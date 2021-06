L'aguaducho del Campu San Francisco llevaba amorrentando desque'l so hestóricu propietariu se separó de la barra, y terminó de morrer cola pandemia. Agora, l'Ayuntamientu busca da-y una segunda vida con un equipamientu más modernu y ambiciosu. El puestu de bébores del estanque de los cisnes –güei de los coríos– nació nel branu de 1958. Yera entós alcalde Valentín Masip y, xunto col so conceyal de Parques, Luis Riera, convocó a una xunta a los hosteleros más reconocíos de la ciudá p'atopar una fórmula na que llevar la hostelería al Campu San Francisco. D'aquel alcuentru, cuenta Adolfo Casaprima en “El Campo de los Hombres Buenos”, surden dos aguaduchos y la Chucha. Tou sal, se conoz, de la cabeza del home que rexentó l'actual aguaducho mediu sieglu, José Ramón Menéndez Díaz.

Los trés humildes establecimientos de madera, al estilu de los que se popularizaron nos parques madrilanos nes dómines brañiegues, inauguróse nel Campu San Francisco nel agostu d'esi mesmu añu. Los dos aguaduchos fueron, el que sobrevivió hasta los nuesos díes y otru que taba asitiáu na parte baxa del parque, tres el monumentu a José Tartiere.

Caún d'ellos cuntaba con un cuerpu de cuatro camareros perfectamente uniformaos baxo les ordes del hosteleru uvieín. Asitiaos nes zones más soleyeres d'un Campu San Francisco muncho más tupíu qu'anguaño, tuvieron un ésitu arrollador. Les semeyes de la dómina amuesen meses metáliques con manteles de cuadros, abellugaes por parasoles de tela, ente les que s'instalaben les barquilleres.

El desaparecíu aguaducho cercanu al paséu de los Álamos ye'l qu'impulsó la creación d'una plazuela güei casi en desusu tres la estatua del industrial vascu. En 1961 foi'l mesmu José Ramón Menéndez el que pidió al Ayuntamientu autorización p'asfaltar y allumar la zona dando llugar a la pequena plaza.

En 1975, visto l'ésitu del chigre del estanque de los cisnes y la decadencia del de la parte baxa del Campu, el Consistoriu entamó retirar los vieyos aguaduchos y reunificarlos nun únicu equipamientu más ambiciosu que cuntara con unos aseos. Casaprima nel so llibru recueye esta hestoria y achaca l'abandonu del proyectu a la muerte de Francisco Franco y la inestabilidá política que se vivía naquel momentu. Asina, los baños del aguaducho proxectaos nel 75 llegaríen al Campu casi medio sieglu depués col nuevu local que se pretende inaugurar nel mes de xunetu.

Pero cada trés décades destrúyese l'aguaducho. Fai esactamente 30 años, y 33 depués de la so inauguración, una madrugada de San Mateo, una quema llampurió casi tol local orixinal, construyíu en bona parte de madera. Yera 1991 y la quema, aparentemente, provocóse nes sielles de la terraza del chigre. El Consistoriu nun tardó muncho en reconstruyir l'históricu chigre, que siguió so les ordes del so propietariu de siempre. Pero, el “nuevu”, el qu'esti día convirtió en poco más qu'un puñáu d'estielles un trabayador municipal armáu con una pala escavadora, nun caltuvo la envergadura orixinal del local.

Na década pasada, l'aguaducho del estanque empezó la so decadencia. En 2011, apináu de grafitis, tuvo que cerrar por causa de les goteres y la mala traza xeneral de la instalación. La Corporación volvió ponelu a puntu, pero nunca recuperó la rellumanza de les temporaes braniegues del sieglu XX. Adulces, l'aguaducho, que cerraba cada iviernu, foi faciendo más habituales les sos ides y veníes, con horarios anárquicos y un funcionamientu bien alloñáu d'aquella idea orixinal de camareros d'uniforme blancu impolutu abotonáu hasta'l gargüelu. Cola llegada de la pandemia, l'aguaducho nun volvió abrir la so barra. Mientres los meses d'inactividá la so mala traza foi agravando, furacos na madera, desperfectos y un aspeutu murniu. Tou terminó esti día. Agora, una empresa yá ta pidiendo los materiales pa construyir un nuevu local que recupere l'espíritu de la hostelería orixinal del Campu San Francisco y l'Ayuntamientu llueu se va poner a buscar empresarios que lu xestionen. Va ser difícil que lo rexenten de manera ininterrumpida mediu sieglu, pero van intentar que lo faigan, a lo menos, mientres otros cinco años.