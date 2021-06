El trabayu de llaboratoriu d'Ignacio Gutiérrez del Río Menéndez ye “bien llaboriosu”. Tantu, diz, que ye como “buscar una aguya nun payar”. Busca nuevos antibióticos en microalgues y cianobacteries p'anubrir prótesis y faceles resistentes a infecciones. Pero'l biólogu xixonés atopó la “aguya” ente tanta paya, o nesti casu, ente tanta alga. Afayó una familia d'ente 30 y 40 biomolécules, capaces de matar a los patóxenos –los microorganismos malos que producen les infecciones–. Y lo más importante: caracterizó cuatro d'elles, qu'hasta agora nunca fueren descrites. “Protexímosles por aciu d'una patente internacional sol nome de ‘clorosphaerolactilatos’. Esta ye la resultancia más prometedora del proyectu”, afirma.

Pero la so tesis doctoral entá nun ta cerrada y a esa nueva familia de molécules podríen siguí-yos más. “Tamos agora trabayando nun xéneru desaxeradamente raru de microalgues que nunca enantes fuera estudiáu metabólicamente y atopemos coses bien esperanzadoras”, asegura Gutiérrez del Río. Esti científicu mozu, de 28 años, trabaya nel marcu d'un proyectu européu financiáu con 7,5 millones d'euros pol programa Horizonte 2020 y que na Universidá d'Uviéu (600.000 euros) lidera'l grupu BIONUC (Biotecnoloxía de Nutracéuticos y Compuestos Bioactivos). Na busca de nuevos antibióticos tán trabayando ocho universidaes, dos centros d'investigación, cuatro pymes y una gran empresa d'un total de nueve países (España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Suecia, Dinamarca, Irlanda y Reinu Uníu).

Cada institución investiga nel so campu. Ignacio Gutiérrez del Río, so la dirección de los profesores Felipe Lombó y Claudio J. Villar, apurre les sos conocencies a la primer parte de la cadena. “Les microalgues y cianobacteries son cultivaes en Francia, Portugal ya Italia, que ye onde s'atopen les colecciones y en xunto suponen la mayor riqueza taxonómica d'estos microorganismos nel mundu. Nós recibimos los estractos químicos d'eses colecciones y enfrentámosles a una serie de cepes que fueron aisllaes enantes de prótesis infectaes”, detalla'l mozu biólogu. Esto ye, enfrenten les biomolécules de les algues con bacteries males. Y les que consigan matar al patóxenu o parar la so crecedera son posibles candidates pa un antibióticu. En total, Gutiérrez del Río analizó 1.600 estractos d'unes 500 especies distintes de microalgues y cianobacteries. Y d'ellos namás salieron cerca de 40 molécules actives. “Polo xeneral, l'ésitu n'antibióticos ye bien baxu. Y, amás, el procesu nel llaboratoriu ye bien llaboriosu. Hai que purificar, repurificar, repurificar...”, destaca'l microbiólogu Felipe Lombó.

De cada estractu de microalga o cianobacteria salen 96 fracciones qu'hai que purificar delles vegaes –quitar lo inútil hasta dexar lo puro– y el biólogu xixonés analizó ente 5.000 y 10.000. Ignacio Gutiérrez del Río esplica de manera bien gráfica: “Eses 96 fracciones son como si punxéramos 96 persones en filera y fueren pasando una per una pela puerta, que ye onde ta'l detector. Pero cada persona de la mesma vien acompañada de más y más amigos. Tenemos qu'alloñar esos amigos hasta que quede ella sola, porque eso fae falta pa facer una espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN), que ye la que nos diz la estructura química de la molécula, esto ye, la técnica que te va a dicir qué ye. Volviendo al exemplu de les persones, si ye rubia o morena, alta o baxa...”. El siguiente pasu ye facer ensayos de tosicidá en célules animales.

El prototipu desenvueltu por una empresa griega y qu'inclúi les meyores feches na Facultá de Medicina de la Universidá d'Uviéu yá foi probáu –en comprobando que funciona in vitro– nun modelu d'infección de prótesis de tibia de gochu. Funcionó. Les molécules actives patentaes pol grupu d'investigación BIONUC podríen aplicase a cualquier tipu de prótesis, pulverizándola con elles, ya inclusive podríen ser incorporaes a cremes dentales o colutorios bucales. A última hora, a cualquier cosa que busque combatir una infección bacteriana.

El xixonés Ignacio Gutiérrez del Río, que cuenta presentar la so tesis a mediaos del añu que vien, ta investigando agora qué xenes producen les sos molécules patentaes coles mires d'avanzar más na so conocencia. Y, ¿por qué microalgues y cianobacteries? La respuesta ye senciella. “Porque ye una área poco esplotada. Les farmacéutiques busquen nuevos antibióticos n'hongos y bacteries terrestres. Y yá nun hai coses nueves”, contesta Felipe Lombó. El futuru son les microalgues y cianobacteries, qu'hasta agora fueren esplotaes como recursu nutricional, pero non como fonte industrial pa desenvolver melecines. “Les mires son mui altes, porque hai miles de microalgues y, amás, la so riqueza xenética permite-yos afayase a ambientes bien diversos y defendese de los sos depredadores. Puedes atopar una variedá casi en cualquier sitiu”, repostia Gutiérrez del Río.

El mozu científicu consiguió en 2017 un contratu predoctoral “Severo Ochoa”, depués de sufrir l'habitual demoranza na concesión d'estes ayudes rexonales. Hasta entós, pudo realizar la so investigación gracies a un proyectu del grupu de BIONUC y a una beca de retención de nuevos talentos de Cajastur. “Esto ye un trabayu mui vocacional. Yá sabía cuando entré que la escasez de recursos diba implícitu n'él”, almite. Ignacio Gutiérrez del Río gana unos mil euros mensuales, mientres qu'un predoctoral n'otru país “gana 3.000”, llamenta Felipe Lombó. “Lo que nos apurren los mozos investigadores como Ignacio ye conocencia, técniques nueves... Materia gris. Ellos son el grupu d'investigación”, conclúi.