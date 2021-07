Asturies ye xunto con Cantabria'l mayor productor d'España de l'alga gelidium, conocida popularmente como ocle. Trátase d'una especie d'ente 40 y 50 centímetros, qu'abonda n'agües fríes como les del Cantábricu y que s'alcuentra de normal ente los dos y los doce metros de fondura.

Muncha xente quéxase de la gran cantidá d'algues qu'hai nes sableres a la fin de los branos, pero seique desconozan qu'estes especies pueden llegar a ser pervalibles en distintos campos. Nesti casu, los usos del ocle son mui variaos: les molécules d'esta alga pueden sirvir pal llogru de melecines, pero tamién pa la fabricación de cosméticos o como xelificante en productos d'alimentación. Esti cientu d'aplicaciones fixo al ocle ganar el nomatu del “oru roxo del Cantábricu” y cada vez son más les empreses interesaes na so compra, memso españoles como del estranxeru.

La recoyida del ocle puede facese de dos maneres: por aciu de la técnica d'arranque o por aciu de la técnica d'arribazón, y dambos procesos tienen los sos defensores y los sos detractores. José Manuel Rico (Decanu de la Facultá de Bioloxía) ye una de les persones que más sabe sobre l'ocle n'Asturies y rellató a LA NUEVA ESPAÑA cuálu ye'l procesu pa estrayer les algues: “La recoyida ta regulada pola Dirección Xeneral de Pesca ente xunetu y setiembre, pero puede adelantrase o retrasase en función de les foles y les vagamares”.

Siguiendo l'orde cronolóxicu, la primer técnica que se realiza ye la d'arranque, y yá entamó la so campaña'l pasáu 1 de xunetu. Esta forma d'estracción, que solo ta autorizada en Cantabria y Asturies, consiste na unviada de buzos profesionales a los fondos marinos, col fin de llograr manualmente les algues.

Les cantidaes d'ocle que recueyen los buzos tamién tán llindaes; magar que l'ocle ye un recursu anovable, la regulación garantiza un equilibriu sostenible nel mediu marín. Rico calcula que por aciu de la técnica d'arranque llógrense n'Asturies y Cantabria “ente 5.000 y 6.000 tonelaes añales d'ocle”.

El trabayu de los buzos nun queda na estracción, sinón que tamién son los encargaos de dexar un restu de biomasa pa la rexeneración de l'alga. L'actividá del buzu ye semiautónoma: el so compresor va asitiáu na cubierta del barcu y suminístra-y aire al traviés de mangueres. Una vegada somorguiáu produzse la “poda” del alga dexando trés o cuatro centímetros sobe la base hasta la roca, dende onde va crecer la nueva. La principal ventaya del ocle llograda por aciu del arranque ye que ta llibre d'impureces, daqué que lu fai óptimo pa trabayar con bacteries, sobremanera nel campu de la Microbioloxía.

Dende 2017, Asturies tien 28 barcos autorizaos pal arranque, que pueden llevar hasta a trés buzos caún. L'organismu encargáu de controlar l'actividá extractiva ye la Conseyería de Mediu Rural, Pesca y Alimentación, qu'amás ye la responsable de realizar estudios sobre les praderíes marines, instruyir a los pañadores y coordinar a tolos axentes implicaos.

La otra alternativa pa la estracción del ocle ye la técnica d'arribazón, que consiste en recoyer les algues na playa (una vegada son arrincaes de les roques poles vagamares d'agostu y setiembre). Pa recoyer les algues d'esta forma hai qu'esperar a la fin del branu, pero ye un métodu que vien usándose dende va sieglos, principalmente ente les mariñes de Ribesella y Llanes.

Según Rico, enantes había munchos más pañadores: “La regulación antigua midía l'espaciu que tenía cada pañador na distancia que tomaba un garabatu”. L'ocle llográu por cuenta de l'arribazón dedícase a alimentación, yá que contien impureces y apaez entemecíu con otres especies. Esta técnica destaca porque nun tien rula pel mediu, lo que fai más difícil pescudar les cantidaes estrayíes, que, con tooy con ello, siguen siendo superiores a les de la técnica del arranque.

Agar-agar, la molécula que sirve pa purificar vacunes





Nuna dómina onde les vacunes cobraron gran importancia na vida diaria, resulta llamativo que la so purificación sía una de les propiedaes del ocle, al traviés de la so molécula agar-agar. La estracción d'esta, realizada por aciu de procesos físico-químicos, ye imprescindible como base de medios de cultivu de diagnósticu médicu y rique un alga llimpia d'impureces. Coles mesmes, del agar llógrase la agarosa, qu'amás de pa la purificación de vacunes sirve pa melecines de terapies xenétiques, fabricación d'insulina o aislamientu y retruque d'ADN. La bona calidá del agar-agar tamién depende de que'l ocle tenga una crecedera y esplotación sostenibles y pa ello ye indispensable caltener la recueya por aciu de la técnica d'arranque. D'otra manera, la agarosa nun sería aplicable nes industries biomédica y biotecnolóxica. El preciu de mercáu del ocle cañícase ente los 0.10 y 0.15 céntimo/kilu (alga húmeda) y los 1 y 2 euros/quilos (alga seca). El agar alcuéntarse na paré celular de la planta y ye lo que sal principalmente de les fábriques una vegada se recueye. Dos de les empreses más importantes d'Asturies na estracción de l'agarosa son Roko (con sede nel polígonu de Silvota, Llanera) y Agar de Asturias (asitiada en Bricia, Llanes). Estes entidaes lideren el sector na rexón y dexen bona parte de la so mercancía nel Principáu, pero tamién se dediquen a la esportación al estranxeru, sobremanera a países asiáticos y a Marruecos. El agar-agar puede estrayese tamién d'otru tipu d'algues de la familia de les gracilaries, cultivaes nel sudeste asiáticu y Suramérica. Esti tipu d'alga ye más barata y cuenta con delles colleches añales, pero nun algama la calidá necesaria pa ser aplicada en microbioloxía, daqué que fai que la especie asturiana siga siendo única y una de les más cotizaes del mercáu.