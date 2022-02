L'enclín a la baxa que vien manifestando nes dos décades postreres el tamañu de los bocartes acentúase, según les observaciones que realizaron los biólogos marinos participantes na última campaña Juvena, que se realiza dende 2003 con aquél de sacar conclusiones p'afitar les llendes de captura de la especie en función de la so biomasa estimada. Estos científicos llamen l'atención sobre'l fechu de que los xuveniles de bocarte (l'estadiu anterior a que'l pexe se faiga adultu y pueda ser pescáu comercialmente) medíen, de media, 10,6 centímetros en 2004 y los analizaos l'añu pasáu, la metá: 5,3 centímetros. N'años entemedios como 2010, la mengua del tamañu tamién se conseñó: 8,3 centímetros. En 2020 esi tamañu mediu foi de 6,1 centímetros, polo que nun exerciciu namás, los bocartes del Cantábricu perdieron casi un centímetru de llargor.

El cambéu climáticu y el calentamientu de los mares “supon una amenaza pal suministru mundial de pescáu”. Asina lo recueye l'informe “Smaller fish species in a warm and oxygen-poor Humboldt Current system” publicáu'l pasáu 6 de xineru na revista “Science” y que sollerta del paulatín amenorgamientu de la talla de delles especies. Los autores d'esti estudiu basaron precisamente'l so trabayu nel bocarte, una especie d'importante valor comercial.

Que los hominos tan moviéndose cada vez más al Norte en busca d'agües fríes por mor del cambiu climáticu nun los garra de sorpresa a los investigadores. Según un estudiu de la Universidá de Wageningen (Holanda), col que collaboró yá en 2013 l'Institutu Español d'Oceanografía (IEO), el calentamientu de l'agua amontó la población de bocartes nel mar del Norte, una zona fuera del so hábitat natural, el Golfu de Vizcaya. Agora los científicos avisen de qu'esti pexe que llega a la mariña asturiana en primavera podría ser reemplazada por otros más pequeños, lo que supondría, dicen, un “grave problema” pal sector pesqueru.

En realidá, mesmo los pescadores que la industria conservero –qu'utiliza los hominos como materia prima pa ellaborar anchoes– yá lleven años en máxima alerta pola progresiva mengua del tamañu de les captures. Pa los pescadores esti problema “de talla” traduzse en menores ingresos (los exemplares pequeños páguense nes rules a precios más baxos) y pa les fábriques de conserves, en falta de materia prima que tienen de suplir cola adquirida n'otros mares.