Jean Laurent foi ún de los grandes pioneros de la fotografía n'España. Asitiáu nel país siquier dende 1844, el francés abrió en 1856 un establecimientu na madrilana Carrera de San Jerónimo, y el so creciente prestíu como retratista llevó a la reina Isabel II a nomálu fotógrafu de cámara alpenes cuatro años depués. El so catálogu, fundamental, inclúi semeyes de les personalidaes más destacaes de la dómina, pero tamién vistes de monumentos y escenes populares. Un magníficu legáu qu'agora ta disponible pa la so consulta online, tres una digitalización afalada pol Muséu del Romanticismu y financiada pol Ministeriu de Cultura y Deporte, y nel qu'apaecen diverses fotografíes, delles desconocíes, d'Uviéu y Asturies.

La iniciativa ministerial favoreció l'accesu a un catálogu con más de 6.300 imaxes, dalgunes d'elles inédites, procedentes de dolce museos. El catálogu estrema en cinco grandes apartaos: Semeya, nel que s'inclúin fotografíes de delles de les personalidaes más destacaes de la dómina; Tipos populares, con trabayos del estudiu de Laurent basaos na representación de distintes localidaes o rexones al traviés de les sos xentes; Imaxe d'España, onde s'axunten les imaxes de les distintes rexones, les vistes de ciudaes, monumentos y obres d'inxeniería; Belles Artes, Artes Decoratives y Arqueoloxía, na que s'axunten fotografíes de bienes culturales; y un postreru apartáu denomináu Varia, con temátiques que la casa Laurent trabayó pa eventos como les Esposiciones nacionales.

Dientro d'esti catálogu, les fotografíes tomaes por Laurent n'Asturies son escases pero significatives, y Uviéu tien un protagonismu singular. La ciudá centra una gran fotografía xeneral, tomada dende'l sur, na que figuren la torre de la Catedral d'Uviéu y, a la izquierda, San Isidoro. Dientro del fondu de Laurent, tienen especial importancia les instantánees de la Catedral d'Uviéu. Hai dos que resulten bien significatives. La primera ye una semeya xeneral de la nave central, na que se ve'l coru zarráu, primero del so esmantelamientu en 1902 por orde del obispu Ramón Martínez Vigil. Nel frente del coru aprecia la so puerta decorada (güei nel accesu a la escalera de la Cámara Santa), les imaxes de San Pedro y San Pablo y el retablu de la Virxe de la Lluz (güei asitiaes na Capiya del Rei Castu) y los órganos barrocos, que se perdieron tres la reforma del templu.

La otra ye una fotografía de la Cámara Santa, enlucida, delles décades enantes de la so destrucción nos sucesos revolucionarios d'ochobre de 1934. Como la vista xeneral de la ciudá, estes imaxes caltienles el Muséu Nacional del Romanticismu. Dientro de la Cámara Santa, Laurent tamién tomó imaxes de la Cruz de los Ánxeles y de la Cruz de la Victoria, qu'identifica como “La croix de Pèlayo” y de la que fotografia anversu y revés.

Nun ta claro cuándo se tomaron les fotografíes d'Uviéu, nin si Laurent les prindó nun únicu viaxe. La so actividá desenvuélvese ente 1856 y 1886, añu nel que fina en Madrid.

Nel fondu qu'acaba de ser volcáu n'internet, figuren amás fotografíes d'obres públiques de la rexón, como la ponte de Porto, que xune entá güei Ribadeo y A Veiga, y hasta la reproducción d'un cuadru de José Uría y Uría, qu'identifica como “Baile campestre en Asturias”. En total, l'archivu contien una docena de semeyes d'Asturies, de les qu'ocho son d'Uviéu. Anque más que'l númberu destaca la so calidá y el so valor testimonial y hestóricu.

Entá siendo relevantes, estes fotografíes de Laurent nun son toles que'l fotógrafu francés tomó en tierres asturianes. Fai alpenes unos meses, por cuenta de la esposición “La ciudad despierta. Oviedo / Uviéu en la colección fotográfica del Muséu del Pueblu d’Asturies”, que se presentó na sala d'esposiciones SabadellHerrero, pudieron contemplase delles semeyes reveladores del propiu Laurent. Ente elles, destacaben dalgunes como la que sacó al edificiu prerrománicu de Santa María del Naranco, o la so instantánea al emblemáticu Carbayón, el carbayu valtáu en 1879 porque atrabancaba la circulación na cai Uría. Son los pequenos retayos de la hestoria de la ciudá prindaos pol bon güeyu d'un pioneru de la fotografía que llegaron hasta los nuesos díes gracies al llabor d'investigadores, coleicionistes y museos.