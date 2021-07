“El venenu que m'entró cuando trabayé na llibrería qu'había nesti mesmu sitiu con 14 años namás foi lo que determinó la mio vida”, cuenta Amador Fernández al facer balance de los 40 años de la galería Cornión, allugada na cai de La Mercé de Xixón. Foi naquella adolescencia, buscando un trabayu veraniegu pa sacar un dineru, cuando crució per primer vegada la puerta de la que daquella yera la llibrería Atalaya. “Cuando acabé l'institutu buscaba un ambiente que me prestara pa trabayar y atopé la llibrería”, diz. “El dueñu del local yera amigu de toos los pintores y artistes que yeren de la ciudá o pasaben perequí nesa dómina, y pa mi foi una auténtica suerte, porque m'encantaba esi ambiente”, rellata'l veteranu galerista, que güei xueves inaugura una esposición colectiva por cuenta de la efeméride sol nome “De ayer y hoy”, formada por más de sesenta obres de 30 autores (ente los que s'alcuentren El Roto, Miguel Galano, Pelayo Ortega, Luis Fega, Josefina Junco, Tadanori Yamaguchi y Miguel Watio) que faen una repasu pela hestoria del llugar.

El venceyu definitivu de Fernández col local diba llegar depués. “Trabayaba en Cáceres, nuna central nuclear, cuando tuvi la oportunidá de volver ya impulsar Cornión, como llibrería y galería”, diz. Una decisión que tomó fai yá cuatro décades y de la que nun se duel, magar que nel so momentu, foi una decisión venturera. “Yera un sitiu onde yá trabayara, pero tamién significaba camudar dafechu de vida”, comenta. “Vini a sabiendes de que diba perder dineru”, añede. “Yera un proyectu que m'emocionaba, el de los llibros y l'arte, y echando la vista tras nun tengo duldes de qu'atiné”, remata.

A los sos 68 años, Fernández nun tien intención entá d'aparcar el so venceyu cola galería xixonesa, anque reconoz que nun siempre ye fácil. “La llibrería yera lo que más esclavizaba, porque entrábemos a les 8 de la mañana y nun sabíemos cuándo acabábamos”, cuenta Fernández. “El trabayu na galería ye muncho más llixeru, déxate compartir munchos ratos con amigos y artistes”, prosigue. Nun hai dulda de que Cornión ta en bones manes, y ún de los sos secretos ye “la manera como la llevamos, en familia, la mio muyer, la mio fía y yo”, desvela'l veteranu galerista.

El güeyu espertu d'Amador Fernández tien visto arte enforma y lo que nun ye arte, pero nunca pasara per delantre d'él nada asemeyao a lo qu'asocedió cola pandemia. “El covid fixo munchu dañu socialmente a tol mundu y económicamente toos tamos careciendo”, diz. Lo que tien claro ye qu'entá ta llueñe de querer abandonar el so particular llar. “Inda me veo unos años más equí, tengo cuerda pa ratu”, bromia.