La primera proeza foi llograr participar nun eventu que suel ser esclusivu pa escoceses; la segunda facese cola victoria. Los trés componentes del grupu de folk modernu “Deira”, salieron vencedores el sábadu 29 de xineru na “Battle of The Folk Bands” celebrada en Glasgow. Finxu que consideraben “imposible”, talo y como aseguren. El tríu de composición astur-andaluz axuntó a los sos trés músicos de casualidá, cuando va trés años fueron contrataos pa tocar so la carpa d'Asturies nel Festival Intercélticu de Lorient, na Bretaña francesa. Gonzalo Llao, de Xixón, Salvador Daza, sevillanu afincáu en Madrid, y Juan Almaraz, de Cádiz, entendiéronse a la perfección y, magar caún d'ellos tenía la so banda, decidieron axuntase dacuando pa da-y forma a “Deira”. “Los trés estudiamos clásica nel Conservatoriu y somos apasionaos del folk, eso xuniónos muncho”, esplica Almaraz en nome de tolos integrantes.

Los ensayos a lo llargo de la pandemia fueron vía online, y cuando pudieron volver alcontrase ficiéronlo rotando peles ciudaes de pertenencia de caún, anque, según reconoz Almaraz, el so puntu d'alcuentru más avezáu ye Asturies. Agora que se convirtieron nos peculiares ganadores del festival d'Escocia, llueven oportunidaes y llamaes. “N'apenes trés díes yá nos tienen ufiertao dos festivales y dalguna oportunidá en tierres escoceses”, cuenta Llao. Ente ellos bromien con que “va tocar mudase hasta ellí”. Talo y como dicen ta abultándo-yos vivir un suañu, non solo pol tributu que-y arrincaron a Reinu Uníu; tamién pola cantidá d'amistaes, ufiertes y conocencies que lleven d'ellí.