El ritmu actual d'esplotación nun estropia los campos asturianos d'ocle. Asina lo revela un estudiu realizáu pola bióloga Jaclyn Higgins, quien conseñó que dende los años 80 hasta l'actualidá la biomasa d'esta alga acoloratada –de nome científicu “Gelidium corneum”– caltiense prácticamente intacta nos fondos marinos de la rexón. “L'ocle recupérase tolos años, asina que podemos dicir que la campaña d'arranque ye sostenible. Inclusive, nun atopamos diferencies significatives ente les zones que lleven más tiempu esplotándose y les del Oriente”, afirma Higgins, que ye norteamericana, en concretu, de Misuri.

La moza, de 26 años, cursó esti añu'l máster de Caltenimientu Marín de la Universidá d'Uviéu y dedicó'l so trabayu fin d'estudios a l'ocle, un alga desconocida pa ella, pero que captó'l so “interés” pol so componente “científicu” y “socioeconómicu”. Jaclyn Higgins atopó Asturies por casualidá somorguiando per internet. “Taba buscando un máster d'un añu n'Europa sobre'l mio campu –estudió'l grau de Bioloxía y Ciencies Marines na Universidá d'Alabama– y atopé Uviéu. Y como falo español, yá que lu estudié nel institutu, pensé que sería prestoso”, cuenta yá dende la so casa estadounidense. Higgins cerró'l cursu cola máxima nota nel so trabayu fin de máster, que-y dirixió'l decanu de la Facultá de Bioloxía y ún de los mayores espertos n'Asturies n'algues, José Manuel Rico Ordás.

El trabayu de la norteamericana sirvió a la Dirección Xeneral de Pesca, que ye la que regula la campaña d'arranque del 1 de xunetu al 30 de setiembre, pa pidir esti branu a los pañadores que nun concentraren la estracción d'ocle solo en dellos campos, sinón que se partieren per tou un sector –hai cuatro n'Asturies–. “Al traviés de la investigación de Jaclyn vimos que, en delles zones, los buzos concéntrense nún o dos campos bien bonos y nun tocaben el restu. Esto pasaba, por exemplu, nun campu pergrande qu'hai en Ribesella. Y eso tien depués un efectu directu sobre l'arribazón. Y equí de lo que se trata ye de que les dos modalidaes sían sostenibles”, afonda José Manuel Rico.

El catedráticu, perteneciente al departamentu de Bioloxía d'Organismos y Sistemes, puntualiza sobre l'estudiu de Higgins que, porque los campos d'ocle lleven bien la presión del arranque, eso nun significa que pueda medrar el so volume d'estracción. “Lo que comprobemos ye que la biomasa recupérase bien col ritmu actual d'arranque. Pero les algues son recursos vivos y siempres ye recomendable aplicar el principiu del precuru. Esto ye, afitar una llende per debaxo. Porque tamién entra en xuegu la variabilidá ambiental, como por casu les tormentes. Y d'esta forma compenses años bonos con años malos”, afonda.

L'arribazón, ensin datos

La campaña recién entamada, con 28 barcos, autoriza la estracción del fondu marín de 4.600 tonelaes, que, tres un procesu d'ensugáu, les fábriques tresformen n'agar-agar, un recursu que s'utiliza en melecines, cosmética y, inclusive, n'alta cocina. Lo que ye entá una interrogante pa los científicos ye l'impactu de la otra técnica d'estracción, la del arribazón, que consiste na recoyida na seronda d'esti “oru colorao” cuando la marea lu azota. “Naide diz cuántu estrayi y sería bonu que lo fixeren”, diz Higgins. Porque l'ocle, amiesta, “da nutrientes a les sableres”. “Nun se trata de llimpiar; ye un procesu natural: eses algues, si nun se recoyeren, quedaríen nel agua, descompondríense y convertiríense en materia orgánico. A naide se-y escurre retirar la foyarasca nun monte. Amás, l'arribazón supón un usu de tractores nes playes y eso siempre tien un impactu”, afonda José Manuel Rico. D'ende la importancia de que los pañadores apurran datos a l'Alministración.

¿Y qué hai del cambéu climáticu? Pos, poques gracies, tien un impactu sobre l'ocle. Investigadores del País Vascu comprobaron que la frontera de distribución movióse del este al oeste. Esto ye asina porque l'alga gelidium nun lleva perbién el calor y la tresparencia de l'agua –prefieren la solombra–. De resultes d'esi desplazamientu, comenta Rico, yá se detectó la so presencia nel estremu occidental de la rexón, en Tapia y Castropol. Agora bien, entá van tener que pasar munchos años –si sigue l'enclín– pa que se puedan convertir en campos d'estracción.