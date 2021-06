Ricardo González Vega (1865-1954) yera médicu, natural de L.luarca (Valdés) onde la so familia tenía negocios de tresporte marítimu y terrestre y amás yera un namoráu de la fotografía. Tantu ye asina, qu'a lo llargo de so vida fixo unes 4.000 fotografíes con negativos en cristal y, ente elles, una bona colección céntrase en retratar los puertos de L.luarca, Xixón y San Esteban (Muros). En la so familia toos conocéin esta afición del so antepasáu pero nun foi hasta va unos meses cuando Adolfo González Prats, ún de los sos bisnietos, atopó una serie de cristales ordenaos en caxes nuna bufarda de so casa de Sama de Grau. Yeren los negativos en cristal de les semeyes del so bisagüelu diba más d'un sieglu. “Había bastantes de la mar, tamién de la mina y munches de la familia, de paisaxes de Turón, son semeyes bien antigües”, señala González Prats, que consiguió sacar delles cola cámara del so teléfonu móvil pa ver de qué imaxe se trataba. Eses imaxes portuaries llucen güei nuna sala d'esposiciones de la planta baxa del Muséu Marítimu d'Asturies, asitiáu en Lluanco, y repasen la vida marítima dende finales del sieglu XIX hasta la década de 1920, que coincidió col cambéu a poco y a poco de la vela polos vapores na navegación. Francisco Cabeza, otru de los sos bisnietos, ye'l comisariu de la esposición. Rellata qu'el so tataragüelu Juan yá cuntaba con goletes que viaxaben a Cuba y darréu tenía vapores xunto con Antonio González Vega, denominaos “Los Luarcas”, “que marcaron l'orixe de la empresa Alsa”. El protagonista de l'amuesa estudió Medicina na Universidá de Barcelona, llabor que compaxinaba cola so pasión pola fotografía aprendiendo más técniques. Caltuvo esi amor mientres años y “dedicóse a tomar imaxes del día a día”, afirma Cabeza. Llueu contratáronlu como médicu n'Hulleres de Turón, onde vivió bona parte de la so vida. Eso sí, siempre que tenía díes llibres o vacaciones nun duldaba n'averase a L.luarca en tren y, de camín, na parada en San Esteban pa camudar de ferrocarril, “entreteníase sacando semeyes a los barcos mientres esperaba”. Tenía una cámara coles sos trébedes incorporaes y otra de mano, de marca Lacazzette, de tecnoloxía italiana, pero adquirida na capital asturiana.

“Mio madre siempres me dixo que al bisagüelu prestáben-y les fotografíes, que taba tol día cola cámara y un bon día llamóme'l mio primu Adolfo qu'atopara una caxa llena con negativos en cristal, y son munchos”, afirma Francisco Cabeza, qu'anguaño vive en Madrid, anque'l restu de la familia siguió echando raigaños n'Asturies. “Nesta familia yá tamos pola quinta xeneración de médicos, el mio sobrín Juan ta estudiando Medicina”, señaló Cabeza, que cuenta positivar llueu una remesa d'imaxes venceyaes a la mina col aquél de ser espuestes nel Muséu de la Minería, en L'Entregu (Samartín del Rei Aurelio).

Pero eso va ser más p'alantre, hasta'l próximu 21 de xunetu, el Muséu Marítimu cuenta con una amuesa que permite conocer cómo yeren los barcos de vapor nos puertos asturianos como la “María Gertrudis”, el patache “Telmo” y otres embarcaciones que formen yá parte de la hestoria marítima d'Asturies.