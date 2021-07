Col so “rellumante” currículum, la estudiante de doctoráu Marina Ramos Martín podría escoyer cualquier centru d'investigación de prestixu del país. Pero la química uvieína, recalquen los sos directores de tesis, los profesores Joaquín García Álvarez y Alejandro Presa Soto, decidió quedar en casa y apostar, amás, por un grupu d'investigación incipiente: el de Química Sintética Sostenible. Esti equipu, integráu por científicos de menos de 45 años, empezó la so andadura a principios de 2019 y ta especializáu na química verde. Marina Ramos, la so primera doctoranda, busca disolventes alternativos pa facer reacciones químiques d'interés. “Hasta apocayá solo importaba producir. Sicasí, agora non solo importa cuántu produces, sinón cómo lo produces”, espliquen. Ya interesa cada vez más producilo de xeitu sostenible col mediu ambiente.

Cloruru de colina, urees naturales, ácidos cítricos o derivaos del glicerol son dellos de los disolventes del futuru qu'estudia Ramos. La mayoría d'ellos son biodegradables, provienen de fontes naturales y nun son derivaos del petróleu. Con ellos, esplica l'investigador Joaquín García, “non solo consiguimos un cambéu de paradigma, sinón tamién meyores”. Por casu, “podemos tender pontes ente ferramientes de síntesis qu'enantes taben bien alloñaes”. Alejandro Presa afonda un pocu más nesta idea: “Comportamientos químicos que nes aules esplicamos que nun pueden asoceder, sí que pueden cumplíse utilizando estos disolventes alternativos; con ellos somos quien a romper dellos dogmes establecíos”. Asina, por exemplu, nestos medios de reacción pueden trabayar sinérxicamente enzimes y compuestos organolíticos pirofóricos –sustances qu'amburen al aire–.

Los beneficios de la química verde nun se queden ehí. Los disolventes sostenibles son tamién “mui versátiles”, como destaca Joaquín García. De xeitu que “puedes sintetizalos con propiedaes a la carta pa procesos concretos”. En realidá, esta característica yá la teníen los disolventes tradicionales, sicasí, nestos casos “podemos ser más finos”, apunta. El procesu pa llogralos ye “bien senciellu”; básicamente: entemecer y ximelgar. ¿Pero cómo se llega hasta equí? “El nuesu puntu de partida ye un tresformamientu químicu que nos resulte interesante estudiar. Y a partir d'ende diseñamos un disolvente que s'afaye a les característiques de la reacción y que, amás, cumpla'l mayor númberu de principios de la química verde (son doce). Ye importante tener en cuenta que la reacción química ideal nun esiste”, esclaria Joaquín García.

El campu de la química verde ye inda bien nuevu na Universidá d'Uviéu. “La nuesa idea ye pal llargu plazu. Joaquín lleva investigando sobre ello dende 2014 y como grupu llevamos solo dende 2019”, apunta Alejandro Presa. Amás de los dos investigadores principales, l'equipu completase con otros trés científicos. Marina Ramos foi la postrera n'incorporase, y según destaquen los sos directores, “ta asumiendo más responsabilidá de lo normal”. “Marina nun tien a un postdoctoral delantre, nin siquier otru doctorando más esperimentáu, asina que ta faciendo casi d'investigadora senior. Ye una persona qu'asume los retos y nun s'engurria”, remarca Joaquín García. La nueva química uvieína ta recibiendo, amás, una formación multidisciplinar, una y bones el grupu de Química Sintética Sostenible amiesta a investigadores d'árees distintes, en concretu, de la química orgánica ya inorgánica. “Unos tamos especializaos en química polimérica, otros en catálisis... Asina que Marina va rematar el so doctoráu con trés o cuatro ferramientes pervalibles de l'amplia gama que componen la química sintética actual”, afirmen.

La pasión pola química a Ramos vien-y del institutu. “Tenía un profesor bien bonu nel Alfonso II, que se llamaba Armando, y eso motivóme a facer la carrera. Mientres el grau, les asignatures de química inorgánica gustáronme enforma, pero llegué cansada al cuartu cursu. El trabayu fin de grau, que me dirixió Alejandro Presa, devolvióme la ilusión”, cuenta. Y por eso acabó nel doctoráu. “Apréciolos muncho a los dos, son mui bonos profesores”, diz sobre Presa y Joaquín García. Pero l'almiración ye mutua. Los dos investigadores nun saben cómo agradecé-y a la nueva química qu'apostara por ellos y pol so grupu. “Col so currículum lo habitual fuera que marchara a un centru n'otra comunidá autónoma nel que recibiera financiamientu dende'l minutu ún. Equí tenemos una fuga de talentu perimportante escontra Galicia o'l País Vascu y contra ello nun podemos competir porque los nuesos recursos tan llindaos”, cavilga Joaquín García. Por ello, los directores de Marina Ramos traten de compensar esa entreseca de fondos col sofitu constante. “Tratamos de que nun se sienta sola, que siempre tea arropada”, añeden. Tanto Presa como García recibieron con “muncha allegría” la concesión –entá provisional– del contratu predoctoral “Severo Ochoa” a la so discípula, qu'amás yera la primer vegada que se presentaba a estes ayudes.

Per otru llau, el grupu de Química Sintética Sostenible de la Facultá de Química ta abriéndose adulces a la empresa y son los investigadores los que tán tomando la iniciativa de salir a buscar collaboraciones. Ello ye que tán en conversaciones con ArcelorMittal. “Tenemos que salir fora de la nuesa zona de confort; el nuesu oxetivu ye que si podemos ayudar a daquién cola nuesa conocencia, lu ayudemos. Esto nun se trata solo de publicar en revistes científiques p'alimentar el nuesu ego, tenemos qu'intentar que la nuesa conocencia redunde na redolada que nos arrodia”, sostienen.