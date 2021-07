Lo cabal ye empezar asina: llámase Andrea Bouzas y ye de Mieres. Tien 36 años de vida trabayada, ye madre d'una rapaza y estudia terceru de Medicina na Universidá d'Uviéu. Escucha música siempre que puede y ama la lliteratura. Heredó, del so güelu, una “Olivetti” gastada y la pasión por escribir. Agora sí: Andrea Bouzas tamién carez dolor crónicu dende va cuatro años, pero nun quier que namás eso la defina.

Esta mierense acaba d'escribir un ensayu, “Yo dolor”, y busca sofitu pa la so edición. Entamó una campaña de “crowdfounding” (microdonaciones al traviés d'internet) na plataforma “Verkami”. Va ser la so tercer obra, depués de “La chica del zulo” (editorial Verbum, 2019) y “Lilitaw” (autoeditáu, 2020).

Tien el xestu tan atentu que ye casi imposible saber que llucha a diario con ella mesma. “Pero ye asina. Vivir con dolor crónicu ye dexar de vivir contigo pa entamar una batalla contra ti”, afirma. La so vida camudó cuando la operaron d'una hernia na espalda. Sufrió una entueyu relativamente frecuente, denomináu ciruxía fallida de columna. Nel so casu complicóse, porque “el repulgu xeneró fibrosis y esto produzme un fuerte dolor”. Fai daqué más d'un añu instaláron-y un neuroestimulador –“una especie de petaquina que llevo dientro”, matiza ella– p'ameyorar la so calidá de vida.

Col dolor yá más controláu, decidió empezar a escribir. Esplica, xesticula enforma coles manes, que la so obra axunta esperiencia vital, autobiografía y muncha documentación. “Tien muncha bibliografía”, sentencia. Un puntu importante, añede, porque “nos grupos de redes sociales atopes muncha información, ye verdá, pero tamién muncha desinformación. Quería ayudar a otres persones que pasen polo que yo paso, siempres dende la ciencia y la conocencia”, destaca.

Y dende l'alma. Porque, reconoz, “los enfermos de dolor crónicu tenemos que facer autocrítica. Dacuando llévenles les persones que nos quieren, los más allegaos… ellos solo quieren ayudanos, tenemos que danos cuenta”. Otru apunte pa tomar nota: “Tenemos que llevar por bandera l'optimismu. Nun ye fácil, pero tenemos que redirixir la situación pa poder siguir alantre”.

Eso fixo ella. Camudar l'oxetivu, enfocar llueñe. “Yo tuvi dellos negocios, d'hostelería y de comerciu, pero dixéronme que nun podría siguir llevantando pesos y decidí volver a la carrera de Medicina”. Cuando la retomó, llevaba más d'una década colos llibros colgaos: “Dexelo porque la neña yera mui pequena, agora yá tien 18 años y yo tengo más llibertá… Amás, dixi que daqué tendría que facer, porque tul día en casa nun puedo tar”. Piensa na especialización, pero entá nun se decidió. Gústa-y la medicina de rehabilitación, la neumoloxía… “Lo cierto ye que m'interesen toles asignatures qu'estudio, nun sé si ye bono o malo”, ri.

Ri enforma, magar la so vida nun ye fácil. “Aplico tolo que cuento nel llibru… intento ser optimista, ye que nun queda otra”. La publicación de “Yo dolor” ta agora en manes de los sofitos que reciba. El “crowdfounding” de Verkami busca recaldar 2.200 euros, de los que casi'l sesenta por cientu van destinase a la edición. El restu, a otres actividaes como la publicidá, diseñu de portada o unvíos. “Toi contenta porque, nestos primeros díes, consiguí yá delles aportaciones”, esplica. Tola información ta disponible na páxina de “Verkami”.

Ye un llibru pa tola sociedá. Porque, diz Bouzas, que los pacientes nun lo tienen nada fácil: “Dacuando abulta que nun te creen, que-y eches cuentu… Quiciabes ye más fácil entender el dolor cuando ye daqué aparente al güeyu, como un brazu rotu. Pero hai dolores que lleves per dientro”.

Ye'l so casu. La so dolencia ye incurable y dexenerativa. Nun tien previsto dase. “Nun voi dexar que me carcoma'l dolor, nun voi dexar que m'atrape”. Quier siguir gastando la “Olivetti” heredada, baillar la música que-y gusta, acabar la carrera. Resumelo ella: “Quiero vivir. Porque la vida, venga como venga, ta pa vivila”.