“Equí toi frente al pelotón de fusilamientu”, diz Rodrigo García con coña a la d'enfrentase a la prensa mesmo qu'Aureliano Buendía. Y non por ser l'importante director de cine que ye, sinón porque decidió asitiase nel mesmu terrén que so padre, Gabriel García Márquez, la escritura. Si fai unos pocos díes, nesti diariu presentaba'l so últimu trabayu como realizador con Glenn Close, agora, dende Buenos Aires y al traviés de Zoom, fala de “Gabo y Mercedes: una despedida” (Literatura Random House), un llibru emocionante na so contención nel que rellata les postreres trés selmanes de vida del patriarca en 2014.

García sabía que'l llibru, escritu n'inglés –“porque ye l'idioma nel qu'escribo los guiones y col que tengo más remangu y velocidá”, diz consciente de la ironía–, nun podría ser publicada mientres so madre viviera. Pero la vida de Mercedes Barcha, “la Gaba”, acabóse'l branu de la pandemia y el llibru, nel que tamién fala d'esi final, impúnxose-y.

“Intenté atopar el balance de les alcordances ensin ser demasiao sentimental»”, asegura García

“Intenté atopar el balance de les alcordances personales ensin ser demasiao sentimental, demasiao indulxente conmigo mesmu. Tamién tomé la decisión de nun nomar a naide del círculu más íntimu de mio padre, más allá de mio madre, el mio hermanu Gonzalo y Álvaro Mutis, que-y precedió un añu na muerte”, esplica. La idea inicial yera cumplir por él l'imposible deséu del escritor de rellatar la so propia muerte, él que tantos finales imaxinó pa los sos personaxes.

“Bono, esa ye una de les escuses que me di a mi mesmu pa facelo, porque en realidá naide puede escribir por otru”. Y ye que cola muerte, asegura, “los padres conviértense en figures xigantesques (sí, tamién asocede con García Márquez) anque depués del tránsitu les veas con más claridá y puedas reconocer tamién los sos defectos”. Y con l'estilu desencantáu típicu de la familia esplica como “la vida tien un gran sentíu del humor, yá que col pasu del tiempu ún aseméyase cada vez más a so padre”.

La maxa de los páxaros

El llibru recueye hestories guapes y poco conocíes. Delles diríase qu'inventaes pol mesmu Gabo si nun fueren reales. Como l'afayar que'l día en que morrió, un Xueves Santu, un páxaru desnortiáu topetó al paecer contra'l vidriu d'una ventana de la casa familiar y foi cayer na butaca favorita del autor. Con éses, Úrsula Iguarán, ún de los grandes personaxes de “Cien años de soledad”, morrió precisamente un Xueves Santu y poco depués delles aves escentelláronse escontra les parés de la casa. ¿Realismu? ¿Máxicu? Quiciabes.

“Cuando yo nun tea, ustedes faigan lo que-yos pete”, díxo-y Gabo

Tamién tien palabres Rodrigo pa l'actual Colombia atiñazada pola insatisfaición y los muertos. “¿Qué asocede en Colombia? Una nube perfecta: años d'inxusticia social, xente farto del narcotráficu y la violencia, del abusu de la policía, cutida pola pandemia y polos impuestos a la clase media y a los trabayadores. A Gabo daría-y muncha pena y seguro que se diba arreyar nes propuestes”. Por eso nun-y estraña que los cascayos de "Cien años de soledad" nos que se rellata la masacre de los trabayadores de les bananeras de 1928 sían güei ún de los testos qu'acompañen a los colombianos na so llucha.

Inevitable ye tamién pregunta-y a Rodrigo García polos dos proyectos audiovisuales basaos na lliteratura de so padre qu'él va producir. El primeru, la “Noticia de un secuestro” como serie p'Amazon Prime ta adelantráu abondo, mientres supervisa'l trabayu del puertorriqueñu José Rivera, guionista de “Cien años de soledad” pa Netflix, una serie que va amosar les andances de los Buendía a lo llargo de dos temporaes. ¿Qué camudó agora pa que se pueda filmar esa hestoria, cuando Gabo se negó repetidamente a que fuera llevada a la pantalla? “Lo que camudó ye'l formatu. El mio padre nunca pensó que se pudiera facer una película de delles hores, tamién tarrecía que se rodara n'inglés, con estrelles de Hollywood y l'efectu fora bien estrañu. Pero Netflix favoreció les producciones nos distintos idiomes locales que pueden vese en tol mundu. Asina que se va rodar en castellán y si ye posible en Colombia”. Amás, añede, ta la definitiva bendición del padre: “Cuando yo nun tea ustedes faigan lo que-yos pete”.