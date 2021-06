Muyeres ya inxenieres. Un nichu hasta apocayá mui masculinizáu ta dexando de selo a estazón gracies a una xeneración de moces que nun sufrieron cortapisa dalguna pa cumplir los sos suaños, daqué qu'hai que poner en valor nel día de la Muyer na Inxeniería, celebráu'l pasáu 23 de xunu. Sara Álvarez, de Tinéu, y Natalia Tejón, de Cangas, tán acabando los sos estudios técnicos empobinaes hacia les enerxíes anovables, un futuru ineludible, según aseguren estes moces formaes na Politécnica de Xixón.

Sara Álvarez, de 25 años, alumna del Máster d'inxeniería Industrial, de práctiques nuna empresa d'Uviéu, cree que “los moldes tán pa frañilos”. Asegura qu'hai rames nes que sigue habiendo más homes, pero cada vez hai “más igualdá” nel campu de la Inxeniería. Mientres cursaba la ESO atacábenla les duldes, pero siempre tuvo claro que “tenía un perfil técnicu y que tenía qu'estudiar daqué rellacionáu colos númberos”, asegura. Agora, na recta final de los sos estudios, quixo focalizarse na rama de les enerxíes anovables. “Ye una necesidá de futuru y quiero facer d'ella'l mio oficiu”, señala.

Cuando se-y entruga si tendríen de fomentase los oficios técnicos ente les neñes, cree que “nun ye una cuestión de xéneru, sinón del perfil que tenga ún, tien que nacer d'ún mesmu”. Nunca-y dixeron cuando yera pequena: “Yes una rapaza y tienes que te dedicar, pongamos, a la Medicina”. Eso sí, cree que debe visibilizarse qu'una moza “puede aspirar a tou, que sía lo que quiera”.

Pa la canguesa Natalia Tejón, alumna d'últimu añu del grau d'Inxeniería Electrónica Industrial billingüe, la esperiencia que terminó d'abri-y loo güeyos foi'l so Erasmus en Suecia, onde conoció una sociedá más adelantrada, na que ye posible reparar nes potencialidaes de les enerxíes anovables. “Anque n'España tamién se tán faciendo coses, Suecia abrióme un mundu de sistemes enerxéticos sostenibles”, asegura. “Ye a lo que quiero empobinar los primeros años de la mio carrera profesional, ye una redolada mui amañosa pa entrar a trabayar nel futuru, en cualquier país”, añede esta moza de 22 años. Ello ye qu'espera pasar unos años fora d'España; eso sí, col enfotu de volver dalgún día. “Depués de la mio esperiencia en Suecia, prestóme muncho tar n'otra redolada, conocer xente”, añede esta moza que, dende segundu de Bachilleratu, sabía qu'estudiaría una inxeniería. “Nun s'arrepiente, ye una carrera que ti da muncho a nivel profesional, y tamién conocencia y habilidaes non académiques”, asegura.

El fechu de ser muyer tampoco supunxo un problema: “Si te gusta, alantre; anque sí que ye un campu con mayor presencia masculina, pero col tiempu dirá banciándose. Hai que dir a por ello”.

Más a puestos de dirección

¿Y qué dicen les inxenieres que yá lleven un tiempu desenvolviendo la so actividá profesional? Isabel Martínez Álvarez, de padres asturianos, llogró'l títulu d'inxeniera de caminos, canales y puertos en 2013 pola Politécnica de Madrid, y acaba de llograr el d'inxeniera industrial pola UNED. Ye la inxeniera responsable del proyectu de la estación de la plaza d'Europa de Xixón, que ta a la espera del impulsu d'Adif. “Cuando estudié la carrera había una proporción del 70 per cientu d'homes y un 30 per cientu de muyeres, pero eso ta empezando a camudar, hai cada vez más muyeres, y cada vez lleguen más a los puestos de dirección”, asegura. Nel planu de la dirección había una “resquiebra de xéneru”, pero eso frañó: “Adif, por casu, ta dirixida por una muyer”. Isabel Martínez amuésase favorable a les cuotes, que tán favoreciendo la paridá. Añede que, na redacción de proyectos, la desigualdá ta más que superada, pero non no que fai a la xefatura d'obres: “Ye más enguedeyao. Abulta qu'a una muyer nun se-y va tener el mesmu respetu nuna obra”.