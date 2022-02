“El Padre Galo fixo un trabayu llingüísticu mui avanzáu pa la so dómina; solo faltó-y la grabadora y l'ordenador”. Dizlo'l filólogu Ramón d'Andrés, qu'esti día presentó xunto a Marta Pérez Toral y María Teresa Cristina García'l llibru “Papeletas lexicográficas del Padre Galo”. La publicación saca per primer vegada a la lluz un diccionariu ocultu del párrocu, escritor y estudiosu de Cadavéu, formáu por más de 5.000 fiches con vocabulariu del asturianu de la zona occidental de la rexón. “Cada vez que conoces más el so trabayu, más caes na cuenta de que foi una figura escepcional”, remarcó D'Andrés.

El llibru presentóse nel Real Institutu d'Estudios Asturianos (Ridea) por ser el propietariu de los fondos del Padre Galo. Les más de 5.000 papeletes con vocabulariu fueron donaes a la institución que dirixe Ramón Rodríguez pola vilba de Modesto Fernández Cobas. “Ella pidiónos a Marta y a mi qu'estudiáremos el material y lu publicaremos. Y eso fiximos. El llibru reproduz fielmente el diccionariu y tamién inclúi un trabayu introductoriu de tipu llingüísticu sobre les característiques del asturianu que se fala na zona de Cadavéu y nos pueblos vecinos”, concretó Ramón d'Andrés. La publicación llevó más d'un añu, ente otres coses porque la mayoría de les papeletes taben a mano y “hubo que trescribiles”.