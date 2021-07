Escuchar les esplicaciones de Cristina Secades Cícero, uvieína, llicenciada n'Inxeniería Técnica Forestal, sobre por qué se decidió a convertise n'entamadora rural ye contaxáse, al tiempu, de la bona enerxía que tresmite y de la pasión cola que se dedica a trabayar la tierra.

Diz que la so vocación como llabradora ecolóxica vien-y de neña, de ver a la so güela cola que pasaba los branos. “Siempre vi recoyer la mazana, facer daqué de sidra, tener un poquiñín de güerta. Foi'l mio padre'l que va más de 40 años llantó los mazanales”, recuerda ella que dende siempre sintió querencia pola Naturaleza y esmolición pel mediu ambiente.

“Yo sabía que me diba a dedicar a esto primero o depués y a la fin fíxelo onde siempre quixi facelo, n'Asturies. Siempre quixi apostar polo nueso porque creo qu'Asturies tien munches posibilidaes”, señala.

El so entamu, nacíu en 2016 col so plantíu de minikiwis, empresa a la que llamó Kiwín Bio, ta dando los sos frutos a tolos niveles, un frutu que naz gracies a la constancia nel trabayu y la so persistencia. De primeres combinaba'l so trabayu a media xornada n'Uviéu, col de les finques en Los Bayos (Xixón), que sacó sola alantre cola ayuda de los sos padres. Dende l'añu pasáu dedícase dafechu al campu. ”Nun recibí nengún tipu d'ayuda. L'ayuda n'ecolóxicu na PAC ye simbólica porque nun me da nin p'abonu y anque esto ye un pueblu, como bien puede vese, sicasí considérase zona periurbana y esto nun entra nos planes Leader”, esplica esta lluchadora que cunta, na actualidá, con 200 plantes de minikiwis con ocho variedaes distintes qu'ella mesma distribúi o viende directamente na finca. “L'añu pasáu inclusive fixi entregues a domiciliu y tamién se vendíen en dos puestos ecolóxicos n'El Fontán y en dalguna tienda n'Uviéu”.

Cristina Secades sabe que'l trabayu del campu ye un aprendizaxe continuu. “Hai que lleer muncho, formase, aprender, facer cursos y aprender de los demás. A mi gústame muncho visitar otres finques y tar en contactu con otros llabradores n'ecolóxicu. Yo formo parte d'un grupu onde somos trece productores que tamos en formación, conociéndonos y compartiendo esperiencies. Y amás ye qu'esto tien que te gustar”, matiza.

Agora bien, nun ye que tenga'l so plantíu de minikiwis namás, sinón que, pa enriba, tien una importante variedá de pumares de mesa amás de dalgún qu'otru árbol frutal y daqué de fresa, amás d'empezar tamién a trabayar la güerta. Nun falten ellí tampoco les sos pites, pita pinta asturiana y oveyes xaldes. Tou ello completa, como ella mesma señala, “el ciclu de la Naturaleza”. Va un añu que tamién vive na mesma zona onde tien les sos finques, nuna pequena casa.

Ella reconoz que la burocracia y la cantidá de papeléu que s'esixen pa munches coses escolforia n'ocasiones al llabrador más templáu. Asina señala que “en llugar de facilidaes, lo que nos ponen dacuando nun son más que torgues y cuanto toos lo dicimos, daqué va haber de verdá”, matiza.

Per otru llau, afirma atayante que “sí paga la pena entamar nel mediu rural a pesar de toles dificultaes, del sacrificiu, de los reveses de la meteoroloxía, pero a la fin ves a la xente que vien equí, que-yos gusten los mikiwis, que salieron bien, y ye un prestu enorme”, diz esta llabradora ecolóxica que, darréu añede: “Tenemos el conceutu erróneu de que lo asturiano nun se valora, pero yo creo que ye porque nun lo ufiertamos nel nuesu propiu mercáu y, si nun lo ufiertamos, nun lo pueden conocer. El minikiwi ye una pequena bomba de vitamines y amás tán perricos y son d'equí. Ta bien esportar pero tamién deberíemos d'esfrutar d'estos alimentos que nacen n'Asturies y marchen fuera d'ella”, puntualiza.