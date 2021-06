“Yo decidí volver al mio pueblu y abrir el mio negociu nel Occidente porque m'abultaba qu'había una cuota de mercáu mui interesante. Aposté por ufiertar un productu un poco más frescu pa la zona, fidelizando muncho al veceru, qu'ensin dulda valora la cercanía. A mi paecióme qu'equí había demanda de lo que yo ufierto y dende el primer momentu aposté pol mio productu y pola so estética”, afirma Verónica Peláez Baniela nel so estudiu fotográficu n'El Espín (Cuaña), un llugar llenu de lluz, de guapes fotografíes y onde la obra d'esta profesional nacida en Salcedo (Navia) ye amuesa de la so sensibilidá y el so bon facer tres l'oxetivu.

Fixo'l grau superior de Fotografía na Escuela Superior d'Arte d'Uviéu y ellí fixo'l so proyectu fin de carrera. Nel mundu del arte tenía claro que quería dedicase al diseñu gráficu y la fotografía. “Opté polo segundo. Tamién estudié delineación y cuando terminé les postreres práctiques darréu me punxi a trabayar y pa enriba no que me gustaba. Tuvi trabayando seis años mesmo de delliniante como de fotógrafa”, señala Verónica, pa la qu'el pasu del tiempu y el cambéu de prioridaes na vida fixeron que se decidiera a independizase como profesional y abrir el so estudiu n'El Espín.

Cola firma de Verónica Peláez Fotografía realiza, principalmente, fotografía social. Dende naciellos y neños a bodes, comuniones y tou tipu de celebraciones, mesmo que rehabilitación de semeyes antigües y retoque fotográficu.

Nos últimos tiempos, y arriendes de la pandemia, aumentó la fotografía corporativa, esplica. “Yo, como munchos profesionales, tamién me vi afectada pola anulación de trabayos nos entamos de la pandemia. Foi un añu complicáu, el mesmu en que quedé embarazada. Fueron momentos duros, pero fuimos remontando y lo meyor ye que too lo vivío contribuyó a que la xente agora valore más el comerciu local, el de proximidá”, diz.

Tocantes a la conciliación familiar, esta profesional ye bien clara: “Hai que ser realistes y reconocer que queda muncho por avanzar na tema de la conciliación, ye bien complicao xestionar un negociu propiu siendo autónoma y madre, la flexibilidá que tienes que tener pa ser madre ye daqué bien complexu, nun hai dulda de qu'ensin el sofitu familiar nun sería vidable, siquier esti primer añu”, afirma.

Amás de trabayar con veceros de tou l'Occidente hasta la mariña lucense, na vecina comunidá gallega, tamién cunta con vecería n'Uviéu. Magar el parón que tuvo por cuenta de la pandemia, califica de bonos los cuatro años que lleva trabayando de forma independiente n'El Espín. “Toi enfotada en crear un estilu de trabayu que me gusta, nel que'l veceru atope no que yo ufierto lo que busca. Trabayu principalmente con campañes añales: bodes, comuniones, campaña de Navidá y fotografía familiar, y pel momentu ta funcionando tou perbién. Bodes esti añu hai unes poques menos, pero veo yá a la xente bien animada pa la contratación del añu que vien”, esplica.

Como persona creativa que ye, y priorizando la maternidá y el so trabayu, nun refuga nel futuru realizar dalguna esposición de les sos semeyes o de les sos semeyes de paisaxes, otra de les sos pasiones. De mano, esfruta colo que fai y onde lo fai, ensin perder de vista unos proyectos de futuru nel llugar nel que vive, y, anque tocantes a burocracia reconoz que “ye percomplicao entamar nel mundu rural”, allégrase de que “¡por fin!” la fibra llegara a Cuaña, “daqué qu'a nivel empresarial ye imprescindible pa tolos que trabayamos equí”.