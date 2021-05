Asturies ye agora capaz de facer PCR hasta nes cloaques. La Universidá d'Uviéu, la inxeniería Magna Dea, el Consorciu d'Agües del Principáu (Cadasa) y la Empresa Municipal d'Agües de Xixón (EMA) desenvolvieron un sistema robotizáu que detecta'l covid nes redes de saneamientu con hasta dieciséis díes d'antelación a l'apaición de síntomes en pacientes. El proyectu “COV-REDE”, como asina lu bautizaron los sos cuatro socios, podría suponer una revolución pa les alministraciones locales, que sabríen en tou momentu qué estáu de salú tien la so población. L'equipu non solo ye aplicable al coronavirus, sinón tamién –y ende anicia'l so potencial– a cualquier infección viral o bacteriana que produza foria. Dende la típica gastroenteritis hasta un biltu de salmonela.

“Toi convencíu de que d'equí p'arriba nun vamos desperdiciar la información que nos dean les agües residuales”, afirma Francisco García Carro, responsable de la empresa Magna Dea, con sede n'Uviéu. Él y el restu del equipu vieron cómo tou lo que baxa pel váter ye en realidá una ayalga de datos. Asitiando'l so prototipu en dellos puntos d'una ciudá, podría tenese un mapa con información en tiempu real por barrios de casos de covid o otres enfermedaes enantes inclusive de sabelo'l mesmu paciente. Esto ye, puede xeolocalizáse'l virus. El proyectu, nel que trabayen una ventena de persones y que supunxo una inversión de casi mediu millón d'euros, ta na actualidá en fase d'implantación, con una preba piloto nos alliviaderos de Xixón.

¿Cómo detecten el covid? El prototipu ye un robot, compuestu por una cadena d'equipos, que con un brazu estrayi una amuesa d'agua residual y conviértela nuna amuesa de llaboratoriu. “Faese too na mesma estación, de forma automática y constante, ensin necesidá d'un llaboratoriu”, esclaria Felipe Lombó, investigador del grupu Bionuc (Biotecnoloxía de Nutracéuticos y Compuestos Bioactivos), de la Facultá de Medicina de la Universidá d'Uviéu. L'últimu equipu del robot ye un termociclador, que ye'l que fai la PCR. “Los datos tresmítense en tiempu real a una sala de control y, en casu positivu, pásase l'avisu”, esplica l'inxenieru Francisco García.

El robot diseñóse dende cero, pero con componentes esistentes nel mercáu. Lo más nuevo del proyectu ye'l desenvolvimientu d'un métodu analíticu propiu, que fixeron los científicos del área de Microbioloxía de la Facultá de Medicina. El prototipu ye capaz de facer anguaño una tanda d'analís cada cuatro hores –seis al día–, pero'l ritmu podría ser entá mayor. “El nuesu retu agora ye consiguir un costu lo más amenorgao posible pa que les alministraciones puedan asitiar non solo un robot, sinón dellos, y que sía tamién facederu nos países en víes de desenvolvimientu”, comenta'l responsable de Magna Dea.

Un añu de trabayu

Los padres de “COV-REDE” ficiéronlu móvil, cola idea de que pudiera salir fora d'Asturies y que tamién ún solu o unos pocos pudieren movese peles redes de saneamientu d'una mesma ciudá. “¿Cuántos hai qu'instalar? Eso va depender de cómo d'agregáu quieran el datu les alministraciones. Pero podría ponese ún per barriu, o igual-yos interesa concentralos cerca de colexos o de residencies de mayores...”, señala Francisco García. Les posibilidaes son delles.

Los equipos de trabayu de Magna Dea y del grupu d'investigación Bionuc entamaron nesta iniciativa “de xeitu altruista”. La idea del proyectu surdió mientres el confinamientu. ¿En qué podríen ayudar ellos na llucha contra la pandemia? “L'área de Microbioloxía de la Universidá d'Uviéu y Magna Dea collaboren en munchos proyectos y camentemos apurrir dalgún tipu de tecnoloxía p'antemananos a la segunda fola. Foi asina cuando contactamos con Cadasa y la EMA”, detalla Francisco García. Lo que quiciabes nunca s'imaxinaron ye que la so idea diba acabar teniendo tanto percorríu un añu depués. L'inventu ye susceptible de ser rexistráu como patente y foi reconocíu a nivel nacional polos Premios de Tecnoloxía Humanitaria de Cruz Roxa.

Estos galardones premien los trabayos más creativos ya innovadores na aplicación de tecnoloxíes de la información y la comunicación “en beneficiu d'acciones humanitaries y de colectivos desfavorecíos”. En concretu, los cuatro socios asturianos recibieron una de los dos menciones especiales –arrenunciaron a la so dotación económica– que la ONG concedió a proyectos rellacionaos col covid-19. Cruz Roxa valoró de la iniciativa rexonal la so capacidá tamién pa detectar otros virus, camudando namás el patrón d'analís.

“Tamos perilusionaos. Non solo por acabar el proyectu, sinón por poder asitiar una rede d'equipos n'otros países”, conclúin los sos promotores.