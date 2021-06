La multinacional Arcelor-Mittal prepara nuevos espacios pol emburrie de los sos centros d'I+D (investigación y desenvolvimientu) n'Asturies. La compañía quedó otra vuelta ensin espaciu p'allugar a los sos investigadores y decidió dar usu al xalé de 1.765 metros cuadraos de la so propiedá que s'asoma al pantanu gozoniegu de La Granda dende 1957, y que ye sede de los cursos de branu qu'entama l'Asociación Cursos de La Granda dende 1979. Dellos investigadores trabayen yá de forma permanente na residencia, que s'alcuentra en plena rehabilitación, y los planes de la multinacional pasen por caltener esos usos d'I+D nel inmueble, llamáu a allugar non solo a personal propiu sinón tamién a profesionales y científicos foranos que participen n'investigaciones en collaboración cola compañía minerometalúrxica. La idea ye combinar espacios de trabayu y agospiamientu.

L'asturianu Nicolás de Abajo asumió en xineru 2008 la dirección del Centru Global qu'ArcelorMittal creó n'Asturies con poco más d'una ventena d'investigadores, y que se convirtió nun xigante con dellos campus y unos 300 investigadores. La galladura d'esti xigante de la I+D+i ta nel centru de l'avenida Marqués de Suances, el campus Grid, onde s'investiga sobre los procesos de cabecera y recicláu o los refractarios, claves na actividá siderúrxica. Tamién hai I+D sobre mediu ambiente y fluyíos frutu del procesu siderúrxicu, mesmo sobre megatrónica, amestada al sector del automóvil, enerxía, dixitalización, big data, intelixencia artificial, llaboratorios d'agua y d'aire. En plenu Parque Empresarial avilesín alcuéntrase'l campus New Frontier, onde s'investiguen nuevos materiales y les nueves tendencies tecnolóxiques, una factoría dixital con delles plantes piloto. A non munchos metros atopa la fábrica de pieces en 3D, qu'empezó a funcionar a principios de 2018 nunes naves d'arriendu de La Lloba y que s'espardió a una nave del PEPA tres la firma de l'alianza ente ArcelorMittal y la firma austriaca Frankstahl.

Na falda de Valliniello camínase nel usu d'enzimes y microorganismos nel procesu de producción del aceru y, especialmente, nel sector mineru. La gran nave qu'ocupen los investigadores d'ArcelorMittal na zona empresarial de La Lloba, al pie de la marxe derecha de la ría, guarda'l Biolab del complexu d'I+D+i d'ArcelorMittal n'Asturies, una de les últimes incorporaciones al “Silicon Valley” del aceru y al que se suma agora'l xalé de La Granda, casa social de la compañía.

Los planes d'Arcelor impliquen la salida de los tradicionales cursos de branu que vien agospiando dende 1979 y que, per primer vegada, van desenvolvese n'Avilés, nel hotel de cinco estrelles Palacio de La Ferrera. Según les fontes consultaes, dende la compañía ufiertóse a los organizadores de los seminarios branizos la sala Severo Ochoa, el hall, la biblioteca y una dependencia pa los trabayos de secretaría, pero refugaron la ufierta al considerar qu'esta superficie nun ye abonda pal correctu desenvolvimientu de los cursos.

Cuéntase con que la inauguración y clausura de la edición d'esti añu se caltenga en La Granda, pero los seminarios van desenvolvese nel hotel avilesín so la denominación Cursos Palacio de Avilés. Según pudo saber esti diariu, van facese n'agostu siguiendo'l modelu tradicional y van tratar, principalmente, sobre economía y salú.