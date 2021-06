Constitúi la última amenaza pa los adolescentes y vive dientro de los videoxuegos: les caxes de botín. Son “apuestes anubríes” que, según alvierten los espertos, cada vez van a más y qu'España tendría de prohibir yá. El primer estudiu nacional fechu con 4.123 menores, 200 d'ellos asturianos, reveló que casi'l 30% de los mozos (el 28,9%) cayen na trampa de les caxes de botín. Esti nuevu fenómenu consiste na compra d'oxetos virtuales aleatorios (armes, cartes, personaxes...) por aciu de dineru real o del propiu xuegu; son microtransacciones. “Un menor d'edá nun entraría nun bingu o nun casinu. Inclusive esa imaxe nos xeneraría refugu. Pero ye que güei los neños tán apostando dende'l salón de les sos cases”, avisa l'investigador principal del informe, el psicólogu de la Universidá Internacional de La Rioja (UNIR) Joaquín González Cabrera, que lleva años afincáu n'Asturies.

Lo que ye más alarmante entá ye que los rapazos apuesten cola conocencia de sos padres. O eso dicen nun 91% de los casos. “Un 69,9% de los encuestaos afirmaron, amás, que les families fixeron dalguna supervisión sobre eses compres. Pero, en realidá, nun supervisaron nada porque nun entienden que les caxes de botín son un problema y que los sos fíos tán bien espuestos”, afonda González Cabrera. El coordinador del trabayu recalca que nun tán en contra “nin de les microtransacciones nin de los videoxuegos”, pero, esclaria, “cuando hai aleatoriedá y dineru pel mediu yá tamos falando d'otra cosa”. De “apuestes anubríes”, sorraya. “Esto ye como les colecciones de cromos pero elevao a la enésima potencia, porque los videoxuegos úsenlos millones de persones”, amiesta.

Les caxes de botín tán en tolos xuegos conocíos: Overwatch, FIFA, Call of Duty, Fornite, League of Legends... Y en más del 58% de los xuegos de Google Play y iPhone Games. Nesti sen, dicen los autores del informe de la UNIR, “ún de los datos más esmolecedores ye qu'el 56% de los xuegos pa móvil que contienen caxes de botín considérense aptos pa neños a partir de 7 años y el 93% para a partir de 12”. Ante esta gran amenaza, el psicólogu asturianu manda un mensaxe bien claru a les families: “Supervisen si los sos fíos aporten a caxes de botín y, por favor, nun dexen que les merquen”. Porque hai una relación bien estrecha ente estos recursos y los problemes de trestornu del xuegu per internet. Por eso, los especialistes tamién esixen al Ministeriu de Consumu que les regule y les prohiba “de forma tayante” en menores.

L'estudiu fíxose ente febreru y marzu d'esti añu con una amuesa de 4.123 menores que cursen estudios non universitarios en 24 centros d'Asturies, Castiella-La Mancha, Castiella y Llión, País Vascu, Cantabria y Comunidad Valenciana. Ente les múltiples resultancies llograes destaca qu'el 5,5% de los mozos gastaren más de 100 euros en caxes de botín nel últimu mes. ¿Cómo consiguen el dineru? “Los padres igual-yos dan dineru pa mercar un videoxuegu o un determináu accesoriu, pero a partir d'ehí pierden el filu y munches vegaes esi dineru acaba n'apuestes. Esto ye como da-yos un billete de 50 euros a la puerta d'un casinu”, cavilga Joaquín González Cabrera.

L'investigador del grupu Ciberpsicoloxía señala amás qu'hai munchos youtubers qu'enseñen a los adolescentes a abrir estes caxes d'apuestes. Sirve como exemplu un menor youtuber con 1.080 suscriptores (Maxwell Gamer). “Los rapazos de güei tán más espuestos que fai quince o venti años. A los problemes tradicionales, que nun resolvimos, sumemos otros nuevos. Dicho con otres palabres, los problemes mutaron y tienen dos cabeces: la tradicional y la online”, remata.