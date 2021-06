“O invertimos o trancamos”, dixo l'asturianu Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, coles mesmes presidente de Renfe, cuando se presentó esti día fixo 39 años en Xixón con un proyectu embaxo'l brazu: la variante ferroviaria de Payares. Encargáralu dos años enantes, al considerar que la rampla qu'entá güei salva'l cordal, construyida nel sieglu XIX, taba yá obsoleta. Rebollo, qu'albidraba la llegada de l'alta velocidá, quería acabar col aislamientu d'Asturies y evitar que cuando los trenes circularen per España a 200 kilómetros per hora, per Payares los más rápidos nun algamaren una media de 60. Aseguró que los trenes avanzaríen pela Variante a 160 kilómetros per hora, xusto la velocidá prevista agora na futura infraestructura. Les medranes de Rebollo cumpliéronse: mentanto hai trenes que circulen per España a 350 kilómetros per hora, la velocidá media actual ente Uviéu y Llión asitia en 49 kilómetros per hora. Y la Variante sigue n'obres.

Rebollo, fináu en 2015, yá tenía na cabeza la Variante dende la so etapa como subsecretariu de Tresportes y Comunicaciones del Gobiernu d'Adolfo Suárez. La so llegada a la xefatura de Renfe, en xunu de 1980, fixo posible el despegue de la iniciativa: el Gobiernu d'España aprobó esi mesmu añu la remodelación integral de la rampla de Payares y del tramu ente La Pola L.lena y Xixón, y ordenó la redacción del proyectu técnicu de la Variante. Estudiáronse 62 itinerarios y foi escoyíu finalmente'l qu'obligaba a furar el Cordal Cantábricu: con pequenos cambeos, l'actual. L'entamu de la redacción del proyectu de construcción, en 1981, foi'l siguiente pasu.

El “padre” de la Variante reveló en Xixón que les obres costaríen ente 40.000 y 50.000 millones de pesetes (ente 240 y 300 millones d'euros), camentó que xeneraríen 6.000 empleos, abultó-y que'l tiempu de viaxe a Madrid menguaría siquier nuna hora, indicó que'l nuevu trazáu amenorgaría de 86 a 47 kilómetros la distancia ferroviaria ente La Pola L.lena y La Robla (Llión), y aseguró que los trabayos empezaríen esi mesmu añu, en septiembre, y acabaríen en 1989. Animó a los 200 constructores asturianos qu'asistieron a la presentación a acomuñar pa optar a l'axudicación de les obres.

El proyectu taba avaláu por por un estudiu xeolóxicu y xeotécnicu del trazáu, que yá alvertía de la enorme complexidá de la zona, cuantimás na aguada asturiana del cordal. Finalmente, les obres nun empezaron en septiembre al retrasase la llicitación, y la llegada n'avientu del PSOE al Gobiernu central fixo que'l proyectu fuera retiráu de momentu, xunto con otres “obres faraóniques”.

Los argumentos del Executivu de Felipe González pa dicir “non” a la Variante fueron que la rampla nun taba saturada de tráficu, que la circulación de mercancíes menguara notablemente, que Payares namás sumaba'l 0,5 del total nacional de pasaxeros, que los escasos recursos económicos teníen de dedicase a otros proyectos qu'afectaben a mayores tráficos, qu'esistíen duldes sobre la so viabilidá técnica, y, a última hora, que la so necesidá nun taba xustificada. El PSOE, amás, consideraba entós “prioritaria” una bona salida ferroviaria escontra l'Este, p'hacia'l País Vascu y Europa.

Tres permunchos avatares el proyectu de la Variante salió alantre na etapa de José María Aznar al frente del Gobiernu, recibió una fuerte inyección económica nos primeros años de José Luis Rodríguez Zapatero, viose afectáu pola grave crisis económica de 2008, y foi axuntando retrasos dende entós hasta l'actualidá. Asina, mentanto qu'al entamar la obra s'aseguró que diba rematar en 2010, l'últimu compromisu del Gobiernu ye acabar esti añu los trabayos qu'afecten a la circulación de los trenes, pa entamar les prebes, coles mires de que l'AVE llegue a Asturies l'añu que vien.