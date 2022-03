Les ocho compañíes qu'asitiaron n'Asturies pol efectu tractor qu'exerció la compañía química norteamericana Du Pont (siete de les cuales son de capital estadounidense) sumen güei más de 2.400 empleos na rexón, de los que 1.600 creáronse con posterioridá a qu'aniciaren nel Principáu.

De les ocho empreses, toes menos una –qu'en 2020 amenorgó empléu por causa de la pandemia– ampliaron plantiya de manera tendencial desque entamaron les sos actividaes na comunidá y casi toes declaren l'ambición de siguir creando puestos de trabayu y espardiendo'l so negociu y actividaes n'Asturies.

Celanese

La texana Celanese, la postrera multinacional que va aportar a Asturies de la mano de Du Pont –y que va asitiar na rexón primero de fin d'añu, según s'acaba de saber, previa aduisición de la parte mayoritaria del negociu global de movilidá y materiales de la compañía de Delaware–, va asumir a unos 38 trabayadores asturianos d'esti grupu químicu, presente en Tamón (Carreño) dende 1990, anque la so pretensión ye entamar la so actividá nel Principáu con unos 70 o 80 trabayadores como plantiya inicial, según fontes non oficiales. Ello ye que la busca y selección de personal adicional pa dar respuesta a les necesidaes de Celanese yá empezó.

Sacyr Fluor

L'actual inxeniería Sacyr Fluor, sucesora n'España de la estadounidense Fluor Corporation, ye la única de les sociedaes que llegaron a Asturies que pasó a capital español y la única tamién qu'amenorgó empléu apocayá. La crisis del covid, que cutió a la xeneralidá de les inxenieríes, forzó un ERE, que n'Asturies supunxo pasar de 150 a 90 empleos. Con too y con ello, la compañía caltien Asturies como una de les sos dos implantaciones de referencia xunto con Madrid.

DXC

La compañía de nueves tecnoloxíes de la información DXC, qu'aportó a Asturies en 2003 cuando entá se llamaba CSC, protagonizó'l saltu más espectacular, con una medría de la so plantiya de más del 3.400%: pasó de 39 empleos en Tamón pa dar serviciu a Du Pont a 1.024 n'Avilés na actualidá pa dar cobertoria a grandes empreses de dellos países.

Axalta

La estadounidense Axalta, que nació en 2013 por dixebra del negociu de pintures pa automoción de Du Pont, entamó la so actividá con 100 trabayadores y en 2018 fíxose con una nueva sede en Llanera pa crecer. Anque nun foi posible disponer esti día de datu actualizáu, sábese que la compañía siguió creciendo con fuerza: en 2018 propúnxose l'oxetivu de llegar en 2021 a 400 o 500 trabayadores na rexón.

Sontara

La fábrica del texíu-non texíu Sontara tenía 64 empleos cuando foi vendida por Du Pont a la suiza Jacob Holm en 2014. Güei, trés meses depués de la so compra pola estadounidense Glatfelter, tien 99 trabayadores n'Asturies. Supon un aumentu del 54,68% en siete años. El grupu opera una factoría y un centru de servicios internacional en Tamón.

Chemours

Nacida por desagregación del área de productos químicos d'altu rendimientu de Du Pont, empezó a operar en Tamón en 2015 con 35 persones y güei ocupa en Xixón a 170 nuna sede ampliada. Amás evolucionó dende'l so inicial enfoque como centru de servicios hasta convertise nuna oficina estratéxica de la multinacional y amplió l'elencu de xeres que desempeña'l so personal asturiano depués d'axuntar compres, recursos humanos, tecnoloxíes de la información, cadena de suministros, departamentu llegal, consumos y otros departamentos. “Tenemos un compromisu con Asturies”, dixeron esti día fontes de la empresa.

Corteva

La compañía Corteva Agriscience nació en 2019 pola suma del negociu agroquímicu de Du Pont y Dow Chemical y la so posterior segregación de dambes. La so actividá empezó entós como compañía independiente con 300 puestos de trabayu n'Asturies repartíos ente una factoría de principios activos de funxicides y un centru de servicios que da sofitu dende Tamón a 50 países y ye sede pa Europa, África y Oriente Mediu de los centros d'excelencia pa finances, recursos humanos, compra y loxística. L'empléu creció hasta unes 400 persones. “Corteva sigue apostando per Asturies como centru estratéxicu”, dixo esti día la empresa.

IFF

La empresa estadounidense d'ingredientes International Flavors & Fragrances (IFF) afitó n'Asturies con 139 empleos en 2021 n'adquiriendo a Du Pont la so división de nutrición y biociencias. Güei, un añu depués, emplea a 220 persones (el 58% más), según estimaciones sindicales.