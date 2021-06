Alcontráronse nel Camín de Santiago, comprometiéronse delantre la tumba del Apóstol, viven al par del camín del Norte y nél tamién contraxeron matrimoniu. La de la estadounidense Cheryl Lyon von Asten y el francés Benoît Salaun ye una hestoria d'amor “de cuentu”, dicen los sos amigos. Esti día, nel recién abiertu Palaciu de La Madalena de Sotu'l Barcu, el mesmu hotel onde ella agospió aquella primer nueche n'aterrizando n'Asturies pa entamar el Camín en 2017, diéronse'l “sí quiero” ente amigos y familiares nuna ceremonia que se retresmitió en “streaming” pa los que nun pudieron acompañar a la pareya nel día en que cerró'l círculu.

Natural de Wisconsin, Cheryl vivió ocho años n'Alemania, onde trabayaba como editora pa patentes tecnolóxiques, enantes d'asitiar n'Asturies por amor. En 2017 fixo la mochila y aterrizó en Santiago del Monte pa entamar el so pelegrinar a Santiago pel Camín del Norte. La primer población que pisó na ruta foi L'Arena, güei el so llar, y el Palaciu de La Madalena l'agospiamientu nel que pasó aquella primer nueche na qu'organizó les etapes vinientes. Lo que nun entraba nos sos planes entós yera namorase metanes aquella aventura.

Daquella, el francés Benoît Salaun llevaba yá unos diez años afincáu n'Asturies (trabaya nuna multinacional avilesina), calzó les botes y entamó'l so caminar escontra Santiago n'A Caridá (El Franco). La so primer parada pa pernoctar foi l'albergue de Figueras (Castropol). “Quedaba un únicu sitiu, tocóme nel cuartu con cinco persones y Cheryl era una d'elles. Volvimos venos un día, otru día, d'albergue n'albergue. Y un día , creo que foi un martes, propunximos siguir caminando xuntos. Dende entós nun dexemos de facelo”, esplica él.

Rellumante de blanco, Cheryl amosaba esti día con emoción l'aníu de pidida qu'el so agora maríu-y púnxo nel deu en septiembre del añu pasáu en Santiago de Compostela. “L'añu pasáu volvimos entamar el Camín, esta vegada d'Uviéu a Santiago. Cuando llegamos ellí pidí-y la mano. Teníemoslo yá falao asina que nun foi nada del otru mundu. A cencielles pidí-y que se convirtiera na mio muyer y que siguiera faciéndome feliz el restu de la mio vida. Nun tenía nin aníu de compromisu, merquelu ellí”, rellata'l francés nun perfectu español.

La pareya sumóse va trés años al vecinderu de L'Arena, el primer pueblu que Cheryl crució nel so Camín del Norte y onde decidieron construyir la so vida de mancomún. La pandemia de coronavirus ralentizó los sos planes de boda, d'ehí qu'en cuanto se llevantó l'estáu d'alarma decidieren celebrala cuanto primero. Y entamáronla en tiempu récord, en poco más de dos selmanes. “Güei cerramos el círculu casándonos nel hotel onde agospió Cheryl naquella primer nueche de so n'Asturies. Teníamos la ilusión de casanos equí y l'hotel reabrió'l 4 de xunu”, esplica él.

Cheryl confiésase una namorada del Principáu. “Encántame Asturies, la vida equí, la xente ye mui atento y esta rexón ye preciosa. Ye una ayalga. Dios ta con nós. El mio hermanu ta equí güei, vieno dende los Estaos Xuníos. La familia de Ben tamién vieno dende Francia. Ye una bendición pa nós”. La pareya contraxo matrimoniu a mediudía nel Conceyu sotubarquense y celebró de siguío la boda relixosa na capiya del Palaciu de La Madalena, oficiada pol pastor Emanuel Muñoz, de la ilesia protestante de Xixón WAO. El noviu entró na capiya del brazu de so madre, Annick Salun Abherve, y la novia del del so hermanu Erik von Asten. El matrimoniu salió de la coqueta capiya palaciega baillando al son de “Adventure of a Lifetime” y embaxo d'una lluvia de pétalos de rosa, l'entamu de la fiesta na que completaron el círculu del so amor nel Camín del Norte.