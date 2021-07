El Padre José “Pepín” Álvarez Lobo, nacíu nel pueblu de La Fistiel.la, perteneciente a la parroquia de Nembra, finó tres una dilatada y sacrificada carrera sacerdotal. Esti apreciáu cura ayerán dedicó una gran parte de la so vida como ministeriu a evanxelizar a los indíxenas de Centroamérica “nunos tiempos nos que nun resultaba bien visto pol poder, tanto políticu como eclesiásticu, pero esta torga enxamás lu fixo arrenunciar a la so infrayable relixosidá”, apuntaron esti día dellos allegaos.

La enfermedá terminó por quebrar la so salú, lo que nel so momentu lu obligó a retornar a España, onde siguió'l so periplu eclesiásticu dientro de la orde de los padres dominicos. Asumió responsabilidaes en distintes parroquies, una de les postreres nel pueblu de Col.lanzo, onde se lu recuerda bien cariñosamente poles sos mises y rezos n'asturianu, llingua de los sos oríxenes de la que siempres s'alzó como un gran protector y divulgador. Pepín Álvarez destacó como un convencíu defensor del asturianu, lo que lu llevó a traducir obres relixoses, como “El tchibru de Xob”, “El Sentu Roseriu” o les homilíes. Publicó tamién un estudiu de toponimia y vocabulariu de Nembra nel qu'amosaba la so fonda conocencia de la variedá del asturianu amestáu al conceyu d'Ayer.

El Padre Lobo, como yera conocíu cariñosamente n'Ayer, nació en 1937 ya ingresó siendo entá bien mozu na Orde de Predicadores, na que recibió la ordenación presbiteral. Dientro del so llabor como misioneru, tuvo trabayando en Nicaragua y Costa Rica, onde coincidió col llangreanu Gaspar García Laviana. Darréu, de regresu n'Asturies, tuvo destináu en delles parroquies de Tinéu.

Pepín Álvarez Lobo foi tamién el principal biógrafu del obispu Valdivieso, una figura central de la defensa de los derechos de los indíxenas, contemporáneu de Bartolomé de las Casas, ya inspirador del movimientu cristianu de lliberación.

La noticia del fallecimientu del relixosu xeneró un fondu sentimientu de pena en tol conceyu d'Ayer.