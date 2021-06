Miren de siguir alantre, ya inclusive de reinventase, pero la situación d'absolutu parón nel arriendu de los traxes rexonales nun fai tener al sector munches esperances nesta nueva temporada. Y yá van dos. La supresión de ramos y procesiones, bailles rexonales y toles actividaes venceyaes a les fiestes de cada localidá del Oriente d'Asturies y, polo xeneral, de tola rexón, disuade a los que siempre llucen el traxe típicu nes fiestes de facelo agora y obliguen a los que los diseñen, creen y arrienden a reciclase a estazón.

Los profesionales d'esti campu tienen visto amenorgada la so actividá nun 99 per cientu y el desánimu reina nel sector. Nun tienen munches esperances puestes nesti branu y fae-yos falta que se resalte y se dea'l valor que tien al trabayu que realicen, porque, ente otres coses, recuerden qu'en 2017 declaróse'l traxe d'Aldeana y Porruanu llaniscu como Bien d'Interés Cultural (BIC), de calter inmaterial. “Prestaríanos que se nos tuviera en cuenta en serio, que se diera la importancia que tien un sector como ésti, que ye artesanía. Que nun se quedara namás nuna declaración formal”, reclama Raúl Herrero, propietariu de la tienda que lleva'l so nome en Llanes.

N'otros casos, como na empresa Josefina Fernández, de Cue (Llanes), qu'agora lleva la so fía María Jesús Galán, diversificaron el productu creando, coles teles de los pañuelos, faldes y chalecos, bolsos, mochiles o camisetes sol lema “Valamé”, la palabra más repitida nel baille del Pericote. Tamién fixo camises del traxe de Porruanu en dellos colores, cola idea de llevar lo tradicional a la cai.

“Ye una manera de reinventanos, de salir alantre, porque nun tenemos ingresos”, comenta Galán. La idea diola una amiga y, xunto a otres persones de la so redolada, impulsen los diseños. ”El traxe ye una xoya y hai que protexelu, fai falta facer daqué”, dixo.

Toos animen a los vecinos y visitantes a vistise, anque nun haya procesión, anque saben que ye difícil. Recibieron una ayuda de 1.500 euros del Principáu mientres la pandemia y agradecen cualquier ayuda, pero considérenla “insuficiente” pa un sector que tien aparada totalmente la so actividá. D'ende qu'apostaren por dar un xiru radical al so negociu.

Na tienda de traxes Tere Blanco, en Llanes, aprovecharon esti tiempu en llabores de caltenimientu de los traxes y pa siguir cosiendo. Tamién fixeron mázcaros, más complementos pal traxe, ya inclusive composiciones decoratives, con partes de los traxes pa colgar, a manera de cuadru, na paré. A cualesquier que-y pruya puede pasar a velos, según indica Marina Tudela, trabayadora de la empresa. “Siguimos teniendo entusiasmu pol trabayu que facemos y animamos a la xente a que se vista, anque sía pa sacar una semeya”, comentó.

Elsa Sánchez, de Trajes Elsa, en Cangues d'Onís, reconoz que'l sector ta pasandolo mal. “Como nun camuden les perspectives del branu, nun abulta que vaiga ameyorar y la temporada pasa”, comenta la empresaria, que tamién fixo mázcaru nel últimu añu, pero “d'eso nun vives”, recuerda. Dalgún traxe arrendóse, pero ye daqué “simbólicu”, reconoz el sector, nada que ver con un añu de funcionamientu normal.

Mentanto, miles de quilos d'acebache cosíu al coloríu pañu, les monteres, los chalecos y toles otres pieces del traxe esperen colgaes y encuriosaes en caúna d'estes tiendes, y en munches otres, a ser llucíos nes feches más señalaes de cada localidá de la contorna. A la espera de quitar el mázcaru y poner les meyores gales tradicionales.