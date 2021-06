El xabón sólidu más antiguu del mundu, una de les ayalgues de Siria, escapó de la guerra pa rearmase y atopó abellugu n'Uviéu. Los hermanos Amer y Taher Zanabili –ciruxanu vascular nel HUCA el primeru ya inxenieru químicu'l segundu– distribúin dende un polígonu de la capital asturiana l'apreciáu xabón de Alepo, una “ayalga artesanal” productu que la so familia lleva ellaborando dende 1892. “Ta claro que se trata d'un proyectu empresarial del que viven munches families, pero nós dos nun lu facemos por dineru. Siempre que se fala de Siria hai muerte y destrucción, pero ellí tamién hai xoyes, como'l xabón de Alepo, que representen la cultura, la tradición y la parte humana d'un país maraviyosu, de la nuesa segunda casa”, esplica Taher Zanabili.

Les bombes esfarraparon en 2011 la fábrica de xabón que fundara'l so bisagüelu nel cascu vieyu d'Alepo, a escasos quinientos metros del emblemáticu palaciu medieval que corona la ciudá más poblada de Siria. “Teníemos alredor de cincuenta trabayadores, toos ellos como de la familia porque los empleos na fábrica tamién fueron pasando de padres a fíos, pero afortunadamente nun hubo nengún muertu. Diba tiempu que se cerrara porque yera una zona de tiroteos y batalles constantes”, esplica Amer Zanabili. Tres les ruines del negociu familiar tamién marchaba'l futuru de munches d'eses families y la tradición d'una de les sagues d'artesanos con mayor tradición dientro de los fabricantes de xabón d'Alepo, ún de los emblemes del país. Había que facer daqué. “Dalgunos de los nuesos tíos quedaron n'Alepo y caltienen pequenos talleres, pero nun tienen mano d'obra nin casi materies primes pa trabayar. Fáenlo porque lo lleven faciendo tola vida, pero nmás nada. Los primos más mozos marcharon del país, hai ‘Zababilis’ n'Exiptu, n'Emiratos Árabes, en Malaisia, en Canadá, n'Europa... Pero dalgunos fueron a Turquía y volvieron entamar e'l negociu”, diz Taher Zanabili.

Ún de los que reabrió la fábrica de xabones en Turquía foi Abdulah Zanabili, primu de los uvieínos. “Yera lo único que sabía facer y empezó nel 2014 depués de salir como pudo de Siria. Tamién marcharon del país munchos de los trabayadores de la fábrica d'Alepo asina qu'eso tamién foi de muncha ayuda pal negociu”, sostien el ciruxanu del HUCA. “Tamién influyeron enforma les característiques de Turquía, que ta cerca y tien les mesmes condiciones climatolóxiques qu'Alepo. Ellí hai materies primes, a los sirios danlos munches facilidaes p'asitiase y tienen una cultura perasemeyada a pesar de que nun se fala'l mesmu idioma”, apunta Taher Zanabili. Los primeros años, el primu Abdulah y los sos trabayadores empezaron produciendo diez tonelaes añales de xabón d'Alepo en Turquía, anguaño salen d'esa fábrica cien tonelaes al añu. “El mercáu principal siempre fuera Oriente Mediu, pero al asitiar en Turquía fueron ampliandose los veceros per otres partes del mundu”, esplica l'inxenieru químicu.

Los dos hermanos uvieínos axuntaron al negociu familiar en 2018 a pesar de que teníen enfocada la so vida per caminos que nada tienen que ver col xabón. Con too y con ello, son la cuarta xeneración d'una saga xabonera y eso llévase nel sangre. “Los mios hermanos y yo salíemos d'Uviéu p'Alepo en cuanto acababen les clases en xunu y nun volvíamos hasta San Mateo. Pasamos munchos branos ellí y allegábamos casi a diariu a la fábrica d'Alepo porque ellí taben toos los nuesos familiares. Tenemos munches hores pasaes nunes instalaciones qu'agora yá nun tán por culpa de la guerra. Nun vamos desque empezó'l conflictu, pero ye duro ver pola tele como tán estrozaos dellos llugares que reconoces de tola vida”, señala Amer pa dexar claro que la so vinculación cola empresa ye más sentimental que por motivos económicos. Con too y con ello, les coses nun-yos van nada mal. “Lo cierto ye que tamos bien contentos. La nuesa idea agora ye afitanos n'España y siguir introduciendo los nuesos productos dende equí en Francia y en Portugal, onde tamién vamos procurar espardinos”, esplica'l médicu.

El xabón d'Alepo orixinal ye un xabón cien per cien vexetal ellaboráu a base d'aceite d'oliva, aceite lluribaga, agua y hidróxido de sodiu. Tien un aspeutu “rústicu ya inclusive toscu”, dicen los Zanabili, y ye marrón per fora y verde per dientro. Según aseguren los hermanos uvieínos, esi xabón tien propiedaes “antiosidantes, hidratantes, suavizantes y de antiavieyamientu”. Amás, “l'aceite de lloréu apurre propiedaes antiinflamatories, antiséptiques, antibacterianes y ayuda a regular el ph de la piel”, esplica Taher Zanabili. “Puede usase pa tou. Cuando te duches con xabón d'Alepo artesanal tas goliendo productos naturales y coyendo cola mano un cachín d'hestoria. Ye un xabón que fala por él mesmu”, añede l'hermanu pequenu de los Zanabili.