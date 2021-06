El Principáu nun camina a palpu escontra la reforma del mapa comarcal d'Asturies. La conveniencia, apuntada esti día, de concebir una nueva configuración d'agrupaciones de conceyos amestada al aproximamientu de la prestación de servicios, sobremanera nel mediu rural, tien una base teórica bien asitiada nel estudiu que l'añu pasáu ellaboraron los xeógrafos Benjamín Méndez y Guillermo Morales, ésti exdirector xeneral d'Urbanismu del Principáu, y que suxure fraccionar la rexón en trece “unidaes operatives supramunicipales” y una área metropolitana central. L'analís marca un camín que'l Gobiernu yá esaminó y que puede ayudar na so voluntá de revisar la organización alministrativa rexonal, un propósitu que naz acomuñáu al impulsu de la LOITA, la Llei d'Ordenación Integral del Territoriu n'Asturies qu'acaba d'echar a andar na so fase preliminar de consulta pública y recepción de suxerencies.

El Gobiernu quier, díxolo esta selmana'l conseyeru de Mediu Rural y Cohesión Territorial, entamar una nueva “comarcalización unificada” que se venceye a una prestación más eficaz de los servicios públicos, sobremanera na Asturies rural. Tamién Méndez y Morales parten de la necesidá de reforzar l'accesibilidá y la calidá de los servicios como solución de contención pal despoblamientu y falen de la necesidá de superar la gastadura que sufrió la capacidá operativa de los conceyos por aciu la so agrupación. Asina tracen una suxerencia de nuevu mapa comarcal nel que les “unidaes operatives supramunicipales” concíbense como conxuntos de conceyos destinaos a llegar onde nun pueden llegar los conceyos, a averar l'asistencia básica a los ciudadanos y garantizar a lo postrero, diz el so estudiu, “la prestación de servicios calidable al mediu rural colos mesmos estándares que nes concentraciones urbanes ya inclusive favorecer la so discriminación positiva”.

Propuesta para el mapa comarcal de Asturias Ciudades del área metropolitana Unidades operativas Navia Luarca Villaviciosa Pravia Vegadeo Parque Hist. del Navia Valdés Cinco Villas Maliayo Área Central Llanes Valle del Eo Valle del Sella Nava Grado Tineo Oriente Comarca de la Sidra Tineo-Allande Cangas de Onís Pigüeña Pola de Laviana Alto Nalón Montaña Central Cangas del Narcea Suroccidente Pola de Lena Sedes de: Unidades operativas Fuente: Benjamín Méndez y Guillermo Morales: "Reto demográfico y servicios esenciales, una propuesta metodológica para definir unidades operativas supramunicipales", en "Práctica urbanística" Subunidades Proximidad

La so propuesta de mapa diseña siete comarques al Oeste de la franxa central del área metropolitana, estrema l'Oriente en cinco y complétase al Sur cola del Monte Central. El criteriu de confección afítase en que cada demarcación disponga d'una “capital reforzada supramunicipal” que sía accesible nun máximu de media hora de desplazamientu en coche pa siquier l'ochenta per cientu de la población residente en cada área. Dientro de la zona redistribuiríase en sedes de distintu nivel la prestación de servicios qu'agora dependen de les alministraciones local y autonómico. Los “presenciales non básicos” asumiríense nes capitales, pero dientro de caúna, dada la estensión y l'orografía, habría tamién “subunidades operatives”, o centros más pequenos a los que pueda llegase en 20 minutos y que seríen bases de prestación de los servicios más básicos y “sensibles” p'arreyar población al territoriu, incluyíos los educativos, los sanitarios y l'asistencia social. Con too y con ello, almiten los autores, la singularidá xeográfico y orográfico d'Asturies obligaría a caltener prestaciones esenciales en delles capitales municipales.

El puntu de llegada del plan del Principáu nun tien por qué ser esactamente ésti, pero d'entrada coinciden no básico los oxetivos y la concepción xeneral del asuntu. Los responsables de la LOITA asumieron como exemplu les “árees funcionales” que yá arrexunten conceyos nel País Vascu. Ellí tiénense delimitao quince, como una escala entemedia ente l'autonomía y los conceyos, caúna col so plan territorial parcial como materialización d'una concepción del territoriu, dicen les directrices, “como un sistema holísticu onde'l tou ye más que la suma de les partes y onde la coparticipación en proyectos” tien de ser “una forma habitual de la xestión municipal”. A los redactores del plan vascu nun se-yos escapaba una posible dificultá que tamién s'acolumbra n'Asturies, la resistencia interior de cada conceyu. Por eso avisen de que la imprescindible cooperación municipal qu'esixe'l so plan “en nengún casu tendría d'afogar o tornar la vocación y les mesmes aspiraciones y proyectos de cada conceyu”.