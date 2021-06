Juan Andrés Maldonado y Chávarri, IX conde de Villagonzalo y VIII Marqués de la Scala, pensaba que l'arte nun tenía que colgar de los salones privaos, que tenía de tar nos museos “onde lu pudiera disfrutar tol mundu”. Asina lo espresó esti día la so vilba María Luisa Corrada, asturiana de Santoveña (Amieva), mientres la presentación de la esposición “Gusto y tradición”, compuesta por 23 de les 34 obres que Corrada depositó por tiempu indefiníu na pinacoteca rexonal, un conxuntu sobeyosu d'obres que, como indicó'l director del Muséu, Alfonso Palacio, “suponen un saltu cualitativu que proxecta la colección a otru nivel” con nuevos autores internacionales que nun taben representaos hasta la fecha nes sales del Belles Artes.

Ente les obres espuestes, toes nun magníficu estáu de caltenimientu, rescampla l'aguada de Goya “Maja y Celestina en un paisaje de atardecer”, una pieza de 22 x15,6 centímetros pintada pol maestru aragonés a la fin de los sos díes, en 1825. La esposición va poder visitase nes sales y nel patiu de la planta baxa del Palaciu de Velarde hasta'l próximu 26 de setiembre. Tal que resumió Gabino Busto, conservador del muséu y comisariu d'esta amuesa, el depósitu de la colección del conde de Villagonzalo y la so vilba “ye un abanicu estraordinariu de les escueles de pintura europees, de técniques y llinguaxes, de la Renacencia al Barrocu”. La pintura del sieglu XVIII, y n'especial l'estilu rococó, tien una presencia sobresaliente ente toles obres espuestes nel Belles Artes, 19 pintures y 4 dibuxos en total.

Corrada asistió a la presentación de la esposición acompañada del so hermanu, la so cuñada y los sos sobrinos. La vilba del conde de Villagonzalo dirixió unes curties palabres pa sorrayar que'l depósitu ye un “homenaxe” al so maríu “y a los sos antepasaos”. “El mio maríu –añedió– caltuvo tou lo que-y dexaron, nun vendió nin un cuadru de los sos antepasaos y caltúvolos siempre. Yo pienso como él pensaba cuando visitábemos esposiciones: que tolos cuadros tendríen que tar nun muséu onde los pudiera ver tol mundu”. Corrada espresó tamién el so agradecimientu a Manuela Mena, xefa de caltenimientu de Pintura del sieglu XVIII del Museo del Prado, que foi la que la empobinó a la de facer el depósitu nel Belles Artes d'Asturies. Tamién espresó'l so agradecimientu al director de la pinacoteca rexonal, Alfonso Palacio, poles atenciones recibíes.

Al pie de María Luisa Corrada, Alfonso Palacio y Gabino Busto, participaron na presentación del depósitu, el conceyal uvieín de Cultura, José Luis Costillas –tamién vicepresidente del patronatu del muséu– y el director xeneral de Cultura, Pablo León, que fixo l'emponderamientu más rotundu de tolos presentes al calificar l'arrogante aportación de la vilba del conde como de “regalu cayíu del cielu”. León felicitóse pola bona racha del Muséu pos tamién aludió al anunciu recién de los 5,9 millones del Gobiernu central, con cargu al plan de promoción de la ruta Xacobea, pa rematar l'ampliación d'un equipamientu que ve “como ún de los centros de la vida cultural d'Asturies”.

Les obres espuestes dende esti día nel Muséu de Belles Artes, y qu'en septiembre s'incorporarán a la colección permanente, son aprosimao una tercer parte de la colección de los Villagonzalo, el restu ta en poder d'otres partes de la familia. La colección tuvo'l so orixe en 1860, cuando Mariano Miguel Maldonado y Dávalos, el VII conde de Villagonzalo, recibió dellos llotes del so padrastru. El conxuntu artísticu foi arriqueciéndose colos siguientes condes, hasta llegar a esponese na pinacoteca asturiana gracies a l'arrogancia de María Luisa Corrada.

Los estilos y les temátiques son bien variaos ente les obres espuestes, dende cuadros de temática relixosa a les mitolóxiques-alegóriques, pintura de batalles, paisaxe, bodegón de caza, retratu, escenes costumistes...

La obra qu'abre'l percorríu espositivu ye un cuadru pintáu por un siguidor de Juan de Juanes, ún de los grandes de la renacencia española. Representa la Verónica de la Virxe. El siguiente grupu de pintures de la esposición son trés sobresalientes pintures barroques de les escueles italiana, flamenca y francesa al traviés de los artistes Massimo Stanzione, Peter Snayer y Pirre de Mignard.

Ente'l XVII y el XVIII, espónse una pintura d'Angelo Maria Crivelli, artista especializáu en pintura d'animales y bodegones. El núcleu de la esposición ye la pintura del sieglu XVIII, con autores como los franceses Louis de Silvestre y Louis Michel van Loo, que trabayó pal rei Felipe V n'España, l'italianu Giovanni Battista Pittoni y Johann Georg Platzer. El comisariu de l'amuesa, Gabino Busto, destaca que “una de les obres más suxestives de la colección” ye la obra “Las cuatro estaciones”, de Mariano Salvador Maella. Trátase d'una serie montada sobre un pequenu biombu. Son “los cuatro bocetos que dieron llugar al ciclu homónimu calteníu anguaño nel Museo del Prado”. Esti trabayu, como apunta Busto, foi un encargu que fixo a Maella el rei Carlos IV. Pero la estrella de l'amuesa ye, ensin dulda, el dibuxu “Maja y Celestina en un paisaje de atardecer”, realizáu por Francisco de Goya p'hacia 1825. Ye “una estelante y madura creación del artista aragonés cola que s'arriquez la so presencia nel muséu asturianu onde yá se caltienen dos sobresalientes retratos, mesmo qu'un conxuntu significativu d'obra gráfica”. “Cuando lu ves, ves que ta fechu por una mano prodixosa”, añedió esti día Busto.