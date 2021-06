¿A qué playes se puede llevar al perru esti branu n'Asturies? Seis playes “perrunes” tien el Principáu: El Rinconín (Xixón), el Playón de Bayas (Castrillón), Saliencia (Cuideiru), Quintana y Campiecho (Valdés) y Cambaredo (El Franco). Seis sableres a les que podrá llevase a los perros tou l'añu, tamién pel branu y ensin restricciones horaries. Ye condición obligatoria recoyer los escrementos de los canes, pero amás puede desixise llevar la cartiya de la mascota y les vacunes al día, que los exemplares de races potencialmente peligroses porten bozal y que'l dueñu nun pierda de vista al so can. Llevar al perru a cualquier sablera que tea fora d'esta llista implica multes que pueden algamar hasta los 1.500 euros.

Pa los amantes de les mascotes esos seis arenales caninos oficiales “son pocos, tendría d'haber más; va ser por playes n'Asturies”. Pa los que nun comparten esta pasión, tendría de prohibise l'accesu de los perros siquier nos meses branizos, al entender que pueden ser un focu d'infección porque “munchos nun recueyen los escrementos de los sos animales”.

Felipe Pombo, “Pipo”, foi'l primer guardia civil qu'adiestró y tuteló a perros n'Asturies pal Institutu Armáu, y ta consideráu ún de los meyores especialistes nel adiestramientu de canes d'ádane. “Los más puercos somos los humanos, que dexamos tola porquería tirada per cualesquier llau”, defende. Asegura que “n'Asturies hai sableres lo suficientemente grandes como pa que se puedan delimitar zones nes que puedan tar los perros. Y los animales tienen de saber convivir y nun fadiar, pero nin na playa nin en nengún otru llau. Si ta avezáu a la xente y al baturizu, y ta educáu, va portase. Y el dueñu tien de saber dominalu”. Y una alvertencia d'esti adiestrador: “Los perros nun son neños. Nun se los puede humanizar”.

Como cada branu, los peludos y los sos dueños tienen que convivir con bañistes que nun quieren vese arrodiaos d'animales de compañía. Nel tramu habilitáu de la playa de San Llorienzo (qu'acuta una zona d'El Rinconín, al altor de la escalera 25, pa les mascotes) pasiaba esti día Yoli Lorenzana con “Grey”, un mestizu de poco más d'un añu d'edá. “Esti añu paez too más sele, pero'l branu pasáu llamáronme l'atención dos señores que nun queríen que se-yos averara'l perru. Como si nun tuvieren otres 24 escaleres de la sablera pa echase”, llamenta, anque entiende que les restricciones d'aforos y la medrana al andanciu por covid-19 faen que los usuarios quieran fuxir de tramos de la sablera atarraquinaos. Al so xuiciu, los dueños de perros saben si les sos mascotes pueden tolerar o non esti tipu d'espacios. “‘Grey’, por exemplu, ye bien sociable y nun se mete n'espolinos. Nun va dar nengún problema na playa”, asegura.

Fabiola Suárez, tamién xixonesa y dueña d'un cachorru llamáu “Otto”, un border collie, cunta que la rexón tendría d'habilitar dalguna sablera perruna más. “Evidentemente sería meyor, porque inda munches ciudaes nun tienen nin una zona disponible, pero tenemos que conformanos; les qu'hai tán bien acutaes y pel hibiernu podemos usar tola playa”, señala.

Darréu, amosámoste cuáles son y ónde tán les seis playes "dog-friendly" n'Asturies.

Playa del Rinconín, en Xixón

A la fin del paséu d'El Muru, na zona d'El Cervigón alcuéntrase la sablera d'El Rinconín. Ellí, mientres tol añu, los perros pueden esfrutar de los casi 250 metros d'arenal qu'ellí s'atopa. Magar tar prácticamente arrodiada de roques estes nun torguen esfrutar del bañu.

Playa Saliencia, en Cuideiru

Esta pequena playa, asitiada al pie de la Playa Lairín, en Novellana foi habilitada pa perros fai agora dos años. A esta sablera, d'accesu un tanto enguedeyáu, encamiéntase allegar a pie dende Novellana.

Playón de Bayas, en Castrillón

Colos sos casi trés kilómetros de playa, esta sablera pa perros ye la más grande de toles que pueden esfrutase n'Asturies. La sablera ocupa tamién terrenales de Sotu'l Barcu y xunto cola playa d'Arnao y el restu del Conceyu de Castrillón, formen una pasarela piatonal de casi 10 kilometros.

Playa de Cambaredo, n'El Franco

Asitiada na localidá d'A Caridá, nel occidente asturianu, tien un llargor d'unos 250 metros y un anchor d'alredor de 25 lo que la convierte nuna gran playa pa esfrutar de los perros. Nun dispón de servicios y p'aportar encamientase facelo caminando dende la vecina sablera de Castello, siempre que la marea tea baxa.

Playes de Quintana y Campiecho, en Valdés

El Conceyu de Valdés recupera les sableres pa perros y autorízase la presencia de los animales en Campiecho (Cadavéu) y una zona específica de Quintana.