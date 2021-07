El Conservatoriu Superior del Principáu d'Asturies tien en nómina a tou un doctor en composición pola Universidá d'Oxford. Manuel Martínez Burgos, catedráticu de composición del centru uvieín, foi distinguíu col Doctoráu en Composición de la prestixosa Universidá británica. Un finxu que Martínez Burgos llogró en superando un siguimientu de toles sos composiciones nos postreros cinco años per parte de la universidá.

“Toi mui contentu y siéntome mui honráu, que yo sepa nun hai otru doctor español en Composición, una modalidá de doctoráu que s'otorga en base a les obres que presentes, sobremanera sinfóniques. Son munchos años de trabayu pa llegar a esti puntu: nun ye solo esos cinco años que tán viendo les tos obres, ye tol trabayu qu'hai detrás, desque empecé a estudiar música de pequeñu”, esplica Manuel Martínez Burgos.

La universidá británica siguió la trayectoria del compositor ente 2015 y 2020, un períodu nel qu'estrenó delles composiciones orquestales. “Ún de los estrenos fícelu ellí, n'Oxford, y otros nel Auditoriu Nacional. Y tamién fixi ún n'Uviéu, d'una de les obres qu'entraron nel doctoráu: ye una obra pa pianu solu bastante llarga, de casi una hora, que presenté nel Auditoriu Príncipe Felipe, nel branu de 2019, dientro del ciclu de branu que fixo'l Conceyu d'Uviéu. Toi percontentu de qu'esa obra en concreto tea incluyida”, esplica Martínez Burgos.

A la de argumentar la concesión del doctoráu, el tribunal destacó l'usu maxistral de la orquesta per parte de Martínez Burgos, en que la so obra amestase riqueza y claridá. Amás, sorrayóse l'universu harmónicu del compositor, a quien reconocen como una voz orixinal.

Anque Martínez Burgos yá cuntaba con un primer doctoráu, llográu na Universidá Autónoma de Madrid en 2004, reconoz qu'esti d'Oxford ye especial pol prestíu de la universidá británica y pola dificultá pa llogralo. Pero amás, Martínez Burgos espera qu'esti finxu que llogró sirva pa motivar a futuros compositores a siguir los sos pasos. “Si esto puede valir pa que los mios alumnos se sientan más motivaos, entós la xugada ye redonda”, señala'l compositor.

Dende'l so puestu nel Conservatoriu Superior, Martínez Burgos aprecia un interés creciente pola composición, anque llamenta qu'una serie de decisiones alministratives tean torgando esi desenvolvimientu. “Esti añu rexistramos munches inscripciones. Suelen entrar cuatro alumnos per añu, qu'en cuatro cursos faen un total de 16. Non siempres cumplimos esi ratio, pero esti añu produciéronse bastantes inscripciones, con alumnos llegaos inclusive de rexones como Murcia, porque amás somos un centru de referencia na Cornisa Cantábrica”, sostién Martínez Burgos. “Pero por desgracia”, añede, “la Conseyería (d'Educación) punxo a la fin menos places de les que concedió nun primer momentu, y amenorgaron a prácticamente la metá. Tamos un poco disgustaos y plasmaos por esta decisión, y ye una pena que pase esto nun conservatoriu como'l nuesu, que va bien”.