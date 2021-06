Golpe al sector inmobiliariu nes Cuenques. La crisis del covid-19 frenó la meyora na valoración de la vivienda nes comarques que, a mediaos de 2020, volvió a les cifres de los años más duros de la recesión. Entós, el valor tasáu de la vivienda llegó al que fuera'l so mínimu: 777 y 727 euros per metru cuadráu, en Nalón y Caudal respectivamente. Enantes de la crisis sanitaria, les tasaciones garraren puxu y yá superaben los 800 euros. L'enclín actual apunta con rapidez escontra la barrera de los 700 euros.

La gran crisis del sector inmobiliariu de 2009 tardó más en llegar a les Cuenques. Según los voceros del sector consultaos por esti diariu, el principal motivu de que los efectos de la recesión se contuvieren fueron los salarios y les prexubilaciones de la minería. Ello ye, que yá en plena crisis económica, los valores de la vivienda siguíen xubiendo. Foi en 2012 cuando algamaron máximos: una media de más de 1.000 euros per metru cuadráu en Nalón y Caudal, tal que figura nos datos oficiales del Ministeriu de Tresportes, Movilidá y Axenda Urbana.

Tardó más, pero llegó. En 2014 los valores de la vivienda cayeron de forma drástica. Foi entós cuando algamaron el mínimu, per debaxo de los ochocientos euros. A la crisis inmobiliaria qu'afectaba a toa España sumáronse otros factores nes comasques mineres, como'l zarru definitivu de pozos y l'alta emigración de mozos pola falta d'oportunidaes llaborales. “La vivienda nes Cuenques ta bien desvalorizada y va ser bien difícil llegar a les cifres anteriores a esta crisis”, avisaron yá entós espertos del ámbitu inmobiliariu.

Y asina foi. La recuperación empezó en 2018 y, a poc y a poco, el valor de la vivienda xubió. Primero de la crisis del covid-19, les tasaciones rondaben los ochocientos euros nes cuenques mineres. Amás, en Mieres, algamóse'l nivel d'absorción del “stock” de vivienda. En román paladín: había potenciales compradores pa toles viviendes disponibles nesi momentu. Situación que nun se daba dende l'añu 2012. Llangréu tamién lo taba raspiando, anque finalmente nun llegó a algamalo.

Los profesionales del sector fueron prudentes yá entós, anque nun imaxinaben lo que taba por venir. Nel últimu trimestre de 2020, siempres según los datos oficiales del Ministeriu, volvieron los mínimos históricos nes valoraciones: 767 y 747 euros per metru cuadráu, respectivamente, nes cuenques de Nalón y Caudal.

El sector mira al futuru con rocea: depende de la recuperación de la crisis del covid-19. Ello ye, que pel branu de 2020 hubo más actividá porque munchos interesáronse en viviendes na zona rural. “Tarrecíen otru confinamientu y buscaben cases con terrén”, esplicaron dende'l sector. Anque sí hubo visites, poques terminaron en transacciones.

Nun va meyor el mercáu d'arriendos, sobremanera na cuenca del Nalón. Llangréu ye'l “gran conceyu” asturianu nel que más cayó'l preciu del arriendu pola crisis del covid-19: asítiase, según una conocida web inmobiliaria, en cuatro euros per metru cuadráu. Supón una cayida del seis per cientu frente a la tasación de xineru d'esti añu. Son los datos del pasáu mes d'abril. Reculando un añu, el preciu del arriendu de viviendes asitiaba alredor de 4,20 euros per metru cuadráu. Xubió pel branu, contra tou pronósticu, y en xineru del añu pasáu algamó los 4,25 euros. “Abulten variaciones pequenes sobre'l papel, pero nel mercáu inmobiliariu suponen una devaluación nuna zona na que los precios del arriendu yá taben pelos suelos dende la gran crisis de 2008”, señalaron voceres del sector.

La cayida del arriendu ye drástica. Entá más si se fae comparanza col comportamientu de los precios nos otros “grandes conceyos” d'Asturies. N'Uviéu, con un preciu de 7,7 euros per metru cuadráu, rexistróse una medría del 5 per cientu frente al añu pasáu. Otra evolución positiva n'Avilés: precios un 4,3 per cientu más altos nun añu. En Xixón, pela contra, tamién hubo cayida, pero casi imperceptible. El preciu, de 7,9 euros per metru cuadráu (el más altu de la rexón), cayó nun 0,1 per cientu dende abril de 2020.