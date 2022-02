“Cuando ún intervien nun paisaxe como'l d'Asturies tien el noventa por ciento fecho, y lo que pretendes ye pasar a formar parte d'él, sumir”. Nacho Ruiz Allen (Uviéu, 1975) paez que llograra esi seyellu y mimetismu arquitectónicu nel mirador que proxectó xunto al so sociu Jose Antonio Esquiroz (Zon-e arquitectos) en Texeo, Riosa. Hasta agora. La prestixosa plataforma internacional ArchDaily acaba de dar bombu y publicidá a la obra en metiéndolu na llista de los candidatos a “Edificiu del añu” (“Building of the year”) na categoría de “instalaciones y pequeña escala”. El plazu pa votar por él acabó'l 8 de febreru, con opción, depués, de pasar a la fase de 5 finalistes de la que va salir el ganador a mediaos de mes.

Dende 2015, cuando se diseñó y s'executó, nin Ruiz Allen nin Esquiroz fixeren nada por espublizar aquel pequeñu proyectu que-yos llegó de la mano de la empresa de restauración ambiental Congeo. El Conceyu de Riosa encargara a esta firma encuriosar la entrada de la mina y executar el mirador. “So esi paragües”, esplica Ruiz Allen dende Dinamarca, a puntu de tornar a España depués de seis años d'esperiencia escandinava, “quixímos recuperar d'un xeitu actual una mirada al pasáu, con una pasarela que sigue'l trazáu pel que diben les vagonetes y s'empericota sobre'l muriu de formigón onde volquiaben los materiales a la planta de tratamientu”. El proyectu yera esencial pero non cenciellu. Había que facelu rápido, col mínimu presupuestu y pensáu pa durar ensin casi caltenimientu. La caminada de media hora dende'l pueblu de L.lamo per una pista de tierra amañosa namás pa touterrenos complicábalo más. Tou ello condicionó la elección de materiales “mínimos y duraderos”. “Decidímonos pola chapa d'aceru corten porque avieya bien y rápido pasa a formar parte del paisaxe, y pal suelu reciclamos travieses de les víes del tren. Básicamente, con esos dos materiales, tentamos de consiguir daqué qu'encaxara de manera amable col llugar, que formara parte del paisaxe, que nun fuera un contraste”. Agora que'l Conceyu de Riosa estudia la descontaminación de los terrenes pa la reconversión de too el vieyu conxuntu mineru n'área recreativa, el mirador caltien el so diálogu mínimu, en xuxuriu, cola sierra del Aramu y con una redolada afuracáu pola mano del home dende fai cuandu menos 4.500 años. Un gran marcu remata'l mirador, enmarcando'l paisaxe y apurriendo nel antepechu (otra idea pa combatir l'habitual esgonciadura de los paneles informativos) información sobre los distintos elementos de la mina, grabaos nel aceru. Tantu disimulu por nun interferir nin col paisaxe nin cola naturaleza convirtió'l mirador de Texeo nun proyectu “escondíu” pa los sos arquiteutos, y por eso'l camín hasta empericotase a la final de los “Building of the Year” 2022 d'ArchDaily resulta más singular. Esta plataforma internacional escueye los sos candidatos ente los proyectos d'arquitectura que foi publicando a lo llargo del añu anterior. El mirador de Texeo apaeció nel portal d'ArchDaily en 2021, pero nengún de los sos autores lu mandara a la publicación. Cuenten que nel so día publicóse nuna revista italiana y creen que foi gracies a les fotografíes qu'encargaron a Miguel de Guzmán como tuvo d'aterrizar n'ArchDaily. Eses imaxes sí tuvieren ciertu espardimientu porque tuvieren espuestes nuna amuesa de la embaxada española en Tokio. Esta nun ye la primer vegada que l'arquiteutu uvieín opta a un reconocimientu pol so trabayu coles cuenques mineres asturianes. Na mesma dómina en qu'executaba'l mirador de Texeo, Ruiz Allen y la so pareya, Sara López Arraiza, ellaboraron el llibru que creció n'esposición “Aprendiendo de les Cuenques”, y qu'acabó recibiendo'l premiu Europa Nostra n'Oslo. Afincáu estos postreros seis años en Dinamarca, Allen prepara agora'l so regresu a Asturies, con dellos proyectos na recámara a los que sigue venceyáu, como'l de la pasarela ente estaciones d'Uviéu, y la voluntá de poder trabayar equí la mirada arquitectónica nel mediu natural. “Ye lo que quiero facer nel futuru, porque'l paisaxe d'Asturies ye la lleche”.