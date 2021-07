En plenu añu 2000 la puxanza de los programes de variedaes yera absolutu. Ún de los referentes nesa temática yera, poques gracies, Raffaella Carrà, finada esti día a los 78 años y que presentaba daquella n'Italia'l programa “Carràmba! Che sorpresa”, del que llegaría darréu a España “Sorpresa, sorpresa” en TVE.

La esitosa artista italiana yera un referente nel so país, y tamién n'España, gracies al so pecuñar estilu y a los sos animosos cantares como “Fiesta” o “Rumore”. Dellos miembros de la Banda de Gaites de Candás pudieron comprobalo in situ, yá que tuvieron presentes nun programa nel añu 2000, acompañando a Hevia, daquella director de la Banda de Gaites de Candás, y que fuera convidáu a presentar el so últimu cantar.

Namás los más antiguos de la banda recuerden aquel día. Fai más de 20 años desque una docena de gaiteros de Candás pisaron los estudios de Cinecittà, al este de Roma, la meca de los programes d'esti tipu, acompañaos d'una pequena representación tamién de la Banda de Villaviciosa. El motivu yera arropar al famosu gaiteru de Villaviciosa José Ángel Hevia na presentación del cantar “Tanzila”.

Ún de los gaiteros qu'ellí taben yera José Manuel Sirgo, qu'amás recuerda con quién coincidieron ente bambalines: “Primero d'entrar vimos que taba tamién Mónica Belucci”. Ente les alcordances, ensin dulda una anécdota: “Alcuérdome de que díbemos d'acompañamientu. Los realizadores punxérennos llueñe, na parte de tras, y Hevia dixo que nun veníamos dende Asturies pa ponenos pa tras del tou y díxonos que nos punxéramos delantre. Y como yera en directu fuimos y punximos delantre”.

Del alcuentru quedó un vídeu nel que la famosa italiana refierse col so pecuñar y pegadizu acentu a la gaita como cornamusa y fala d'Asturies como una tierra de montes.

Yeren unos años nos que la puxanza d'Hevia como referente nel mundu de la gaita asitiaba al Principáu en munchos requexos del mundu, y tamién a la Banda de Gaites de Candás: “Tamién tuvimos nos premios ‘Amigo’, tocamos en Finlandia, en Xapón… Tenemos actuaciones con ‘Amistades Peligrosas’… Aquella foi una dómina bien bona pa los que tábemos na banda daquella”.

Esos esplegues y esos viaxes recuérdalos Hevia mesmu: “Yeren otros tiempos. Les compañíes movilizaben lo que fixera falta. Fuimos a Roma, Tokio, Frankfurt, Arxentina… Esistía mercáu daquella”. Y tamién s'alcuerda con ciñu d'aquella fecha, anque nun foi la única vegada qu'allegó al programa de la polifacética estrella italiana: “Fui delles vegaes a la RAI. Carrà yera n'Italia lo que yera n'España, el referente de les variedaes de la nueche. Alcuerdome con munchu reconocimientu y satisfacción, foi perprestoso”. Por esi sinceru agradecimientu, Hevia nun duldó en despidir públicamente esti día a la Carrà, recordando esa actuación de fai 21 años na televisión italiana.

Y nesa mar d'anécdotes, tamién recuerda una con distinta protagonista: “Una vegada que fuimos al Festival de San Remo como convidaos, vieno tamién Mari Luz Cristóbal. El presentador yera Luciano Pavarotti. Actuamos ellí y quedó tan ablucáu que cuando salió del escenariu vieno corriendo a cubrir de besos y requilencies a Mari Luz”.