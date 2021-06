Son mozos, con estudios, con moliciones comunes y que quieren buscar por tolos medios un futuru llaboral dientro d'Asturies. Esto ye, nuna rexón que tien ún de los índices de desempléu xuvenil más altos de tola Unión Europea. Nun tiren la toalla. Un grupu de mozos, toos con un perfil asemeyáu al que se describe nes primeres llínees d'esti reportaxe, decidieron intentar facer bonu'l refrán que diz que la unión fai la fuerza, creando una asociación a la que bautizaron como New North (Nuevu norte), cola que pretenden ameyorar les sos opciones d'atopar salíes llaborales nel llaberínticu mercáu de trabayu asturianu.

“Vimos qu'había esa necesidá, los mozos tienen que buscar un futuru fuera porque'l talentu que tien Asturies nun se ta reconociendo”, afirma Javier Braña Cabal, graduáu n'Alministración y Dirección d'Empreses (ADE), de 22 años y cofundador de New North. Na asociación son yá 118 miembros, toos menores de 30 años, que busquen arimase a les empreses asitiaes na rexón. Da-yos igual el tamañu: válen-yos les grandes y les pequeñes. El camín pa llegar a elles ye al traviés de talleres, charres, cursos... Tou por dase a conocer y que les oportunidaes llaborales vaigan cuayando.

“N'Asturies hai munchos mozos, como yo, que gradué n'Economía, que si queremos oportunidaes de formación pa siguir los estudios de posgráu o empezar a tener esperiencia llaboral calidable tenémoslo bien difícil y tenemos que marchar fuera”. La que fala ye Marina Novoa Gómez (23 años), cofundadora de l'asociación, y que ta estudiando un posgráu nel Reinu Uníu. La quexa ye unánime. Los mozos salen davezu de la Universidá ensin saber nada sobre cómo funciona'l mercáu llaboral. Ciegos dafechu. “Por eso queremos facer de nexu d'unión”, añede Marina Novoa.

Jaime García Fernández, graduáu en Psicoloxía y miembru de l'asociación, tien claro que quier qu'el so futuru llaboral tea amestáu al mundu académicu. Por eso tien nel so puntu de mira los cursos de doctoráu. “En carreres de tinte más social hai falta d'oportunidaes llaborales y tampoco les tenemos de conocer a otres persones que quieran quedar n'Asturies pa entamar y crear una empresa”, resalta. Más madera. Aleida González (21 años) ta nel so últimu añu d'ADE y lleva unos meses formando parte de l'asociación. “Queremos consiguir que quien quiera quedar n'Asturies pueda”, amiesta. Ye l'oxetivu principal.

L'asociación tien un sistema d'almisión un tanto peculiar. Hai dos víes. Una puerta d'entrada ye gracies a l'encamientu de dalgún de los miembros. La otra ye asemeyada a la que tienen les empreses reales, unviando una carta de presentación y un currículum. Inclusive hai una entrevista final de selección.

Tanto quieren asemeyase a una compañía que la mesma asociación tien una estructura bien similar a la que pudiera tener una empresa de ciertu tamañu. Cunten col so propiu departamentu de marketing o de recursos humanos, onde se decide quién pasa a engrosar la llista de nuevos miembros. “La estructura ye asemeyada, pero somos una asociación ensin ánimu d'arriquecimientu”, puntualiza Novoa.

La otra pata del proyectu ye la de les empreses. Porque una de les bases de l'asociación ye dase a conocer ente'l texíu productivu asturianu. Averase lo máximo posible. Ello ye qu'estos mozos tán creando una bolsa d'empléu coles compañíes que yá formen parte del so grupu collaboradores, pa facilitar l'insertamientu llaboral de los socios. “Tamién tratamos de qu'ente los mesmos miembros pueda haber sinerxes, por si entre ellos puede surdir un proyectu conxuntu”, espón Aleida González. Y añede: “Les empreses valoren enforma que teas nuna asociación al marxe de la Universidá. Yo mesma tuvi una entrevista de trabayu va unos díes y centróse nel mio papel en New North”.

Entre'l so catálogu de servicios figuren talleres p'ameyorar la imaxe profesional y entrenamientu sobre cómo tien d'encarase una entrevista de trabayu. Una formación que nun suelen recibir na so etapa universitaria, según denuncien. “Pa dalguién qu'acaba los estudios y nun tienen nin idea del mercáu llaboral, eses coses ayúdente bien d'ello”, asegura Aleida González. L'asociación acaba de cumplir el so primer añu de vida.

La mayoría de los socios son alumnos de la Universidá d'Uviéu, a la que dan una nota alta tocantes a calidá. “Estudié tamién en dos universidaes de Reinu Uníu y nun creo qu'equí recibamos peor formación, lo que sí noto ye que nos falta esa conexón cola empresa; nel estranxeru sí que se recalca esa unión”, apunta Marina Novoa, “. A lo que Jaume García amiesta: “Equí nótase qu'hai ciertu desfase entre'l currículum académicu y el profesional”.

Entre los miembros de l'asociación tamién los hai que tán yá trabayando fora de la rexón y que busquen retornar. “El nuesu valor principal ye l'amor por Asturies”, conclúi Javier Braña..