Cuando aportaron al aeropuertu de Beirut, en xunu de 2005, los integrantes del grupu asturianu de folk “Felpeyu” atoparon con un taxista que los taba esperando. Enseñaba un cartelu nel que tendría de figurar el nome de la banda, pero'l taxista confundiérase y renomáralu como “Seltegu”. L'anécdota dio-y a Ruma Barbero, integrante del conocíu grupu, el títulu de la so nueva obra, cola que ganó en 2019 y per tercer vegada consecutiva'l premiu “Alfonso Iglesias” de cómic n'asturianu, concedíu pola Conseyería de Cultura. Agora sal publicada na editorial Impronta esa hestoria que cuenta la xira d'una selmana de “Felpeyu” pel Líbano, la “más exótica” del grupu y que-y sirve a Barbero p'amosar el panorama sociopolíticu d'un país machucáu pola violencia.

Llegaron al Líbano p'actuar nun festival que conmemoraba los 15 años del final de la guerra civil, que costara 120.000 muertos. Con too y con ello, yeren tiempos felices pa los músicos asturianos, qu'un añu depués diben sufrir un accidente de tráficu que-y costaría la vida a dos carismáticos “felpeyos”: Ígor Medio y Carlos Redondo. “Seltegu” remóntase a los tiempos en qu'entá taben toos xuntos; “los míos hermanos musicales”, diz Barbero.

“Foi bien guapo vivilo”, diz esti músicu, dibuxante y profesor xixonés que compartía con Ígor Medio una fraternal amistá, la música y tamién la so pasión poles historietes, que Medio desenvolvió en LA NUEVA ESPAÑA al traviés de les sos tires veraniegues de “La familia Castañón”, nes que demostraba la so maestría gráfica. Ígor Medio va ser, en mayu, l'autor homenaxáu na Selmana de les Lletres. Esti añu diba cumplir 50 años y por cuenta d'esa efeméride Barbero ta entamando con otros músicos un gran conciertu d'homenaxe nel que van tocar la nueva formación de “Felpeyu” y una ventena de convidaos musicales.

“Seltegu” –onde sobresal la recreación del paisaxe urbano libanés nun estilu de llínia clara– ye un viaxe autobiográficu a un pasáu feliz en metá del polvorín d'Oriente Mediu. Los integrantes de “Felpeyu” desembarcaren ellí a pidimientu de la Embaxada d'España. “Foi per aciu d'un lleonés que se llamaba Jesús y que nos conociera cuando él taba en Camberra, na nuesa xira australiana”, recuerda Barbero. Los “felpeyos” fixeron trés xires per Australia por iniciativa de Roger Holdsworth, un maestru y consultor n'educación con programa de radio en Melbourne onde, na so esploración de les músiques de tou'l mundu, atopó a “Felpeyu” y namoróse de la so música. “Contactónos y depués Ígor encargóse d'entamar una xira d'un xeitu artesanal dafechu”, esplica Barbero. Fueron en 2001 y los dos años siguientes. Anguaño siguen llegando-yos correos d'almiradores pa que vuelvan pellí ya interesándose polos sos nuevos trabayos musicales.

Ruma alica en “Seltegu” aquellos díes felices de conciertos pel Líbano y guarda pal final un mensaxe, a manera de moralexa. “Pero nun quiero desvelala. Foi daqué que nos esplicó un canariu que conocimos ellí, que llevaba más de venti años viviendo na zona y taba casáu con una muyer exipcia. Él esplicónos por qué, ente los grupos españoles, nos escoyeron a nós; por qué tábemos tocando nós ellí y non un grupu de flamencu”. La respuesta ta dibuxada en “Seltegu”.