Los últimos pastores de los Picos d'Europa busquen alternatives de vida. Los dos que queden en Sotres (Cabrales) con ganadería n'estensivu dedicada a la producción de carne de trés especies (ovín, caprín y bovín), el matrimoniu que formen Kaelia Cotera y Abel Fernández, decidieron entamar tamién n'otru sector: van abrir un restorán na localidá cántabra de Tresviso, mui cerca de la cabraliega na que viven y amás llugar d'orixe d'ella. Nun van abandonar l'actividá pola qu'apostaron yá va unos años y que ye yá una cultura en víes d'estinción na contorna, pero sí a esquizar otres posibilidaes coles que tratar de tener un futuru meyor.

“Ye una manera d'evolucionar un poco. A la fin ye a lo que te lleven, porque la ganadería en sí, nesta zona, da trabayu enforma pero una familia nun puede vivir d'ello. Puedes tirar día ente día un poco, pero, por exemplu, nun puedes tener una hipoteca colos ingresos que tienes, veste trabayando y trabayando pero nunca ye abondu. Había que buscar una forma de diversificar”, esplica Kaelia Cotera, una moza que, xunto al so actual maríu, decidió un día dexar la vida na ciudá, el so trabayu y apostar polos “raigaños”, pola manera de vida que fuera la de los suyos y dedicase a la ganadería.

Pero esi planteamientu de vida nun foi del tou posible. Porque a la durez del mediu xúntase l'ausencia de midíes que de verdá faigan posible subsistir nos núcleos de población más rurales y periféricos d'Asturies. Y el matrimoniu llevaba yá unos años dándo-y vueltes a la idea qu'agora se materializa. El restorán va abrir esti branu y va ser amás una manera de comercializar directamente la carne que producen.

“Les ganaderíes tán como tán. Hai tiempos bonos y tiempos malos y pa la carne non siempre ta asegurada la vienta. Asina que pensamos en comercializar nós el productu al traviés del restorán”. L'establecimientu llamaráse El Redondal, “lo que va ser una sorpresa pa la mio madre”. El nome ye'l de la mayada cántabra de Tresviso au ye orixinaria la proxenitora de Kaelia Cotera, quien foi una de les postreres neñes que la habitaron.

Güei, pela mayada de les Vegues, en Sotres, l'últimu neñu que candonguia ye Alejandro, el fíu de Cotera y el so maríu. El pequeñu va siguir na escuela d'Arenas, anque los sos padres escueyan Tresviso pal restorán. Escueyen esta localidá de la comunidá vecina porque la cabraliega na que viven ta “masificada” no que se refier a establecimientos hosteleros y enfocaos al turismu. Non asina na cántabra na que decidieron empezar esta nueva aventura. “Somos una familia moza que va entamar a un pueblu que va sumir si nun se fai daqué ellí”, esplica Cotera, que la so sensibilidá y pesar ante'l vaciamientu progresivu de munches zones rurales ta presente a lo llargo de tola conversación.

D'entamar, d'arriesgar y d'amor a los sos raigaños sabe abondo esti matrimoniu, de la Ganadería Cambureru, de la familia d'Abel Fernández, al que la pareya sumó depués cabres y oveyes autóctones. “Yo vivía en Santander, tenía'l mio trabayu fixu ellí y tou, pero al casanos pos tenía que decidir, o venir yo p'Asturies o tener que marchar él ellí”. La decisión, tamién porque apostaron por formar una familia, foi dexalo tou y asitiar en Sotres. Agora, en pasando unos años, toca, en ciertu mou volver entamar con esti proyectu.

Nun va ser un restorán al usu. Y non solo va sirvir la carne qu'ellos mesmos producen. El visitante va poder conocer amás la forma de vida de los pastores de los Picos d'Europa y, pa ello, nel edificiu va haber tamién un pequenu muséu con esa temática. Esta peculiaridá ta incluyida nel proyectu por amor a lo propio y porque foi la idea que-yos abrió la puerta a poder solicitar ayudes Leader. Estes, esplica Cotera, nun sofiten “lo de siempre”, esto ye, un restorán ensin más o un chigre al usu tan comunes en zones con potencial turísticu, sinón iniciatives que s'estremen y apurren valor añedíu al territoriu pal que se plantegen.

“Nós dedicamos al pastoríu y col muséu queremos abrir una pequena ventana pa la xente a lo que ye la nuesa vida y a la que foi la de la nuesa familia”, esplica. El restorán va tener trés plantes y, na bufarra, va haber una réplica d'una cabana de pastores. Hai xente que nos ta donando coses pal muséu, dalgunes que guarden y casi yá nun saben pa qué sirven. Como a nós, fai-yos ilusión el proyectu porque ellos tienen esos raigaños, vienen d'esa forma de vida. Son oxetos que tenemos de padres o güelos, semeyes… Porque agora, dacuando, pásase peles mayaes y muncha xente nun sabe pa qué tán ende eses cabanes porque tán ensin usar y yá naide sabe qué son”, añede.

Oveya xalda

Pa facer realidá esti proyectu fixo falta muncho esfuerzu. “La única manera yera acoyenos a la subvención del Leader, la única manera de llegar a esti proyectu. Costónos muncho con too y con ello'l financiamientu, munchos bancos cerráronnos la puerta. A la fin foi una entidá n'Asturies la que nos sofitó”, cuenta pa sorrayar que papeleos, financiamientu ya inclusive construcción del inmueble supunxeron años d'esfuerzu.

La ganadería Camboreru tien unes 130 cabres, 60 vaques y 65 oveyes xaldes. “Nel restorán queremos tamién dar a conocer el productu de la oveya xalda, porque creo que ye l'únicu fatáu d'esta raza que pastia nel parque de los Picos d'Europa n'estensivu. Tien un sabor más próximo a lo que ye'l cabritu”, esplica Cotera, qu'incide en que'l proyectu nun ye una rotura cola so forma de vida, sinón una alternativa “complementaria” a l'actividá qu'agora desenvuelven.

“Nós queremos siguir colo nueso, nun perder lo que ye nuesu. Lo que buscamos ye fundir la nuesa ganadería y vender directamente'l nuesu productu al consumidor, ensin intermediarios, facer esto más rentable. Tamién nos afaló que Tresviso ye un pueblu que se ta despoblando, con una edá media de los sos vecinos peralta. Si naide invierte, va morrer. Y tamién ye una manera de dicir voi siguir yo alantre por que nun se pierda y que, si esto llama, que yo tengo esa esperanza, que más xente al ver que nós tamos faciendo esto, vuelva dir ellí y decídase, igual, a apostar tamién pela zona”, conclúi Cotera.