El cultivu de la faba n'Asturies profesionalizó y remocicó. Cuenta d'ello dan les 20 nueves incorporaciones d'esti añu al Conseyu Regulador de la Indicación Xeográfica Protexía (IGP) Faba Asturiana, con base en Grau. Un sector qu'entá tien marxe de crecedera pola alta demanda qu'hai y que dexó de ser una producción secundaria pa facer de la faba la principal y, na mayoría de los casos, única llínea de negociu. Amás, los nuevos productores mecanicen el manexu y potencien la parte comercial cola creación de marques propies qu'aumenten la diferenciación que supón el sellu IGP nel mercáu.

“Enantes llevaba al mercáu a granel y, desque envasamos cola nuesa marca, vendemos muncho más porque ven la etiqueta de IGP y la imaxe viende tamién”, afirma Celia Vallina Blanco, de 43 años y productora, dende 2018, de siete hectárees en San Miguel de La Barreda, en Siero. Ella ye una de les asistentes al cursu sobre'l cultivu qu'empezó a impartise esti día na sede del Conseyu Regulador, en La Cardosa. Unes sesiones con productores de recién incorporación cola que l'organismu pretende “ayudar a los nuevos por que nun cometan los mesmos erros que cometimos otros al empezar”, diz el presidente del Conseyu Regulador, Sergio Suárez López.

Y los participantes valoren enforma la formación, que los ayuda a ameyorar los sos plantíos nel día ente día, “porque siempre apriendes daqué que nun sabes”, apunta Berkys Ferreras, de 36 años y con hectárea y media en Llániu (Salas), que certifica dende va trés años anque produz dende fai ocho. “Yera un cultivu de casa, profesionalicélu y agora tengo la producción más grande del pueblu y voi ampliar más porque'l negociu va bien. La faba funciona y puede vivise d'ello”, asegura.

Ye lo que va intentar el más nuevu del cursu, Saúl García, de 21 años y vecín de La Mortera, en Grau. Ser el so propiu xefe. Acaba de semar per primer vegada trece riegos de 20 metros en San Pedro de Los Burros y va entrar na IGP “porque ta tou certificáu, faise como se tien que facer, lo de vender en B lo único que fai ye baxar el valor de la faba asturiana y el sellu indica una calidá y un orixe que tien más valor en mercáu”. El so oxetivu ye aprender y llegar a les trés hectárees a mediu plazu: “El mio güelu diz que toi llocu, que nunca garré una fesoria. Pero agora gárrola porque quiero ser productor de fabes y nun quiero matame a trabayar como enantes pa que lo lleve un empresariu”.

Disponer del terrén foi lo que-y dio l'emburrión definitivu al mozu de Grau. Al igual qu'a los hermanos Ignacio y Lara Garrido, de Salas, qu'apostaron pol cultivu de faba asturiana y verdina pola posibilidá de desenvolver la so propia empresa. Tienen seis hectárees nos terrenes de la esplotación ganadera familiar na villa salense, Villamar y Casazorrina. Él encárgase de la mano d'obra y ella, de 31 años, lleva la parte comercial. “Al ser de familia ganadera de tola vida yá disponíemos de les tierres y yá sabes un pocu de qué va la cosa, pero'l cursu de formación ye bien necesariu”, detalla'l mozu, de 23 años.

Nun tuvo tanta suerte col accesu al terrén Pablo Alonso, de 40 años y natural d'Uviéu, cuando decidió dexar el so trabayu “pola meyor oficina del mundu, na naturaleza” pa semar n'Argüeru (Villaviciosa). Yá tien 4,5 hectárees: “Paecía imposible y arriendes de falar con bien de xente del pueblu consiguí dir arrendando'l terrén, pero foi complicao”. Magar les torgues, téngolo claro “porque la faba ye un productu de muncha de calidá y tien un costu de vienta al públicu bonu”, aprecia.

Tamién la xixonesa Tania Álvarez, de 35 años, dexó'l so trabayu p'apostar poles fabes n'evaluando distintos cultivos, dende la inversión al manexu o les rentabilidaes. “Amás, siempre me llamó l'atención porque en casa fíxose de siempre y ye un productu autóctonu”, comenta. Y depués de dos años yá ta ampliando la producción a les trés hectárees “porque puede vivise de la faba”, asegura.

Les ampliaciones de terrén demuestren que la faba dexa de ser una vienta complementaria a un negociu agrariu profesional. Enantes, la media por productor yera de media hectárea “y agora ta llegando yá a hectárea y media y hai una serie de llabradores con más de dos y perriba”, detalla'l presidente de la IGP. Tou ello, en parte, pola mecanización del manexu y una formación como la que s'imparte estos díes en Grau. Amás, l'aumentu de la demanda que se rexistra nos últimos años obliga tamién a una mayor profesionalización y dexa abiertu un nichu de negociu por restolar.