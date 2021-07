“Tres cuatro hores poniéndonos estorbises colos papeles nel aeropuertu, entraron unes 15 persones con metralletes nel avión, apuntáronnos y dixéronnos que nos teníemos que baxar. Nesi momentu pensé que yera toa una aventura”. Nun lo foi. Yera l'empiezu de la so peor velea. A esi momentu de película siguiéron-y diez díes retenida nel Chad -cuatro d'ellos atarraquitada nuna prisión con tou tipu de criminales-, una acusación de cooperadora necesaria nun casu de tráficu de neños y vese delantre d'un pelotón de fusilamientu. Agora, 14 años depués, la sobrecargo de vuelo Tatiana Suárez (Les Arriondes, 1980) remembra aquella hestoria con final feliz nel so llibru “Vuelo GJT 1489: inocentes involucrados”, una novela fecha pa ella mesma y pa tener siempre presente un episodiu que l'ayudó a valorar más los pequenos momentos colos suyos.

Tou empezó a finales d'ochobre de 2007. N'esfrutando d'un viaxe a Exiptu con so madre, contaba gastar los sos últimos díes de vacaciones con ella, aprovechando que cumplía años el día 24. Foi entós cuando recibió una llamada de la compañía aérea pa la que trabayaba, Girjet: precisaben una sobrecargo pa un vuelu humanitariu a Chad que partía d'España esi 24 d'ochobre. Si ella nun aportaba, teníen que cancelar el viaxe. “Fale con mio madre y acepté. Total, yera un vuelu de dir y venir nel día. Namás teníemos qu'aplazar la celebración del cumpleaños un día”, remembra Suárez, d'un viaxe nel que diben treslladar a neños chadianos a Europa pa da-yos una vida meyor qu'acabó nuna verdadera velea.

Como recuerda Suárez al otru llau del teléfonu, dende Madrid, onde vive dende va años, tou empezó a torcese dende'l primer momentu. “L'avión nel que díbemos viaxar averióse, polo que tuvimos que camudar de nave. Esti trámite llevó delles hores y yá nos fixo salir d'España de tarde, con retrasu”, cuenta. Tres unes cinco hores de vuelu tocaron tierra nun pequenu aeropuertu de Chad –“agora nun recuerdo'l nome”–, onde recargaron, coyeron provisiones y fixeron nueche primero de tomar camín d'Abéché, onde diben recoyer a los neños y cooperantes d'una ONG francesa enantes de volver a casa.

Foi a la so llegada al aeropuertu d'Abéché onde lo qu'empezara torcío terminó por frañir. “Cuando aterrizamos foi too bien raro. Pidiéronnos aparcar l'avión nun llugar un tanto estrañu y empezaron a pidir munchos papeles y a poner problemes”, rellata. Cuando pasaron unes cuatro hores, 15 homes armaos con ametralladores entraron nel avión y mandaron salir a tola tripulación: los dos pilotos, cuatro azafates y Suárez, la sobrecargo.

“Lleváronnos a una especie de comisaría que yera d'uralita. Ellí tuviéronnos seis díes dormiendo en suelu”, esplica Suárez, del llugar nel qu'entraron en contactu per primer vegada colos cooperantes franceses. “Mirábennos con cara de corderu degolláu y dicíennos que lo sentíen. Pero nós nun entendíemos nada”, detalla. Esto último yera lliteral, porque tal que cuenta, la barrera idiomática xugó na so contra: “Nós alpenes chapurreábemos francés y ellos falaben nun dialectu del que nun entendíamos nada”.

Foi en pasando unos díes, cola llegada de “otru home” cuando lo entendieron too. “Díxonos que nos acusaben como cooperadores necesarios nun casu de tráficu de neños. Pidíennos una pena de 20 años de trabayos forzosos. Ehí miramonos y diximos: ‘Esperemos que sía mentira. Si non, que nos peguen un tiru’”, recuerda sobre unos díes de máxima incertidume nos qu'hasta llegaron a ponenos frente a un pelotón de fusilamientu. “Pasamos mieu. Pero creo qu'ellos fixéronnlo pa entretenese”, afirma.

D'ellí, españoles y cooperantes franceses fueron treslladaos a una prisión. Nun momentu de despiste de los guardias, que nun concreta más “pa nun estripar el llibru”, Suárez llogró quedase col so teléfonu móvil. Al traviés d'él llogró unviar dellos SMS y llamar hasta en dos ocasiones a so madre pa tresmiti-y tranquilidá; una tranquilidá que yera totalmente impostada, pos les circunstancies nel penal nun yeren meyores que na comisaría. “Les celdes yeren pa cuatro persones. A nós, cooperantes y tripulantes, estremáronnos en dos; pero los criminales locales taben atarraquitaos, yeren hasta 20 por habitáculu”, esplica.

Aquel día, franceses y españoles llevaben yá seis díes de cautiveriu y l'asuntu yera mediáticu y taba politizáu. Foi precisamente la influencia del gobiernu francés de Sarkozy – “si llega ser pol español (daquella con José Luis Rodríguez Zapatero al frente) siguimos ellí”– el que terminó por consiguir la lliberación de los españoles. A los diez díes de prisión salieron en llibertá con cargos les cuatro muyeres españoles (Suárez y trés azafates). Cuatro díes depués lliberaron nes mesmes circunstancies a los dos pilotos y a un auxiliar de vuelu. Toos ellos resultaron absueltos, mentanto los seis cooperantes franceses fueron condergaos y expatriaos a Francia.

A la so vuelta a España y tres unos díes de descansu, una de les primeres coses que fixo Suárez foi escribir un relatu de lo qu'asocediera nel so ordenador. Nun fixo copia de seguridá, y años depués, por mor d'un problema informáticu, perdió aquella hestoria que caltien grabada a fueu na so memoria. Va un tiempu, y animada por un pilotu col que volaba con frecuencia, decidió reescribila. La resultancia ye “Vuelo GJT 1489: inocentes involucrados”, un llibru escritu pa ella mesma, ensin ánimu de sanar feríes nin repulgos, pos anque'l sucesu pudo ser traumáticu, asumiólu con naturalidá: “Nin coyí mieu a volar nin al trabayu. Vi aquello como daqué p'aprender y positivo, que me sirvió pa valorar el día a día, nun dar importancia a coses absurdes y esfrutar más de la mio xente y de pequenes coses como salir a tomar daqué”.