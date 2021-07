La futura Ley de medidas administrativas urgentes, que salió a información pública'l 25 de xunu, afita'l sistema col que'l Gobiernu asturianu pretende desaniciar torgues burocrátiques qu'eternicen, dacuando, un bon númberu d'obres. Asina, suprime o allixera xestiones urbanístiques, medioambientales o de patrimoniu cultural. Nesti últimu llugar destaca, no tocante a los horros y paneres, que se cuenta evitar el trámite d'autorización previa pal so caltenimientu, lo que va contribuyir a evitar el so posible deterioru mientres la espera pola llicencia. Esto ye, propón qu'en determinaes actuaciones d'índole menor, tendentes al so caltenimientu, les obres sían autorizaes directamente polos ayuntamientos, ensin esperar a un informe específicu de Patrimoniu.

L'asturianu Fernando Mora, arqueólogu y miembru de l'Asociación Amigos del Horru Asturianu y miembru de la Rede Hórrea, esplica al respeutive que se trata d'actuaciones de caltenimientu necesariu, “como pue ser, por casu, iguar el teyáu, porque un teyáu con mala traza contribúi al deterioru xeneral del horru o la panera; iguar pequenes pieces o, por poner otru exemplu, endrechar un pegollu".

En casos asina ye cuando se prevé aplicar la nueva normativa, una vegada aprobada, pa entainar les actuaciones nel bien mueble, ensin que faiga falta un informe final de Patrimoniu. Agora otra cosa ye cuando falamos, por exemplu, d'una restauración d'un horru del sieglu XVII o asemeyao, que yá ye una cuestión mayor. Por eso, lo qu'hai que facer ye entainar los trámites de delles xeres cencielles por que los propietarios puedan realizar un caltenimientu básicu”, esplica.

Dellos profesionales del sector de la construcción d'horros y paneres, como Joaquín Grana, de Corniana, desconocen esta previsión y señala que “tou lo que sía entainar trámites bien, pero tamién fai falta qu'entainen igualmente les llicencies de Patrimoniu. Nun podemos esperar seis meses pa reparar, por exemplu, los horros d'estilu Villaviciosa cuando'l deterioru fai que les pintures suman por completu. Necesitamos la llicencia definitiva rápido”, matiza.

Pipo Estrada, ún de los trés propietarios de la gran panera de Santianes de Molenes, en Grau, recuerda que presentó en dos ocasiones una solicitú pa iguar el teyáu, “y entá nun se nada, y va facer dos meses. Tou lo que sía entainar trámites ye positivo pero tamién tamos pendientes de les subvenciones pa les meyores, porque somos munchos y hai trabayos de caltenimientu y arreglu que nos cuesten muncho dineru a los propietarios”, recuerda. Y añede: “Equí había una panera formosa de dellos propietarios que fueron desapaeciendo. Fai 20 años, si se tuviera iguao, siguiría de pies, pero sufrió un deterioru terrible. Cayó va unos díes y ende tán los pegollos, en suelu”.