Alejandro Valverde, uvieín, soldador, amestó mientres el confinamientu'l so oficiu y la so pasión como nunca imaxinara. Ye xugador de disc golf, la disciplina qu'encesta discos voladores nuna especie de canasta (fueyu) asitiáu a distintes distancies. Y cuando aparó too, en marzu del añu pasáu, quedó ensin posibilidá d'entrenamientos. Nun tardó en fabricar el so propiu fueyu. “Túvi que facer ún en casa”. Esti día, a la fin, Alejandro y otres cuatro decenes de xugadores volvieron disfrutar del so deporte al aire. Foi nel parque Pura Tomás, onde se celebró la primer preba de la Copa España, un circuitu con cinco paraes, que s'estrena na capital asturiana.

“Decidimos ser acordaos y esperar”, comentaben esti día Fernando López y Javier Fernández, directivos del Disc Golf Club Uviéu, mientres la competición se celebraba con normalidá, como si nada pasara en toos estos meses. “Esto engancha”, cunten los dos directivos, qu'amás son pioneros d'esta actividá n'España.

“La Copa tien cada vez más sentíu”, esplica Javier Fernández. Y ye que, anque'l primer campu de disc golf qu'hubo nel territoriu nacional ye'l d'Uviéu, cada vez más ciudaes s'axunten a un deporte que, consideren los directivos, nada tien qu'envidiar al fútbol o al baloncestu. Cataluña, Santiago, Madrid y Navarra son les otres paraes de la Copa d'España pa los amantes de los discos voladores. Pel momentu, Uviéu ye l'orixe por partida doble: del disc golf nel nuesu país y de la Copa d'España.

Nel campu, el catalán Joan Mayà espón cómo cree que puede siguir la crecedera del disc golf. “Falta enseñalo dende'l raigañu, llevalo a los institutos. Hai que crear cantera pa que garre relevancia”. Otros piensen que les enerxíes tienen de centrase en captar a los padres p'atraer a los neños. Ye'l casu d'Alejandro Valverde: “Hai que picar a los mayores pa que vengan los pequeños”.

Cada xugador tien la so hestoria, nengún entamó nel mundu del llanzamientu de discos de la mesma forma. Joan Mayà y Merlín Sales-Tomas yá veníen con parte del camín fechu cuando decidieron esplorar el disc golf, pos yeren xugadores d'ultimate, una especie de fútbol americanu con discos; otros como Iván Gutiérrez dieron de focicu con esti deporte de forma bastante casual: “Corría pel Parque d'Iviernu y ví a unos cuantos mozos encestando discos nunes canastes estrañes, salióme'l subconsciente de neñu y decidí xunime ensin pensalo”. Oríxenes distintos, pero mesmes ganes ya ilusión.

El factor familiar tamién xuega un papel protagonista nel disc golf. Ello ye que Karina Velázquez y Alejandro Valverde entamaron nesti deporte xunto a los sos trés fíos gracies al primer tornéu escolar de disc golf qu'entamó'l Club d'Uviéu. “Averamos ensin munches pretensiones y enganchonos a toos”. Fernando López, directivu, bromiaba inclusive con qu'hai families polítiques compitiendo: “¡Nunca unos consuegros pasaren tanto tiempu xuntos!”.

Ayuda tamién a esta actividá que la esixencia atlética nun ye muncha. Nun faen falta grandes virtúes físiques, anque sí ayuda depurar la técnica y la capacidá de concentración; ye una esperiencia algamadiza pa tolos bolsos, un discu nun pasa de 20 euros, xueguen al tiempu homes y muyeres, con sitiu tamién pa los neños. Nun se puede pidir más, suena too a ventayes.