encargábase de tresportar madera en camión a la mina de La Camocha. Y foi Avelina Suárez la que-y llevó la contabilidá dende casa, mientres criaba a los pequeños.

Consuelo ya Isabel Carrera acompañaron esti día a so madre na so visita al Rectoráu de la Universidá d'Uviéu. Avelina, feliz, aprovechó pa enseña-y a Ignacio Villaverde el so llibru de calificación escolar del institutu Xovellanos de Xixón.

–Avelina, ¡qué guapa!– dixo'l Rector, viéndola na semeya de carné (nos años 40 aprosimao).

–Los años mozos...– contestó ella.

–Yo tamién fui mozu y nunca nun fui guapu– retrucó Villaverde, provocando la risada na sala.

Avelina escargató nesi llibru, que nel so interior caltenía'l carné escolar númberu 3.278 de la Escuela de Comerciu Xovellanos de Xixón, y delles calificaciones por asignatures. La xixonesa foi cucia y solo amosó en públicu les que poníen “Sobresaliente”. Anque, como aseguren les sos fíes, “foi una bona estudiante”.

–Mira– dixo amosando un sobresaliente.

–Y mira...– volvió dicir enseñando otru más.

Depués de tanto tiempu esperando pol so títulu de perita, Avelina Suárez tien claro qué va facer con él. “Voi enmarcálu”, afirma. Y va mangalu en casa. Porque non tol mundu se convierte oficialmente en perita a los 96 años.