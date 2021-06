Cuando Hugo Fontela (Grau, 1986) s'adientra nel so estudiu aporta a “un espaciu mental” nel que se xesta la so pintura, nun procesu que, como él mesmu confiesa, ye “aturbolináu ya intensu, caóticu”. Carmen Figareo primero y Jean Marie del Moral más tarde rexistraron fotográficamente nos postreros diez años lo qu'asocedía nesi llugar y con esi material, escoyíu, encuriosáu y completáu con un testu del periodista Juan Cruz, la editorial By Publications editó “La naturaleza de la pintura”, la primer monografía dedicada al asturianu, que ye ún de los artistes españoles mozos con mayor proyección internacional, y que coincide con un cambéu d'etapa na so trayectoria creativa.

“La publicación d'esti llibru coincide con un momentu nel que la mio mirada treslladóse de la ciudá al paisaxe y nel que tomé conciencia de la vixencia de la pintura como mediu d'espresión contemporáneu”, se sincera Fontela, y añede, como un mantra que contién el so actual ideariu artísticu, que “la naturaleza como detonante de la creación y la pintura como un mediu pa crear”.

A lo llargo d'esa década contenida nes páxines de “La naturaleza de la pintura”, Hugo Fontela camudó delles vegaes de paisaxe y la so mirada tamién camudó. “Hai delles imaxes de Nueva York, de la so naturaleza; del sur castigáu de la isla de Puertu Ricu; de Madrid, d'una especie de cueva”, numbera, y toes elles, esclaria, son una proyección de les sos emociones.

A estes altures de la so carrera, Hugo Fontela siéntese nuna “primer madurez” como artista. Con 35 años cumplíos “La naturaleza de la pintura” sirvió-y pa “mirar pa tras y ver lo yá fecho, pa garrar impulsu, retomar idees qu'abandonara o pa refugar caminos pertransitaos”. De dalguna forma, con esa anotación de lo fecho hasta agora Fontela siéntese “lliberáu” pa siguir avanzando.

Y asina llegó “River”, la so última serie pictórica, que presentó na galería Marlborough de Madrid y cola que recoyó crítiques bien gratificantes. Los escenarios aguanosos que retrata nesos cuadros unvien a Asturies y suponen, en munchos aspeutos, una vuelta a los sos oríxenes. “River” vieno a rematar un interés pola pintura más pura, pola astracción, y la escoyeta de la naturaleza como fonte d'inspiración”, esplica l'artista. “A la fin pintamos les alcordances de la neñez, nun intentu de rescatar los rellumos de lo que cuando la neñez nos causó plasmu, imaxes, estampes y emociones que tán en mí va muncho tiempu. La pintura sírveme pa estrayer tou eso y pa recuperar esos momentos en qu'ún yera neñu y estelaba col mundu”, esplica.

“Llevo venti años dedicándome a tiempu completu a la pintura, y falo de primer madurez dende'l puntu de vista reflexivu. A los mios 35 años yá quedó definíu un resclavu de la mio personalidá artística. Eso déxame cavilgar sobre lo que fixi y déxame marxe p'ameyorar y crecer”, indica. Nesi contestu, Fontela sostién que “esta publicación cierra una primer etapa de formación y llibérame pa ver per ónde quiero siguir avanzando”. Sírve-y tamién “d'envizcu: ye como un broche, un cambéu d'etapa. Agora puedo siguir avanzando y centrándome n'afondar en toles posibilidaes d'espresión”.

“La naturaleza de la pintura” ye la primer entrega d'una serie dedicada al arte, dientro d'un apueste de la editorial “By Publications” polos creadores mozos. Una edición llindada de 196 exemplares, que se presenta nuna caxa de madera y metacrilatu y que namás se pueden adquirir al traviés de la editorial. Pa materializala recurrieron a Jean Marie del Moral (Montoire, Francia, 1952), un fotógrafu francés, fíu d'exiliaos españoles, qu'empezó fotografiando a artistes españoles exiliaos en París y qu'acabó retratando a los más grandes del arte contemporáneu, personalidaes como Lichtenstein, Motherwell, Tàpies, Chillida, Saura, Campano, Schnabel, Soulages, Condo, Katz o Barceló.

La serie fotográfica de Carmen Figaredo (Uviéu, 1988), pareya d'Hugo Fontela, constitúi'l puntu de partida del llibru y da-y un puntu d'intimidá dende'l que se percibe'l baturiciu del procesu creativu. Dalgunes de les obres que Figaredo fotografió nestos últimos años y qu'apaecen nes imaxes del llibru yá nun esisten, destruyíes pol artista o tresformaes n'otros cuadros.

Juan Cruz (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1948) añede un testu qu'Hugo Fontela califica de “estraordinariu” y qu'anima a lleer, ensin desvelar en qué sentíu s'esmucen les reflexones del periodista.

A les munches allegríes que-y dio “River”, Hugo Fontela suma les qu'agora-y lleguen con “La naturaleza de la pintura”, un llibru que ye una puerta d'entrada al so universu creativu. Cuenta que nun ye descomanadamente celosu d'esi espaciu y que suel abrílu a amigos y al públicu interesáu, cuando se siente preparáu pa facelo. “Pinto pa mí mesmu y el compromisu cola cultura ye una idea propia, pero préstame ver qu'otros s'emocionen colo qu'a mi m'emocionó”, almite.