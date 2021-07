La bióloga madrilana Celia Serrano Laguna escoyó Asturies pa vivir atraída pola so naturaleza y por una vida sele nel campu. “Trabayé n'investigación empobinada al caltenimientu de la fauna, concretamente n'anfibios, ye una tema que m'apasiona pero, a nivel llaboral, taba complicao, con contratos precarios y cansé. Foi cuando pensé que yera'l momentu d'entamar, que ye daqué que siempres tuvi ehí”, esplica ella.

La moza madrilana confiésase namorada del llugar nel que vive, en Torazu, y de lo que fai, la ellaboración de cosmética natural y ecolóxica que'l so ingrediente principal ye l'aceite d'ablana, y que robla col nome de “Ablana Cosmética”.

La elección de Cabranes nun foi casual. Diba tiempu que yera conocedora de qu'esistía una rede d'emprendimientu rural importante y con xente mozo con proyectos asemeyaos al de so, como ella mesma esplica. “Sabía qu'equí se taba instalando xente que quería salir de la ciudá, asitiar nel mediu rural, tar en contactu cola naturaleza y trabayar nella. L'atopame con esta comunidá de xente que, amás acuéyete tan bien y ayúdate, facilitó que diera'l saltu y viniera a Asturies a vivir y a trabayar equí”, diz.

Y darréu esplica que'l ponese al mandu de la so producción artesano y ecolóxico de cosmética natural, nun foi d'un día pa otru: “fixi una transición. Yo nel so día tenía un contratu por cuenta ayena y empecé a combinalu colos mios primeros pasos na ellaboración de cosmética natural. Empecé a dame a conocer nos mercaos, vi qu'esto podía funcionar, y vini equí pa dedicame yá a ello, pos amás tenía unos aforros. Amás equí hai ayudes a entamadores, en Madrid non, y concediéronme una que ta por llegar”, esplica ensin disimular la pasión que siente pol so trabayu y por vivir onde vive. “Equí comparto instalaciones con otros entamadores que tienen llaboratoriu pa poder trabayar, y colos que llegué a un alcuerdu “, diz.

Tocantes a los empiezos, señala que nun foi fácil pos, por exemplu, “l'atopar vivienda foi complicao y entá sabiendo qu'hai munches viviendes vacíes, pero depués d'un tiempu alcontré una con un preciu razonable y onde toi bien a gustu”, recuerda.

Amás equí atopó'l productu base y estrella de la so cosmética: l'ablana. “Yo yá venía muncho per Asturies primero d'afitar equí la mio residencia, y yá conocía bien les sos propiedaes. Ye un aceite que nutre enforma la piel pero nun la engrasa y ye amañosu pa tou tipu de pieles. De sópitu vi que n'Asturies había una ablana especial. Hai estudios que respuenden por la so calidá y riqueza n'oligoelementos y vitamines. Ye una ablana espectacular. Hai munches ablanes pero nun hai munches que se procesen. Yo, pel momento, nun tengo problema porque la mio producción ye bien piquiñuca”, señala.

Xunto col aceite d'ablana, nos sos distintos productos pa cara, cuerpu y pelo, tamién hai otros aceites esenciales como'l de llimón, cipres, romeru o rosa mosqueta y estractos de plantes como la caléndula, lavanda, el llantén, la ortiga o la salvia, por citar malapenes dalgunos. “Yo viendo per internet y tamién en delles tiendes ecolóxiques d'alimentacion y cosmética n'Asturies”, matiza.

Ella cree que se puede vivir y entamar nel campu, pero tamién cree que nun ye nada fácil non yá empezar, sinón tamién caltenese. “Nel mio casu ta cumpliéndose pero bien ye verdá que lo tengo más fácil por esi sofitu mutuu qu'hai equí ente toos los entamadores que tamos nel viveru. Anque sía namás a nivel emocional, ye perimportante nun sentite sola y cuntar con compañeros que siempres tán dispuestos a echar un gabitu. Per otru llau tenemos una gran visiblidá nel mercáu local que celebramos equí, El Tenderete, ye un escaparate espectacular pa los que tamos empezando” señala esta muyer que, cuando nun trabaya, disfruta pasiando pel monte cola so perra, faciendo yoga y colos potros que tien dende va un añu.