Entrenar como un astronauta ye posible, inclusive dende los colexos. Gracies al programa “Mission X”, de la delegación n’España de la Oficina de Recursos Educativos de l’Axencia Espacial Europea (Esero), los pequeños del Marcelo Gago pueden desenvolvese física y mentalmente completando misiones en forma de kilómetros ficticios p’aportar hasta la Lluna. Trátase d’un desafíu educativu d’ámbitu internacional que se centra na condición física y la nutrición, y afala al alumnáu a entrenar como astronautes. “Nun fai falta dicir más nada; solo sabiendo que tán entrenando como astronautes salen motivaos a onde sía”, celebra José Luis Vega, profesor d’Educación Física del Marcelo Gago.

A lo llargo del proyectu, los neños practiquen el razonamientu científicu y el trabayu n’equipu mientres participen en misiones práctiques d’entrenamientu dirixíes a la fuerza, la resistencia, la coordinación, l’equilibriu y la conciencia espacial. Munches de les llecciones y actividaes tán venceyaes al plan d’estudios de Ciencies y tienen un enfoque claru na salú y la nutrición. Nesti sentíu, esplica José Luis Vega, los alumnos trabayen d’un xeitu multidisciplinar mesmo de forma individual como colectiva. “Tienen un cuadernín onde van apuntando los sos llogros y metes”, señala’l docente, que dacuando compaxina l’entrenamientu espacial con dalgún conteníu audiovisual que los motive entá más.

Per otru llau, nel so apueste pola vida saludable del alumnáu, la Conseyería de Cultura destacó’l compromisu del Marcelo Gago cola so integración na rede de centros escolares promotores de l’actividá física y la salú, xunto al colexu Dolores Medio, n’Uviéu; la Inmaculada, tamién n’Uviéu; el colexu Evaristo Valle, en Xixón, l’Institutu Doctor Fleming, n’Uviéu; l’Institutu Río Nora, en La Pola Siero, y el centru Juan Luis Iglesias Prada, en Llangréu. “Visibiliza’l trabayu y el compromisu mesmo del profesoráu como de los alumnos”, festexa Javier Sarasola, director del colexu Marcelo Gago.

Según datos apurríos pol profesor d’Educación Física del centru educativu avilesín, “el 40 por cientu de los alumnos del centru nun faen actividaes físiques fuera del colexu”. Sicasí, les actividaes escolares ufiertaes nesti sentíu seríen abondo pa un desenvolvimientu físicu y mental plenu de los neños. “Revalorizamos un área importante dientro de la sociedá actual como ye l’actividá física y la vida saludable”, apunta Vega. Nel currículu escolar del Marcelo Gago –amás de les habituales clases d’Educación Física– tamién figuren actividaes como la del güertu escolar, trabayos en piscina o rutes fuera del perímetru del centru, ente otres. “Tamién tamos pensando en facer una escursión a la nieve”, remata’l profesor d’Educación Física José Luis Vega.