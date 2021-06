Cuadros fora del so marcu, enmarcaos polo que paez la pantalla del móvil, dientro d'un círculu allumáu por una lluz colorada o directamente asitiaos n'ángulos inimaxinables nuna esposición artística convencional. Paco Cao quixo dar la vuelta a lo qu'había, escargatar, anovar y amosar, y tou ello quedó afigurao nuna esposición que lleva'l so sellu organizador nel Antiguu Institutu de Xixón que nun dexa a naide indiferente.

L'amuesa, con 195 obres de 75 autores, supón amás rescatar munchos de los fondos, dalgunos nunca espuestos, del Muséu Casa Natal de Xovellanos, dientro del programa de celebración de los sos 50 años. “Colección Museo Casa Natal de Jovellanos. El marco y su doble por Paco Cao” ye un proyectu artísticu con numberoses aristes: dende la intención de sacar a la lluz obres desconocíes, daqué que “nun ta de más”, como reconocía esti día'l mesmu Cao, hasta la necesidá de reinterpretar y sirvir como fonte d'inspiración a la creación contemporánea. Porque Paco Cao nun ye yá que buceara nos fondos, sinón que los tien revisitao, y d'esta miente les obres caen escontra'l suelu, esmuciéndose pela paré, o preséntense como un pantallazu d'Instagram, o como si tuvieren viéndose nuna tablet, o s'allumen de colloráu vibrante, y conviven con fotografíes d'otra dómina, y con xarrones o escultures que merecen un tranquilu paséu pela segunda planta del centru.

“Toi bien satisfechu, porque creo que ta dexando a tolos visitantes mui ablucaos pa bien”, cavilgaba esti día Cao, col gabitu de “muncha obra nueva o en dependencies non visitables qu'agora se puede contemplar”, y col oxetivu algamáu de “crear un equilibriu, qu'hubiera un pocu de too y que tolos artistes tuvieren representaos”.

Asina, conviven xuntos y concienzudamente entalameraos Alejandro Mieres, Andy Warhol, Evaristo Valle, José Ramón, Melquiades Álvarez, Nicanor Piñole, Orlando Pelayo, Pelayo Ortega, Salvador Dalí, Ramón Álvarez-Sala, Ricardo Mojardín, Thomas Lawrence, Reyes Díaz, Maite Centol o Marcos Morilla, ente munchos otros.

“Lo que más me presta ye que los cuadros tán torcíos”, confesaba la pequeña Romina García, mientas qu'a la so hermana Leonor sicasí lo que-y llamaba l'atención ye que los cuadros reenmarcados por Paco Cao “paecen un móvil o una tablet”. La madre de dambes, la restauradora Laura Rodríguez, trabayó nes últimes selmanes na puesta a puntu de les obres, y esti día disponíase a esfrutar de la resultancia final en familia, xunto col so maríu Diego Alfonso García, diseñador gráficu. “La verdá ye que ye maraviyosa, da una perspectiva nueva dafechu, paga enforma la pena”, razonaba la familia.

De fechu habíalu qu' esperaba coles na esposición esti día. “Ye un montaxe bien orixinal y distintu, colos cuadros n'otru contestu; esperaba qu'hubiera muncha más xente”, reconocíen Julio Gómez y Luis Trancón, enantes de poner en valor el fechu de que “pueden visitase pieces de la colección que nunca se tienen visto con esi toque actual d'Instagram o Facebook na esposición; ye una forma d'incentivar que venga'l públicu”.

Julián Dizi, que fora director del IES Númberu 1 hasta va unos pocos años, señalaba la “gran riqueza de fondos de la colección de la Casa Natal, oxalá s'entame llueu la reforma de Tabacalera y podamos ver tolo que tenemos en Xixón”.

Dende la primitiva colección de dibuxos que l'ilustráu Gaspar Melchor de Xovellanos axuntó y donó a la so ciudá natal pa la formación de los alumnos del Real Institutu de Náutica y Mineraloxía, íntegramente destruyida na Guerra Civil, hasta la enorme colección actual revisitada por Paco Cao medien más de cuatro mil obres ente pintura, dibuxu, escultura, fotografía, cine y artes industriales, amás d'un estensu fondu gráficu y documental. Toa una xoya por asoleyar a la que se-y puede pegar un taragañu nel Antiguu Institutu hasta'l 12 de setiembre. Pa dexar un bon regustu artísticu.