Los astilleros asturianos d'Armón y Gondán cerraron 2021 con una cartera de pidíos formada por un total de dieciséis barcos, el mayor númberu dende 2017 y superior tamién a los contratos de los constructores navales del País Vascu (15 buques) y Galicia (14). Sicasí, si la carga de trabayu se mide pol indicador CGT (acrónimu de la espresión inglesa “compensated gross tonnage”, que tien en cuenta les tonelaes brutes de los barcos y la complexidá del procesu de fabricación), los astilleros de la rexón tienen una cuota del 30%, frente al 37% del País Vascu y el 33% de Galicia. En númberu de buques, la cartera d'Armón y Gondán n'Asturies representa'l 35,5% del total.

Armón. Los pidíos ataos pol grupu pa les sos instalaciones asturianes son doce: nueve pa Navia y trés pa Xixón. La compañía que pilota Laudelino Alperi sigue sacando réditu de la so bona posición nel mercáu de la fabricación de pesqueros, con encargos pa les flotes d'España, Arxentina y México. Fora d'Asturies, Armón axunta a la so carga de trabayu cuatro contratos pal so astilleru de Vigo, incluyíos dos ferris.

Gondán. Según reflexa la información asoleyada pol Ministeriu d'Industria sobre l'actividá del sector naval nel tramu final de 2021, el grupu presidíu por Álvaro Platero cerró dos nuevos contratos l'añu pasáu pa entrambos dos buques de serviciu a parques eólicos marinos por encargu d'Edda Wind, empresa perteneciente al grupu noruegu Østensjø. L'astilleru de Gondán en Castropol convirtióse nun referente internacional de la fabricación d'esi tipu de barcos, frutu de la estratexa d'especialización de la compañía nun segmentu en clara espansión y tamién del so estrechu venceyu comercial col citáu armador nórdicu. La cartera de pidíos de Gondán a 31 d'avientu taba formada por cuatro d'esos barcos contrataos con Østensjø.

Armón y Gondán compiten xunto a la compañía Marina Meridional pola axudicación del astilleru vigués de Hijos de Barreras, quebráu y pendiente d'una decisión de venta que tien de tomar el Xulgáu de lo mercantil númberu trés de Pontevedra. Nun autu fecháu'l martes 8, l'autoridá xudicial habilitó un nuevu plazu de diez díes por que les trés compañíes “puedan ameyorar les sos ufiertes”, “si cuenten con que ye procedente”.